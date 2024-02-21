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Новини Фото Війна
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61-річний воїн Віталій Лашевич (Грейдер), який брав участь у боях за Київщину, Сєверодонецьк та Бахмут, змушений просити гроші на виживання у підземному переході. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колишній військовий 205-го батальйону тероборони України Віталій Лашевич з позивним Грейдер, який у 61 рік захищав Київщину та пройшов запеклі бої за Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут, змушений стояти в переході й просити гроші на ліки та виживання. Під час боїв він зазнав важких поранень та втратив здоров’я. Військово-лікарська комісія не просто списала його за віком та станом здоров’я, а й вказала, що "захворювання" нібито пов’язані з "проходженням військової служби", а не отримані під час "захисту Батьківщини".

Про це воїн розповідає в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Віталій Лашевич пішов захищати країну з першого дня російського вторгнення в Україну.

"23 лютого 2022 року я приїхав у Київ на день народження онучки цивільної дружини, яка померла. Ми відсвяткували, а 24 вранці трапилася ця біда з нападом Росії. Оголосили війну. Я відправився у військкомат на ДВРЗ. Простояв добу в черзі, бо дуже багато людей було", - розповідає він.

61-річний воїн звільняв Київщину, пройшов запеклі бої за Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут, Лиман. Був мінометником у гарячій точці, де дістав поранення рук.

Віталій Лашевич
Воїн Віталій Лашевич змушений стояти у переходах

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"В Сєверодонецьку. Ми стріляли, по нас стріляли. Був авіаналіт і обстріл. Мене хвилею відкинуло, "розбив" праву руку. У мене зараз руки працюють тільки вперед, наверх і в сторони я піднімати не можу. Плюс серце, я кожен місяць мінімум 12-15 днів лежу", - зазначає Лашевич.

За його словами, він раніше не мав медичної карти, а здоров'я втратив під час бойових дій.

Однак, після цього вйськово-лікарська комісія не просто списала Лашевича за віком та станом здоров’я, а й вказала, що "захворювання" повʼязані з "проходженням військової служби", а не отримані під час "захисту Батьківщини".

Довідка Віталія Лашевича

Довідка Віталія Лашевича

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"Так вийшло, що я з Бахмута попав у госпіталь з руками. Після мене направили на ВЛК. Я пройшов, і якраз 5 червня у мене був день народження. Вік більш як 60 років, тому сказали "додому". Коли отримував перше ВЛК, там навіть не було про поранення написано. Я подав папери знову, щоб переписували. А це вже подав третього разу, щоб написали, що не з проходженням служби воно пов'язане. Бо уявіть: 60 років для проходження служби. Я ж не людина, якій 20 років. Як я можу проходити службу, якщо я прийшов на захист Батьківщини із перших днів?" - зазначає колишній військовий.

За його словами, він вже впродовж 2 місяців оббиває пороги, щоб відстояти свої права.

"Зараз чекаю, як вони перепишуть. Вони нічого не пояснюють. Я подав папери про поранення та від очевидців, медсестри батальйону, коли хвороба в мене перший раз з’явилася. Бо мені треба на медико-соціальну експертизу (МСЕК) у зв’язку з тим, що я здоров’я втратив. Є можливість отримати групу, але треба всі ці документи", - розповідає далі Віталій Лашевич.

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Крім того, український захисник має проблеми із хребтом та пухлину в голові. Після поранення не може підняти руки навіть до плечей. Тому щодня він змушений спускатись до переходу і просити допомоги у людей, бо грошей не вистачає навіть на оплату комунальних послуг.

"Цей час, поки я проходжу це ВЛК, я вже не військовий. У мене немає ніяких виплат, нічого не приходить. Мої побратими допомогли купити хатинку. Вона маленька, їй 92 роки. Але мені все одно, пробачте, жити треба, за світло, за газ платити. Я звернувся я в Пенсійний фонд, мені дали поміч — 300 грн на місяць. Хата стара, холодна, треба прогрівати. Мені опалення обходиться 2500 грн, плюс доставка. Виходить 2700. І світло. 300 гривень мені виділяють. Це можна на їжу, на ліки. Мені дуже проблемно купити ліки сердечні. Через це я прошу у людей допомоги, щоб заплатити за комунальні послуги. Щоб купити якийсь шматок хліба, ліки", - каже Лашевич.

