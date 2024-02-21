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В Україні стартували курси для військовослужбовців із вдосконалення державної мови. ФОТОрепортаж

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь разом із проєктом "Єдині" започаткували перші в Україні курси із вдосконалення державної мови для військовослужбовців.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, перше практичне заняття відбулося сьогодні, у Міжнародний день рідної мови, в 150-му навчальному центрі командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Його провів Олександр Черкас, учитель Київського військового ліцею імені Івана Богуна, фіналіст Global Teacher Prize Ukrainе, аспірант Київського національного лінгвістичного університету, тренер і модератор розмовних клубів проєкту "Єдині".

Також читайте: Для військових Збройних сил планують створити курси з вивчення української мови

Курси із вдосконалення державної мови для військовослужбовців

"Появі таких курсів завдячую всім військовослужбовцям, які, вдосконалюючи свої мовні навички, демонструють відповідальне ставлення до основ національної ідентичності. Вірю, що подібні ініціативи будуть втілені в усіх куточках держави, адже розбудова мережі таких мовних курсів, неухильне застосування української в усіх сферах суспільного життя, особистий приклад поваги до основ національної безпеки та оборони - запорука нашої впевненої ходи до Перемоги. Сила рідного слова утверджується мільйонами незламних!" - зазначив Кремінь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2023 році до Секретаріату мовного омбудсмена не надійшло жодної скарги щодо порушення закону про державну мову в ЗСУ

Курси із вдосконалення державної мови для військовослужбовців
Курси із вдосконалення державної мови для військовослужбовців
Курси із вдосконалення державної мови для військовослужбовців

Автор: 

українська мова (833) ЗСУ (7547) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+13
сирський піде на ці курси чи нє?

краще б англійській хлопців навчали, щоб закордоном в кранах НАТО легче вчитися було
або на ці гроші укріплення будували бетонні, а не оте гівно з брусу
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21.02.2024 13:30
+8
В моїй роті є мужик з Запоріжжя. На граждані розмовляв суржиком або взагалі російською, мову знає але до війни переважно російською. Так тепер принципово українською! Після того як москалі по рації його хотіли вивести з позиції і вбити (захопити).
Пароль "Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля Укрзалізниці" - на зубок знає!
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21.02.2024 13:41
+7
Гарна новина!
Українська мова рятує життя, спитайте воїнів!
Це ідентифікатор і зашифрований код українця!
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21.02.2024 13:36
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сирський піде на ці курси чи нє?

