Обстріли за добу: ворог здійснив 47 обстрілів Херсонщини, зранку обстріляв село Миколаївської області, є поранені (оновлено). ФОТО

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілів три людини дістали поранення, на Миколаївщині - одна особа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілу поранено три людини, є влучання в житлові квартали, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 156 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, БпЛА та авіації. По Чорнобаївці завдав ракетного удару. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; складське приміщення у Херсонському районі; стільникову вежу у Бериславському районі", - йдеться в повідомленні.

21 лютого російські загарбники двічі обстріляли акваторію Очаківської громади, ввечері вдарили по Очакову, вдень спрямували FPV-дрон по селу Дмитрівка Куцурубської громади.

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Зранку 22 лютого армія РФ обстріляла село Лимани Галицинівської громади.

"Сьогодні, 22 лютого, о 05:20 з РСЗВ ворог вдарив по селу Лимани, за попередньою інформацією, постраждала одна людина – медична допомога надана на місці. Один житловий будинок зруйновано, кілька прилеглих – пошкоджено. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано", - повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За інформацією Сил оборони півдня, внаслідок обстрілу пошкоджено півтора десятка приватних будинків, два будинки зруйновані майже повністю. На одному з приватних обійсть виникла пожежа, її оперативно ліквідували фахівці ДСНС