Віталій Лашевич

61-річний воїн додає, що має багато державних нагород за участь в захисті Батьківщини, але зараз Лашевич почувається "непотрібним".

"Ви знаєте, скільки зараз є таких, як я?... У мене побратими кажуть: "Діду, ти на фронті не загинув, то там з голоду хочуть, щоб помер". Це соромно повинно бути не нам, а владі. Бо виходить, що ми там потрібні, а коли все втратили й прийшли, тут ми нікому не потрібні. От у мене баба є, ми отримуємо дві тисячі. І то її переселенських, бо вона з Херсона. І як можуть дві людини прожити? Коли я був на фронті, громада видавала пайки якісь на місяць, кілограм-два макаронів чи ще щось. Зараз у мене такого вже немає. Тобто на фронті я був - бабусі давали, я прийшов з фронту - мені вже їсти не треба. Якось це все… людина після фронту не потрібна", - резюмував Лашевич.

Також читайте: ЗСУ не вистачає піхоти, бойовий дух падає. Фронт тріщить, бо немає заміни, - The Washington Post

Реквізити для допомоги

Картка Віталія Лашевича: 5457 0825 0961 1963

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8gY18oQw8u

Автор: 

військовослужбовці (4756) ЗСУ (7547)


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Топ коментарі
+51
Перестаньте дивитись тєлємарафон і читати "позитивних" блоХерів від Подоляка.
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21.02.2024 14:07
+49
Якщо хоч ще одна одна провладна мерзота буде заливати, про те, як вони цінують кожнго воїна, просто скажіть їм ім'я цієї людини.
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21.02.2024 14:04
+42
І таких тисячі. Ти потрібний країні поки здоровий і цілий.
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21.02.2024 14:02
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кінець епохи бідності по-зеленому ... задонатив!
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21.02.2024 14:25 Відповісти
+
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21.02.2024 16:54 Відповісти
А по телеку ветеранам квартири роздають...
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21.02.2024 14:25 Відповісти
Це не війна свободи з диктатурою.
Це війна диктатури ******** з диктатурою ДДБшників.
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21.02.2024 14:26 Відповісти
А як це працює у США ? Країна яка має мабуть найбільшу кількість ветеранів війни та інвалідів.
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21.02.2024 14:27 Відповісти
100 тисяч від держави за смерть + від 0,4 до 1,7 мільйона від страхової кампанії
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21.02.2024 14:34 Відповісти
Дуже мотивуюче , дуже .
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21.02.2024 14:27 Відповісти
Це те що попало на глаза журналістам,та він сам ходить, ви навіть не уявляєте СКІЛЬКИ таких чоловікив по всій країні лежить приковані, і теж смішні копійки, і теж біготня рідних по інстанціям.
М-мотивація, її вже нема, бо приклади майже усюду,фейсбук забит проханнями про допомогу в кожному містечку, державі викорастаний матеріал не потрібен. Хоча є і медійні виключення, лікують,протезують, але основна маса отак з протягнутою рукуй.
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21.02.2024 14:27 Відповісти
Не вдалося вдправити Воїну гроші, чогось видає ПРиватбанк помилку "перевищено ліміт операцій". Не знаєте чому?
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21.02.2024 14:27 Відповісти
але гроші списано з рахунку.. Сподіваюсь дійшли!
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21.02.2024 14:29 Відповісти
ні, гроші повернулись на картку.
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21.02.2024 14:35 Відповісти
На монобанку кидайте
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21.02.2024 14:48 Відповісти
я не бачила номера картки монобанку, тільки приват. Хіба що додали ще один номер картки. Зараз гляну.
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22.02.2024 20:24 Відповісти
Нижче картки - посилання на монобанку..вони, походу розмірів не мають.
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22.02.2024 21:06 Відповісти
не змогла відправити навіть на ту картку, яка написана на фото на папірі. Сьогодні відправила 350 допомоги пораненому хлопцю. А тут - "перевищено ліміт"((((
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22.02.2024 20:30 Відповісти
тут ж посилання є..в тексті звернення..
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22.02.2024 21:03 Відповісти
"перевищено ліміт". Я на обидві картки намагалася перекинути.
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23.02.2024 12:00 Відповісти
Перевищено місячний ліміт переказів на картку , не знаю який він там зараз в них , може 50 тис , може 100 . Такі правила в Приваті . На кожен місяць року для переказів банк встановлює ліміт . Його можна відмінити , але це треба додаткова тяганина . Треба телефонувати на 3700 і тд.
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21.02.2024 15:45 Відповісти
це не ліміт моєї картки, а ліміт картки отримувача, таке траплялось і раніше, і мені здається, що це власник карти має відмінити ліміт на кількість переказів на його картку. В вас вийшло?
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22.02.2024 20:23 Відповісти
Все вірно кажете , це ліміт отримувача . Я його мав на увазі .
Я й не пробував йому переказувати , бо прочитав ваш коментар , і зрозумів що діла не буде . Кошти не переведуться .
Воїну треба йти в банк і прохати щоб відмінили ліміт переказів на його картку . Або і взагалі - завести монобанку .
Спробую перекинути йому в наступному місяці , коли ліміт обнулиться автоматично .
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22.02.2024 20:38 Відповісти
На моно - картка не воїна, а мабуть кураторки.
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22.02.2024 21:05 Відповісти
ні, написано те ж саме прізвище.
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23.02.2024 11:51 Відповісти
Лашевич. Я й туди намагалсь кинути, на моно. Може хай Цензор якось зв"яжеться з Воїном, щоб допомоггти йому, чи принаймні повідомити, що люди намагаються допомогти, але Банк блокує перекази.
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23.02.2024 11:58 Відповісти
здається це можна робити у застосунку, самостійно, або за допомогою оператора в телефонному режимі. Просто хтось має хлопцю підказати, що йому треба змінити налаштування картки/рахунку.
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23.02.2024 11:53 Відповісти
У вас проблеми з налаштуваннями карти, мабуть якусь астрономічну суму намагалися скинути, якщо ліміт перевищили)
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21.02.2024 20:01 Відповісти
не мій ліміт перевищено, а картки отримувача. Забагато вас якось, вибачте...
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22.02.2024 20:21 Відповісти
Без проблем, вибачаю)
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22.02.2024 23:53 Відповісти
Ннда .. Ганьбище цілковите .
Ваше сіятєльство - ВладімірСсанич , кабани - депутати з ВР , ОПа і всяка інша жопа , всім вам уй.бкам - не соромно . ?
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21.02.2024 14:31 Відповісти
Який сором Чому питання не врегульоване?
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21.02.2024 14:31 Відповісти
а шо в Україні зараз врегульоване ?

