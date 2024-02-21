61-річний воїн Віталій Лашевич (Грейдер), який брав участь у боях за Київщину, Сєверодонецьк та Бахмут, змушений просити гроші на виживання у підземному переході. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Колишній військовий 205-го батальйону тероборони України Віталій Лашевич з позивним Грейдер, який у 61 рік захищав Київщину та пройшов запеклі бої за Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут, змушений стояти в переході й просити гроші на ліки та виживання. Під час боїв він зазнав важких поранень та втратив здоров’я. Військово-лікарська комісія не просто списала його за віком та станом здоров’я, а й вказала, що "захворювання" нібито пов’язані з "проходженням військової служби", а не отримані під час "захисту Батьківщини".
Про це воїн розповідає в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.
Віталій Лашевич пішов захищати країну з першого дня російського вторгнення в Україну.
"23 лютого 2022 року я приїхав у Київ на день народження онучки цивільної дружини, яка померла. Ми відсвяткували, а 24 вранці трапилася ця біда з нападом Росії. Оголосили війну. Я відправився у військкомат на ДВРЗ. Простояв добу в черзі, бо дуже багато людей було", - розповідає він.
61-річний воїн звільняв Київщину, пройшов запеклі бої за Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут, Лиман. Був мінометником у гарячій точці, де дістав поранення рук.
"В Сєверодонецьку. Ми стріляли, по нас стріляли. Був авіаналіт і обстріл. Мене хвилею відкинуло, "розбив" праву руку. У мене зараз руки працюють тільки вперед, наверх і в сторони я піднімати не можу. Плюс серце, я кожен місяць мінімум 12-15 днів лежу", - зазначає Лашевич.
За його словами, він раніше не мав медичної карти, а здоров'я втратив під час бойових дій.
Однак, після цього вйськово-лікарська комісія не просто списала Лашевича за віком та станом здоров’я, а й вказала, що "захворювання" повʼязані з "проходженням військової служби", а не отримані під час "захисту Батьківщини".
"Так вийшло, що я з Бахмута попав у госпіталь з руками. Після мене направили на ВЛК. Я пройшов, і якраз 5 червня у мене був день народження. Вік більш як 60 років, тому сказали "додому". Коли отримував перше ВЛК, там навіть не було про поранення написано. Я подав папери знову, щоб переписували. А це вже подав третього разу, щоб написали, що не з проходженням служби воно пов'язане. Бо уявіть: 60 років для проходження служби. Я ж не людина, якій 20 років. Як я можу проходити службу, якщо я прийшов на захист Батьківщини із перших днів?" - зазначає колишній військовий.
За його словами, він вже впродовж 2 місяців оббиває пороги, щоб відстояти свої права.
"Зараз чекаю, як вони перепишуть. Вони нічого не пояснюють. Я подав папери про поранення та від очевидців, медсестри батальйону, коли хвороба в мене перший раз з’явилася. Бо мені треба на медико-соціальну експертизу (МСЕК) у зв’язку з тим, що я здоров’я втратив. Є можливість отримати групу, але треба всі ці документи", - розповідає далі Віталій Лашевич.
Крім того, український захисник має проблеми із хребтом та пухлину в голові. Після поранення не може підняти руки навіть до плечей. Тому щодня він змушений спускатись до переходу і просити допомоги у людей, бо грошей не вистачає навіть на оплату комунальних послуг.
"Цей час, поки я проходжу це ВЛК, я вже не військовий. У мене немає ніяких виплат, нічого не приходить. Мої побратими допомогли купити хатинку. Вона маленька, їй 92 роки. Але мені все одно, пробачте, жити треба, за світло, за газ платити. Я звернувся я в Пенсійний фонд, мені дали поміч — 300 грн на місяць. Хата стара, холодна, треба прогрівати. Мені опалення обходиться 2500 грн, плюс доставка. Виходить 2700. І світло. 300 гривень мені виділяють. Це можна на їжу, на ліки. Мені дуже проблемно купити ліки сердечні. Через це я прошу у людей допомоги, щоб заплатити за комунальні послуги. Щоб купити якийсь шматок хліба, ліки", - каже Лашевич.
61-річний воїн додає, що має багато державних нагород за участь в захисті Батьківщини, але зараз Лашевич почувається "непотрібним".
