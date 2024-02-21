За кількасот метрів від кордону затримано групу чоловіків, яких переправник обіцяв за $6 тис. провести до Угорщини, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники виявили й затримали за кількасот метрів від українсько-угорського кордону групу чоловіків, один з них чинив опір правоохоронцям.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Групу осіб виявили за кількасот метрів від українсько-угорського кордону. Один з них чинив опір правоохоронцям. З’ясувалося, що це переправник, і за $6000 він мав провести трьох чоловіків до Угорщини. Неподалік знайшли його автомобіль, де виявили 4 телефони, €4000 і $1000. Затриманим доведеться відповідати перед судом", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що на Закарпатті затримали переправника, який переховувався від слідства. Минулого року він організував незаконне переправлення через кордон двох чоловіків. "Клієнтів" тоді затримали, а сам організатор утік. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання, відновлено судове провадження.

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