понавибирали регулянтів ...
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21.02.2024 14:36 Відповісти
В даному випадку, винуватець один. Це влада.
Все вище військово-політичне керівництво держави це зрадники та вороги українського народу.
Цих зрадників треба нищити, щоб не було подібних випадків.
Де ті всі чиновники з Мінветеранів, з Кабміну, з Міноборони, Мінохорони здоров'я, та ітд., чому не допоможуть цьому ветерану?
Бо вони всі срали на людей, дбають тільки про себе.
Хоч загинув чи помер на фронті чи в армії хоч один високопоставлений чиновник , чи генерал, чи навіть простий клєрк з офісу президента?
Ні.
Гинуть прості люди, солдати.
А вся ця високопоставлена гидота, ще й знущається з цих простих людей, як в цьому випадку.
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21.02.2024 14:31 Відповісти
Знущаються не вони, хоча вони винні у тому що подібне має місце, а виконавці, котрі все зробили б добре, якби отримали від нього хабаря, а так, хабаря не даєш - тож чекай, поки не помреш!!!
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21.02.2024 14:34 Відповісти
Заспокойся, дегрод, Влада - це найняті тобою працівники для визначених функцій.
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21.02.2024 14:53 Відповісти
Ну і чим це краще того що нам демонструють за рашистів котрих Московія (т.з. "роССія") кинула у випусках "Антизомбі" чи "Громадянської оборони" та чисельна кількість блогерів?! Чхати я хотів на те добре чи погано в московитів (т.з. "роССіян"), я хочу щоб в Україні було добре, і не на словах, а на ділі! Тож якщо ніхто не допоможе цій людині з оформленням усього необхідного в державних органах та отриманні обіцяної державою допомоги, то й інші нічого подібного не дочекаються, а Україна тоді точно програє, бо люди не будуть розуміти доцільність ризикувати життям за те, щоб Україна була такою самою як Московія (т.з. "роССія"), а саме - тим хто НЕ заслуговує УСЕ, а тим хто заслуговує - НІЧОГО!!!
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21.02.2024 14:32 Відповісти
Ага, і дихає "не правильно", і кланяється не надто низько, і хабаря не пропонує котрий одразу допомагає порозумітись і все вірно у документах вказати! Це наслідки корупційності з котрою НАЙвеличніший обіцяв боротися а замість цього дав їй розквітнути до масштабів котрим і Янукович заздрить!!!
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21.02.2024 14:37 Відповісти
Це ж Ви про президента Зеленського написали?
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21.02.2024 14:40 Відповісти
шо ти, падло, верзеш? ти, ******* недоношений, де знаходишся? це ти. падлюча твоя душа, голосувало за зелене гівно, а зараз утік за кордон. Цей Воїн захищав Україну і зараз зелене лайно його викидає з життя, а ти падло, ще знущаєшся над Воїном.
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21.02.2024 16:25 Відповісти
Мотивація! Поки не знищені ГНИДИ при владі змін не чекайте!!!
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21.02.2024 14:36 Відповісти
А хто ж їх знищить якщо головуючий гнида з гнид?! І сам живе, і іншим гнидам жити дає!
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21.02.2024 14:39 Відповісти
Это не закидон, бо воевал. Но странно получается, что на двоих с бабуськой - 2 000 грн пенсии... Что-то с прошлым у них не чисто.
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21.02.2024 14:52 Відповісти
А якби в них було , наприклад , 4000 , для тебе це достатньо ? Навіть тобі не побажаю жити за такі "гроші".
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21.02.2024 15:41 Відповісти
Пане, то давайте по-справедливостi, всьому селу задонатимо всим миром, а не вибiрково, адже всi селяни мають низьку пенсiю: однi захищають, другi всих годують. Одне вiд одного нам - нiяк.
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21.02.2024 17:09 Відповісти
Україна соціальна держава, де професійні корупціонери пенсії отримують від 300тис. грн., звичайні робітники, селяни 2тис. грн., ветеран захисник держави взагалі нічого не отримує.
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21.02.2024 20:08 Відповісти
реально не чисто !

