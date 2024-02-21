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За кількасот метрів від кордону затримано групу чоловіків, яких переправник обіцяв за $6 тис. провести до Угорщини, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники виявили й затримали за кількасот метрів від українсько-угорського кордону групу чоловіків, один з них чинив опір правоохоронцям.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Групу осіб виявили за кількасот метрів від українсько-угорського кордону. Один з них чинив опір правоохоронцям. З’ясувалося, що це переправник, і за $6000 він мав провести трьох чоловіків до Угорщини. Неподалік знайшли його автомобіль, де виявили 4 телефони, €4000 і $1000. Затриманим доведеться відповідати перед судом", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила ще п’ять схем для ухилянтів на Полтавщині, Львівщині, у Вінниці, Дніпрі та Закарпатті. ФОТОрепортаж

Затримано порушників кордону

Також повідомляється, що на Закарпатті затримали переправника, який переховувався від слідства. Минулого року він організував незаконне переправлення через кордон двох чоловіків. "Клієнтів" тоді затримали, а сам організатор утік. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання, відновлено судове провадження.

Дивіться: Групі із десяти осіб за $6-10 тис. з кожного обіцяли допомогти незаконно перетнути кордон з Молдовою, усіх затримано, - Держприкордонслужба. ФОТО

Затримано порушників кордону
Затримано порушників кордону

Також читайте: Двоє чоловіків, тікаючи у Словаччину, потрапили у водну пастку та викликали рятувальників, - ДПСУ. ФОТО

Затримано порушників кордону
Затримано порушників кордону

Автор: 

Угорщина (2278) Держприкордонслужба ДПСУ (5987) кордон (4769) ухилянти (907)


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Топ коментарі
+7
Може Зеля с 5ю менеджерами ломанулся на Запад!?
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21.02.2024 15:33
+5
Конфискация имущества у перправщиков - деньги на дроны.
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21.02.2024 15:40
+4
а шо у вас в мордоре военное положение ввели?
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21.02.2024 15:44
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Може Зеля с 5ю менеджерами ломанулся на Запад!?
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21.02.2024 15:33 Відповісти
Вот интересно - те, кто переправляет какие-то гарантии дают? Ведь должны нести какую-то материальную ответственность в случае неудачи.🙁
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21.02.2024 15:34 Відповісти
Яка там відопвідальність перед лохом
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21.02.2024 15:57 Відповісти
А їм хоч адміністративна відповідальність світить??
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21.02.2024 15:35 Відповісти
Кому? Ухилянтам в зеленому?
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21.02.2024 15:36 Відповісти
Саме ухилянтам... бо чув що один дурагон за місяць чотири рази ловився на кордоні..
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21.02.2024 15:39 Відповісти
Выезжает с Рашки сейчас исключительно кремлевская агентура.
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21.02.2024 15:43 Відповісти
а шо у вас в мордоре военное положение ввели?
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21.02.2024 15:44 Відповісти
На мордор ніхто не нападав. Подивимось що вони там заборонять, коли на них нападуть
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21.02.2024 16:00 Відповісти
я не розумію, скільки там тих провідників?
як що, два роки ловлять, а вони все не закінчуються.
чи то бізнес такий, спільно з прикордонниками, провідники приводять на заставу, за 6000 долярів?
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21.02.2024 15:37 Відповісти
ну так а вы как думали,или так или в команду дейви джонса на дне тисы)
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21.02.2024 15:41 Відповісти
Всі хто мешкає біля кордону і хочуть зірвати джекпот,а границя це ж не СеРеСер(колюча проволока п.с. полоса)до речі на тій полосі ще не давно місьцями полуницю вирощували,а от як вони з усих усюд добираються туди,коли на кожному посту всіх *тормозять*.
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21.02.2024 15:53 Відповісти
Конфискация имущества у перправщиков - деньги на дроны.
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21.02.2024 15:40 Відповісти
Цим чоловікам треба було думати ще до війни поїхати за кордон
Бо попередження про війну були постійно
Ніхто не хотів в це вірити
Тобто якби не було б війни вони не поїхали б за кордон?
А як війна то вони виглядають як втікачі
Але треба зрозуміти одне, що зараз загинути в Україні можна навіть і не на фронті, а у звичайному місті від удару ракети
Є такі чоловіки які служили і давали присягу Україні на вірність, її захисту
Звісно хто не служив той і не давав присягу
Але мабуть тікають ті хто служив і ті хто придатний до служби
Бо кажуть що ловлять всіх
Так всіх ловлять, але перевіряють яка ця людина з досвідом, має інвалідність, чи ні вживає наркотичні засоби
Якщо не перевіряють то порушують законодавство
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21.02.2024 15:51 Відповісти
Чимало людей просто не встигли отримати закордонні паспорти до закриття кордону, адже охочих на той час стало значно більше, а швидко отримати їх без відповідних знайомств було проблематично. Якщо не помиляюсь, то ще раніше були чималі затримки через відсутність бланків, відтак, вчасно виїхати змогли не всі, хто хотів.
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21.02.2024 16:05 Відповісти
Навіщо перейматися та витрачати такі великі людські та матеріальні ресурси для вилову людей? Згідно з опитуваннями 73% громадян готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, ще 4% не визначилися і лише невелика кількість (вочевидь, ці чоловіки з таких) терпіти не готові. Це досить невелика кількість, відтак, треба відкрити кордони і нехай би собі їхали, якщо не бачать себе в цій країні.
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21.02.2024 15:54 Відповісти
Війну треба не терпіти, а воювати щоб не бути знищеним ворогом. Чи хоча б служити ухилятнтам у тилу, щоб з тилу можна було відправити на фронт інших воїнів
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21.02.2024 16:03 Відповісти
так тіє 73 % зразу і ломануця скопом "па пріколу" , хоча які там 73 , вже 23 з них здриснули ...
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21.02.2024 16:07 Відповісти
Та встановіть вже збір- хто не хоче служити внесок єдиний 6 000€.
І зразу про бідних - кредит візьмуть.
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21.02.2024 16:15 Відповісти
Вот что значить не делиться с погранцами.
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21.02.2024 16:35 Відповісти
Якщо у звичайного провідника А8, то на чому ж там їздять прикордонники з митниками?
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21.02.2024 18:49 Відповісти
 
 