краще б англійській хлопців навчали, щоб закордоном в кранах НАТО легче вчитися було
або на ці гроші укріплення будували бетонні, а не оте гівно з брусу
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21.02.2024 13:30 Відповісти
Сирському нема чім зараз займатись?
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21.02.2024 13:54 Відповісти
а хлопцям в окопах?
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21.02.2024 13:57 Відповісти
А будуть навчати прямо на нулі? Шо ви верзете?
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21.02.2024 15:21 Відповісти
Нє на часє. Папєрєднікі прі мірє гаварілі па азіравскаму, а їму нє на часє учітся.
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21.02.2024 13:58 Відповісти
Поділив? Радій, як шо нема розуму.
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21.02.2024 15:22 Відповісти
Так, нащо вчити мову країни проживання, краще вчити будь-яку аби лиш не українську, довбані малороси.
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21.02.2024 15:51 Відповісти
супер. надо попросить у байдена на эту крайневажную тему пару лярдов баксов.
проффесоршу фарион назначить куратором.
и наконец наши пушки заспівають солов'їною!
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21.02.2024 13:31 Відповісти
Чого ж це вас, ватноголових, так коробить лише від згадки про українську мову?
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21.02.2024 13:33 Відповісти
деньги не надо вкладывать в вооружение. не на часі. на часі отдать фёдорову и Тарасу Кремінь на проєкт "Єдині"
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21.02.2024 13:38 Відповісти
та нє. мене коробить не від згадки української, а від безголових.
будете на те витрачати час та гроші, то тіко згадка про мову й залишиться, про українців також.
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21.02.2024 15:15 Відповісти
Ти свій час рахуй, а про гроши це взагалі твої вигадки!
Розумово відсталих, не розуміючих причинно -наслідкових зв'язків одразу видно!
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21.02.2024 17:05 Відповісти
Гарна новина!
Українська мова рятує життя, спитайте воїнів!
Це ідентифікатор і зашифрований код українця!
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21.02.2024 13:36 Відповісти
Кто экзамен не сдаст, гнать на-хрен из ВСУ.
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21.02.2024 13:37 Відповісти
Как минимум - в тыл отправить..
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21.02.2024 13:41 Відповісти
И автоматы отобрать.
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21.02.2024 14:16 Відповісти
"Как минимум - в тыл раZZії отправить...." для підривною діяльності...
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21.02.2024 14:35 Відповісти
ну для цього нада фаріониху головною призначити , хай людям розтлумачить слово "членкиня " .. чоловічого роду - тут зрозуміло , а от жіночого ... в мозги не влазить ...
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21.02.2024 13:53 Відповісти
Ну якщо в МОЗОК не влазить, то розтягни на спину.
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21.02.2024 16:07 Відповісти
Україні потрібно 140 млн дронів камікадзе. Кожна копійка потрачена на дрон, наближає розгром московської орди та перемогу України. Нищити москалів за допомогою дронів та дрони, ось що потрібно вивчати українцям в першу чергу.
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21.02.2024 13:39 Відповісти
Якби всі говорили не людоїдською, а державною, не було таких потреб, про які пишете. Бо тоді б у всіляких ментальних креолів не було б шансу перемагати на виборах. Девіз "Лучше бить ізнасілованно, чєм украінізірованной" креоли нарешті втілили. Тільки їм, мабуть, не дуже подобається.
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21.02.2024 14:31 Відповісти
В моїй роті є мужик з Запоріжжя. На граждані розмовляв суржиком або взагалі російською, мову знає але до війни переважно російською. Так тепер принципово українською! Після того як москалі по рації його хотіли вивести з позиції і вбити (захопити).
Пароль "Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля Укрзалізниці" - на зубок знає!
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21.02.2024 13:41 Відповісти
Супер! Приїжджайте до нас в Лиман, визначимо самий затишний бліндаж, будемо займатися, перекрикуючи гуркіт приходів.
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21.02.2024 13:49 Відповісти
Відверто, *************, і відмивання бабла...
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21.02.2024 13:55 Відповісти
Миллионов сто списали под этот проект?
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21.02.2024 13:57 Відповісти
то це ж на часі...
хлопців за штат на 540 грн
хай ходять на курси
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21.02.2024 14:04 Відповісти
Таки Фаріон достукалася до здодрового глузду? 😊
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21.02.2024 14:13 Відповісти
Любиш фаріоншу?, так вона дурнувата.
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21.02.2024 15:17 Відповісти
треш...Країна палає,а їбанутим нема покоя...
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21.02.2024 14:16 Відповісти
Так, їбануті аж виють лиш при згадці про українську мову, ото ненависть до всього українського.
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21.02.2024 16:00 Відповісти
О, ***, як будували "незалежну" Україну ті, хто опинився біля владного керма. 30 років - ціле покоління. Колоніальна культура - це, коли культуру людоїдів знаєш краще, ніж свою. А потім дивуються, що мільйон призовників дременули за кордон. Мережу КАЦАП-ФМ спромоглися вимкнути лише після вторгнення в лютому 2022. Концені люди, а не еліта.
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21.02.2024 14:27 Відповісти
Замість зайнятися виготовленням зброї, дронів та іншого необхідного продовжують займатись хернею. Як не мова то віра, то валяння пам*ятників чи перейменовування вулиць, а ще все порозкрашувать до мостових перил. Займіться ділом.
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21.02.2024 15:16 Відповісти
Перше що роблять кацапи на окупованих територіях це перейменовують вулиці назад на совіцкі та запроваджують в школах кацапську освіту, а хохлам досі яка різниця
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21.02.2024 15:57 Відповісти
щоб навішати Україні рашизм,саме з цього і починалося.ЗНИЩИТИ ВСЕ УКРАЇНСЬКЕ і манкуртів із думанням(а какая разніца???)Якщо б коту була "какая разница" .то він на Тебе б гавкав .
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22.02.2024 21:14 Відповісти
попи здували с вiкон мухи
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21.02.2024 15:30 Відповісти
Чим ближче до умовного Бахмуту, тим менше мовного питання.... Я за державну мову, але на разi саме iснування держави пiд питанням, на жаль....
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21.02.2024 15:53 Відповісти
Тя то усьо: - зразу натовську техніку освоїмо, а не дай БОГ інвестори прийдуть, то і їм в пику свою ложку засунемо... АРХ М
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21.02.2024 16:30 Відповісти
У чуваків багато вільного часу? Так на ротацію їх)) а то скиглення деяких персонажів вже набридло.
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21.02.2024 16:48 Відповісти
ДурноВАТІ набігли с коментами тільки но почули про українську!!!
Лакмусовий папірець спрацював!
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21.02.2024 17:01 Відповісти
Спершу зпотворили мову, замінили Х на Г, і вчать? Ні дякую, самі свій новояз вчіть. Треба казати Хеллоу, А не Геллоу.
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21.02.2024 17:10 Відповісти
 
 