особенно если учесть, что ему только исполнилось 60 лет, а его бабке ещё нет 60-и.

Ты знаешь, со скольки лет в Украине пенсия платится в 2023 году ?
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21.02.2024 15:42 Відповісти
Прочтите статью.Бабка получает 2000 переселенческих. дед в 61 год ничего не получает. Почему-то даже минималки нет.
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21.02.2024 17:14 Відповісти
т.е., дед еще зацепил право на пенсию в 60.
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21.02.2024 17:18 Відповісти
он только с фронта пришел и не успел оформиться, а бабка наверно ещё не пенсионерка.

вот его полное интервью :

https://www.youtube.com/watch?v=cE7cpoptAIw&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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21.02.2024 17:23 Відповісти
А Ви знаєте , скільки людей , пропрацювавши все життя , не отримали вчасно пенсію завдяки виродкам-роботодавцям , які не оформили людей нормально ? А в 90-2000х більшість була вимушена працювати взагалі без офіційного оформлення щоб хоч якось прогодувати сім'ю . А багато людей не змогли знайти якісь папірці для пенс. фонду - ті підприємства здохли разом з совком .
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21.02.2024 23:26 Відповісти
+
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21.02.2024 14:52 Відповісти
Нікчеми серуть в коментах, громадяни накидали в банку 1,5 млн. - добре)
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21.02.2024 14:54 Відповісти
Диплом юриста у ЗЄлєнського не фальшивий ! Ось вам! Ось вам !

