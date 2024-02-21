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СБУ спільно з правоохоронцями США, Великої Британії та ЄС викрила міжнародне угруповання хакерів-вимагачів. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з правоохоронними органами США, Великої Британії, Євросоюзу та інших країн-партнерів провели масштабну спецоперацію у різних частинах світу.

Про це повідомляє Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

У результаті спільних дій викрито учасників потужного міжнародного угруповання хакерів під назвою "LockBit". За матеріалами справи, зловмисники викрадали у відомих компаній таємну інформацію і персональні дані, а потім вимагали за них "викуп".

Як зазначається, серед організаторів та учасників угруповання були громадяни України та РФ. Протягом майже 5 років зловмисники здійснили більш ніж 3 тис. кібератак проти фінансових установ та корпорацій західних країн, які надають оборонну допомогу Україні.

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Задокументовано, що тільки з однієї з американських компаній хакери вимагали понад 90 млн доларів США. Для викрадення корпоративних відомостей хакери використовували спеціально розроблені програми-вимагачі. За даними розслідування, учасники угруповання дистанційно "запускали" шкідливе програмне забезпечення на комп’ютери користувачів. Після цього "вірус" збирав закриту інформацію, а потім блокував роботу комп’ютерної техніки і "пропонував" її відновити після сплати грошей. У разі відмови – зловмисники погрожували не тільки паралізувати весь технологічний процес потерпілих компаній, але й "злити" їхні конфіденційні відомості у відкриту мережу.

Викрито міжнародне угруповання хакерів LockBit

У результаті багатоетапної спецоперації СБУ та західних партнерів даркнет-сайти хакерського угруповання заблоковані правоохоронцями. Крім того у США та семи країнах Євросоюзу вилучено понад 30 серверів, з яких зловмисники проводили кібератаки і де зберігали викрадені дані. Разом з цим заблоковано понад 200 криптовалютних рахунків злочинного угруповання.

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У ході слідчих дій в Україні виявлено мобільні телефони та комп’ютери з доказами незаконної діяльності. Отримані речові докази будуть надані міжнародним партнерам для продовження розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Викрито міжнародне угруповання хакерів LockBit

Автор: 

СБУ (12826) хакер (1347) кібератака (407)


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Що не кацап,то гидота
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21.02.2024 14:31 Відповісти
привласнювати чужі здобутки наше все, почитаєш такий зализон позитивного блогера, що натриндів більше чим усі живі та мертві керівники схожих установ...

правоохоронцями США, Великої Британії та ЄС викрито міжнародне угруповання хакерів-вимагачів, а СБУ долучилось на кінцевому етапі та потужно перетягнуло на себе ковдру оплесків.
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21.02.2024 14:35 Відповісти
Раз вилучили мобільні та компьютери то і "взяли" їх власників? Але щось мовчать в ОПі.
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21.02.2024 15:08 Відповісти
А як там поживає хакер з назвою на БЕ починається, на НЯ кінчається??
Правоохоронців США до нього так і не підпускають?
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21.02.2024 15:36 Відповісти
Навіщо кібердепартаментщику підсумок для відстріляних магазинів?
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21.02.2024 15:40 Відповісти
журнальний столік - дуже зручне місце для роботи

класна фотка
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21.02.2024 15:58 Відповісти
 
 