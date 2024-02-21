В Україні стартували курси для військовослужбовців із вдосконалення державної мови. ФОТОрепортаж
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь разом із проєктом "Єдині" започаткували перші в Україні курси із вдосконалення державної мови для військовослужбовців.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, перше практичне заняття відбулося сьогодні, у Міжнародний день рідної мови, в 150-му навчальному центрі командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Його провів Олександр Черкас, учитель Київського військового ліцею імені Івана Богуна, фіналіст Global Teacher Prize Ukrainе, аспірант Київського національного лінгвістичного університету, тренер і модератор розмовних клубів проєкту "Єдині".
"Появі таких курсів завдячую всім військовослужбовцям, які, вдосконалюючи свої мовні навички, демонструють відповідальне ставлення до основ національної ідентичності. Вірю, що подібні ініціативи будуть втілені в усіх куточках держави, адже розбудова мережі таких мовних курсів, неухильне застосування української в усіх сферах суспільного життя, особистий приклад поваги до основ національної безпеки та оборони - запорука нашої впевненої ходи до Перемоги. Сила рідного слова утверджується мільйонами незламних!" - зазначив Кремінь.
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краще б англійській хлопців навчали, щоб закордоном в кранах НАТО легче вчитися було
або на ці гроші укріплення будували бетонні, а не оте гівно з брусу
проффесоршу фарион назначить куратором.
и наконец наши пушки заспівають солов'їною!
будете на те витрачати час та гроші, то тіко згадка про мову й залишиться, про українців також.
Розумово відсталих, не розуміючих причинно -наслідкових зв'язків одразу видно!
Українська мова рятує життя, спитайте воїнів!
Це ідентифікатор і зашифрований код українця!
Пароль "Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля Укрзалізниці" - на зубок знає!
хлопців за штат на 540 грн
хай ходять на курси
Лакмусовий папірець спрацював!