В Криворожском экономическом институте имени Вадима Гетьмана отрицают заявление экс-главы Луганской и Закарпатской ОГА Геннадия Москаля о том, что у президента Украины Владимира Зеленского фальшивый диплом.
«То, что Владимир Зеленский не получал образование в нашем институте, является спекуляцией политиков. Он учился, у него есть диплом. В нашем университете регулярно происходили разные события, и есть много фото с нынешним президентом. В частности, в книгах о деятельности института имеется фото с Владимиром Александровичем. Тем более он очень активно участвовал в различных культурных и социальных мероприятиях», - сообщил представитель вуза.
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21.02.2024 14:58 Відповісти
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21.02.2024 15:08 Відповісти
а в учёбе участвовал ?
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21.02.2024 15:44 Відповісти
ну і хто він -адвокат, прокурор, суддя, нотаріус, юрист на фірмі? ааааа, згадав-піаніст на роялі. тоді нащо той діплом?
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21.02.2024 16:32 Відповісти
Нехай спробує звернутися до якоїсь благодійної організації, їх багато
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21.02.2024 15:01 Відповісти
це ганьба у таких людей понино бути аналог The Social Security як у штатах. також забеспечити житло !
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21.02.2024 15:04 Відповісти
Гарна мотивація йти на фронт...
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21.02.2024 15:09 Відповісти
Перерахувала трохи, бо немає сил таке читати.

Таким людям і справді треба звертатись до волонтерів, соцмережі, до благодійників, бо можна просто не вижити.

Надіюсь, йому допоможуть оформити групу без дебільних формулювань у доках.

Здоров'я і велика вдячність Герою!
Ганьба лікарям і системі в цілому!
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21.02.2024 15:14 Відповісти
Те саме. Гроші знялись.
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21.02.2024 15:28 Відповісти
Мені щойно повернулись, у нього стоїть ліміт
Цензор, терміново звяжіться з Віталієм, бо так і не допоможемо
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21.02.2024 15:44 Відповісти
А чи звертались до його ВЧ за довідкою про поранення? Так звана:форма 5. Цю форму має зробити його ВЧ(батальон наприклад), і тільки на підставі її ВЛК, вказує про поранення з захистом Батьківщини. Відповідно починають діяти інші процедури виплат,а в подальшому і військовий МСЕК. Тут ХАЛАТНЕ відношення командирів його ВЧ впершу чергу!!!!
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21.02.2024 15:27 Відповісти
Не халатне, а суто комерційне.
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21.02.2024 15:47 Відповісти
Кинул деньги на Монобанку.
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21.02.2024 15:27 Відповісти
Емоції переповнють(
Той випадок, коли вкотрий раз пишаюся простим народом в Україні, для якого немає чужої біди, хоч і самі не жирують, а бідують.
Боже храни Україну і простий сметрний народ який і воює важко і працює важко, але залишаються Людьми вищого гатунку🙏
Дякую тобі Боже, що «слуг» мало, а народу багато, бо не було б кому і допомогти.
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21.02.2024 15:46 Відповісти
Наріде 73% - це ви зробили разом військових жебраками. Та мабуть "какая разница", головне, що татаров, єрмак, подоляк, серлєщ та арахамія ситі і мають грошове забезпечення.
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21.02.2024 15:53 Відповісти
Треба поміняти місцями ненажерливих щурів з цих вкк і посадити на їх місце бойових медиків . Я особисто фізично і морально втомився спілкуватися з цією мафією . І настільки там все пов"язано (починаючи з сімейних амбулаторій) , що у всіх інстанціях , куди звертався , починають навіть не познайомившись по хамськи відповідати , в кращому випадку дають номер телефона - і так по колу . От нехай і працюють в цих комісіях лікарі з фронту , а тих відправити замість них - вони ж колись навчалися , це ж їхня робота . Правда , є великий сумнів в їхній проф. придатності . Але там навіть для таких роботи вистачить . І велика подяка людям , які відразу почали кидати гроші на картку Герою .
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21.02.2024 15:58 Відповісти
Скинув трошки. дякую воїне!
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21.02.2024 16:09 Відповісти
Этих тварей из ВЛК кто это творит на фронт. Мужиков в штурмовые батальоны баб медсестрами на передок, если старые их детей.
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21.02.2024 16:10 Відповісти
По-перше, гнів і сором за таке ставлення до наших захистників. А по-друге, а що там стасовно його пенсії за віком? Чому її, поки що, не начисляють? Що там з пенсійним стажем? Бо він повинен мати змогу вибирати, яка пенсія йому вигідніша: воєнна, чи за віком, чи за інвалідністю.
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21.02.2024 16:12 Відповісти
а з якого віку нараховується пенсія в 2023 році ?
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21.02.2024 16:41 Відповісти
Залежить від пенсійного стажу. В цьому році він повинен бути 31 рік, що б нарахувати пенсію з 60-ти років. Я в 2023 році оформлювала собі пенсію по віку. Мені було 60 років і пенсійного стажу 42 роки. Так що, якщо він працював по білій зарплатні не меньше 31 року, то має право на пенсійне забезпечення.
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23.02.2024 14:10 Відповісти
чувак воював 2 роки і заробив О гривень О копійок.

