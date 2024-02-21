За кількасот метрів від кордону затримано групу чоловіків, яких переправник обіцяв за $6 тис. провести до Угорщини, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Прикордонники виявили й затримали за кількасот метрів від українсько-угорського кордону групу чоловіків, один з них чинив опір правоохоронцям.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"Групу осіб виявили за кількасот метрів від українсько-угорського кордону. Один з них чинив опір правоохоронцям. З’ясувалося, що це переправник, і за $6000 він мав провести трьох чоловіків до Угорщини. Неподалік знайшли його автомобіль, де виявили 4 телефони, €4000 і $1000. Затриманим доведеться відповідати перед судом", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що на Закарпатті затримали переправника, який переховувався від слідства. Минулого року він організував незаконне переправлення через кордон двох чоловіків. "Клієнтів" тоді затримали, а сам організатор утік. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання, відновлено судове провадження.
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як що, два роки ловлять, а вони все не закінчуються.
чи то бізнес такий, спільно з прикордонниками, провідники приводять на заставу, за 6000 долярів?
Бо попередження про війну були постійно
Ніхто не хотів в це вірити
Тобто якби не було б війни вони не поїхали б за кордон?
А як війна то вони виглядають як втікачі
Але треба зрозуміти одне, що зараз загинути в Україні можна навіть і не на фронті, а у звичайному місті від удару ракети
Є такі чоловіки які служили і давали присягу Україні на вірність, її захисту
Звісно хто не служив той і не давав присягу
Але мабуть тікають ті хто служив і ті хто придатний до служби
Бо кажуть що ловлять всіх
Так всіх ловлять, але перевіряють яка ця людина з досвідом, має інвалідність, чи ні вживає наркотичні засоби
Якщо не перевіряють то порушують законодавство
І зразу про бідних - кредит візьмуть.