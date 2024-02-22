Вибухотехніки знищили бойову частину ворожого "Шахеда", збитого на підступах до Києва, - поліція. ФОТОрепортаж
Вибухотехніки поліції Києва знищили бойову частину ворожого ударного дрона-камікадзе Shahed, який збили на підступах до столиці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Зазначається, що рештки збитого безпілотника з неушкодженою бойовою частиною виявили у лісосмузі.
З повідомленням про підозрілий предмет до поліції Києва звернувся місцевий житель, який під час прогулянки помітив на землі частину предмета, схожого на безпілотний літальний апарат.
На місце виклику прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки, де виявили уламки безпілотного літального апарату "Шахед"та його бойову частину, яка не здетонувала.
Правоохоронці огородили небезпечне місце, а поліцейські вибухотехніки розрядили бойову частину безпілотника та доставили його у безпечне місце, де знищили.
У поліції Києва нагадали, що у випадку виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів не можна підходити до них, здійснювати з ними маніпуляції, а слід терміново повідомити про виявлення небезпечної знахідки до поліції.
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