чи ти думаєш, шо він для прикола жебракує ?

А Сірожа Лещенко ( самий луччий спіціаліст в желєзнодорожництві в світі) тусується кожної ночі на гейвечірках і за це отримує 400 тисяч в місяць.

Ну чим не мотивація йти на смерть його досуг захистити ?
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23.02.2024 14:16 Відповісти
на ТСН в ютубі є його повне інтервью на 58 хвилин. В цього діда після служби немає грошей навіть на поїсти, а не те, щоб кудись їхати
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23.02.2024 14:30 Відповісти
1 431 885.96 вже накидали!
таку націю не здолати!!!

задоначу краще на дрони, думаю лимона дідусю вистачить 😁
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21.02.2024 16:14 Відповісти
Очманіти! Якщо це правда - українці, ви класні!
Але тепер в дядька буде нова проблема - ним точно "зацікавиться" податкова. В ******** реаліях можуть швидко заблокувати картки (вже були прецеденти навіть з меншими сумами).
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21.02.2024 17:05 Відповісти
Величезна ганьба нашому суспільству. І це тільки початок.
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21.02.2024 16:15 Відповісти
Ну от те що і багато раз сказано і написано.Держава не дбає про воїнів а люди +45 на війни це шанс на виживання мінімальний плюс потім проблеми зі здоров'ям без допомоги.Тягар на плечі рідних і то якщо вони є...
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21.02.2024 16:37 Відповісти
За всі негаразди в нашій країні , несе відповідальність ЗепреЗедент ,
який так і заявив пʼять років тому ,хоть у нас є парламентсько - президента республіка , але він на всіх чхати хотів 😠
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21.02.2024 16:56 Відповісти
Дуже сумно що таке відбуваєтсья в країні, але така реальність....

А людина щиро воювала, зажищала, ризикувала життям та здоровям
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21.02.2024 18:09 Відповісти
Я вже заплутався, то про яку країну кажуть: "Родіна тєбя кінєт синок, всєгда". І це ще війна не зупинилась. А скільки випадків зараз, які не потрапили в кадр. А скільки бортонули інвалідів. А що буде після війни...це жопа.
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21.02.2024 18:45 Відповісти
Поясніть, хто така Аліна Т. , це від Цензора? чому не на особистий рахунок Віталія Лашевича?
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21.02.2024 18:45 Відповісти
А в цей час верховнй ішак та зелена бидлота закликають до добровільного створення електроного кабінету призовника.
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21.02.2024 20:38 Відповісти
Коли вже суки зелені понесуть за це все відповідальність? Ваші дупи захищає людина якому ціни нема, а ви ніяк не на воруєтесь уроди!
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22.02.2024 09:49 Відповісти
Головне щоб зелена бидлота со своїм головою не встигла сліняти за кордон в час питань до них, а питань буде дуже багато!!!
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22.02.2024 09:57 Відповісти
Какой то полный бред,во первых у него должна быть пенсия по возрасту, во вторых у него же есть военный билет и справка о заработках на войне,ему должны пересчитать пенсию. А потом идти на врачебную комиссию для получения группы инвалидности.
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22.02.2024 11:25 Відповісти
Що туту сказати ?!?! це наша спільна біда і наш обов'язок перед такими людми. Де тут держава - питання відкритие.

++
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22.02.2024 12:18 Відповісти
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