"Ви знаєте, скільки зараз є таких, як я?... У мене побратими кажуть: "Діду, ти на фронті не загинув, то там з голоду хочуть, щоб помер". Це соромно повинно бути не нам, а владі. Бо виходить, що ми там потрібні, а коли все втратили й прийшли, тут ми нікому не потрібні. От у мене баба є, ми отримуємо дві тисячі. І то її переселенських, бо вона з Херсона. І як можуть дві людини прожити? Коли я був на фронті, громада видавала пайки якісь на місяць, кілограм-два макаронів чи ще щось. Зараз у мене такого вже немає. Тобто на фронті я був - бабусі давали, я прийшов з фронту - мені вже їсти не треба. Якось це все… людина після фронту не потрібна", - резюмував Лашевич.
Реквізити для допомоги
Картка Віталія Лашевича: 5457 0825 0961 1963
Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8gY18oQw8u
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Це війна диктатури ******** з диктатурою ДДБшників.
М-мотивація, її вже нема, бо приклади майже усюду,фейсбук забит проханнями про допомогу в кожному містечку, державі викорастаний матеріал не потрібен. Хоча є і медійні виключення, лікують,протезують, але основна маса отак з протягнутою рукуй.
Я й не пробував йому переказувати , бо прочитав ваш коментар , і зрозумів що діла не буде . Кошти не переведуться .
Воїну треба йти в банк і прохати щоб відмінили ліміт переказів на його картку . Або і взагалі - завести монобанку .
Спробую перекинути йому в наступному місяці , коли ліміт обнулиться автоматично .
Ваше сіятєльство - ВладімірСсанич , кабани - депутати з ВР , ОПа і всяка інша жопа , всім вам уй.бкам - не соромно . ?
понавибирали регулянтів ...
Все вище військово-політичне керівництво держави це зрадники та вороги українського народу.
Цих зрадників треба нищити, щоб не було подібних випадків.
Де ті всі чиновники з Мінветеранів, з Кабміну, з Міноборони, Мінохорони здоров'я, та ітд., чому не допоможуть цьому ветерану?
Бо вони всі срали на людей, дбають тільки про себе.
Хоч загинув чи помер на фронті чи в армії хоч один високопоставлений чиновник , чи генерал, чи навіть простий клєрк з офісу президента?
Ні.
Гинуть прості люди, солдати.
А вся ця високопоставлена гидота, ще й знущається з цих простих людей, як в цьому випадку.
особенно если учесть, что ему только исполнилось 60 лет, а его бабке ещё нет 60-и.
Ты знаешь, со скольки лет в Украине пенсия платится в 2023 году ?
вот его полное интервью :
https://www.youtube.com/watch?v=cE7cpoptAIw&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
В Криворожском экономическом институте имени Вадима Гетьмана отрицают заявление экс-главы Луганской и Закарпатской ОГА Геннадия Москаля о том, что у президента Украины Владимира Зеленского фальшивый диплом.
«То, что Владимир Зеленский не получал образование в нашем институте, является спекуляцией политиков. Он учился, у него есть диплом. В нашем университете регулярно происходили разные события, и есть много фото с нынешним президентом. В частности, в книгах о деятельности института имеется фото с Владимиром Александровичем. Тем более он очень активно участвовал в различных культурных и социальных мероприятиях», - сообщил представитель вуза.
Таким людям і справді треба звертатись до волонтерів, соцмережі, до благодійників, бо можна просто не вижити.
Надіюсь, йому допоможуть оформити групу без дебільних формулювань у доках.
Здоров'я і велика вдячність Герою!
Ганьба лікарям і системі в цілому!
Цензор, терміново звяжіться з Віталієм, бо так і не допоможемо
Той випадок, коли вкотрий раз пишаюся простим народом в Україні, для якого немає чужої біди, хоч і самі не жирують, а бідують.
Боже храни Україну і простий сметрний народ який і воює важко і працює важко, але залишаються Людьми вищого гатунку🙏
Дякую тобі Боже, що «слуг» мало, а народу багато, бо не було б кому і допомогти.
чи ти думаєш, шо він для прикола жебракує ?
А Сірожа Лещенко ( самий луччий спіціаліст в желєзнодорожництві в світі) тусується кожної ночі на гейвечірках і за це отримує 400 тисяч в місяць.
Ну чим не мотивація йти на смерть його досуг захистити ?
таку націю не здолати!!!
задоначу краще на дрони, думаю лимона дідусю вистачить 😁
Але тепер в дядька буде нова проблема - ним точно "зацікавиться" податкова. В ******** реаліях можуть швидко заблокувати картки (вже були прецеденти навіть з меншими сумами).
який так і заявив пʼять років тому ,хоть у нас є парламентсько - президента республіка , але він на всіх чхати хотів 😠
А людина щиро воювала, зажищала, ризикувала життям та здоровям
++