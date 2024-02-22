Доба на Донеччині: Рашисти атакували 4 райони області, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстріляли 4 райони Донеччини протягом доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район.

У Вугледарі пошкоджено будинок, обстріляна Богоявленка.

Покровський район.

У Мар'їнській громаді пошкоджено 5-поверхівку у Красногорівці. У Курахівській громаді пошкоджені 4 приватні будинки: 3 у Веселому Гаю і 1 у Ганівці.

Краматорський район.

У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки в Озерному. В Іллінівській громаді пошкоджено 4 будинки в Романівці. У Костянтинівці пошкоджено 7 будинків.

Бахмутський район.

У Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки і 2 промислові будівлі. У Званівській громаді обстріляні Званівка і Переїзне, у Соледарській — Роздолівка і Федорівка.

Протягом доби росіяни 14 разів атакували Донеччину. З лінії фронту евакуйовано 62 особи, зокрема 13 дітей.

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