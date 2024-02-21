Унаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини один мешканець загинув, ще одного поранено. ФОТОрепортаж
Росіяни протягом дня завдавали ударів по Куп’янському району Харківської області, під обстрілами перебували с. Іванівка, селище Дворічна та с. Вільхуватка.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 21 лютого 2024 року близько 12:40 ЗС РФ здійснили мінометні та артилерійські обстріли с. Іванівка Петропавлівської ТГ, внаслідок чого поранено 52-річного мирного мешканця.
Крім того, приблизно о 14 годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна, загинув мирний мешканець. Анкетні дані загиблого встановлюються.
Приблизно о 15 годині російські військовослужбовці також обстріляли с. Вільхуватка: зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих. Попередньо встановлено, що ворог застосував дві керовані авіаційні бомби.
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