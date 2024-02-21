СБУ спільно з правоохоронцями США, Великої Британії та ЄС викрила міжнародне угруповання хакерів-вимагачів. ФОТО
Кіберфахівці Служби безпеки спільно з правоохоронними органами США, Великої Британії, Євросоюзу та інших країн-партнерів провели масштабну спецоперацію у різних частинах світу.
Про це повідомляє Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
У результаті спільних дій викрито учасників потужного міжнародного угруповання хакерів під назвою "LockBit". За матеріалами справи, зловмисники викрадали у відомих компаній таємну інформацію і персональні дані, а потім вимагали за них "викуп".
Як зазначається, серед організаторів та учасників угруповання були громадяни України та РФ. Протягом майже 5 років зловмисники здійснили більш ніж 3 тис. кібератак проти фінансових установ та корпорацій західних країн, які надають оборонну допомогу Україні.
Задокументовано, що тільки з однієї з американських компаній хакери вимагали понад 90 млн доларів США. Для викрадення корпоративних відомостей хакери використовували спеціально розроблені програми-вимагачі. За даними розслідування, учасники угруповання дистанційно "запускали" шкідливе програмне забезпечення на комп’ютери користувачів. Після цього "вірус" збирав закриту інформацію, а потім блокував роботу комп’ютерної техніки і "пропонував" її відновити після сплати грошей. У разі відмови – зловмисники погрожували не тільки паралізувати весь технологічний процес потерпілих компаній, але й "злити" їхні конфіденційні відомості у відкриту мережу.
У результаті багатоетапної спецоперації СБУ та західних партнерів даркнет-сайти хакерського угруповання заблоковані правоохоронцями. Крім того у США та семи країнах Євросоюзу вилучено понад 30 серверів, з яких зловмисники проводили кібератаки і де зберігали викрадені дані. Разом з цим заблоковано понад 200 криптовалютних рахунків злочинного угруповання.
У ході слідчих дій в Україні виявлено мобільні телефони та комп’ютери з доказами незаконної діяльності. Отримані речові докази будуть надані міжнародним партнерам для продовження розслідування та притягнення винних до відповідальності.
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правоохоронцями США, Великої Британії та ЄС викрито міжнародне угруповання хакерів-вимагачів, а СБУ долучилось на кінцевому етапі та потужно перетягнуло на себе ковдру оплесків.
Правоохоронців США до нього так і не підпускають?
класна фотка