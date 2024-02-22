Російські пабліки оприлюднили імена 68 окупантів, ліквідованих 20 лютого на полігоні під Волновахою. ФОТО
65 окупантів є бійцями 36 мотострілецької бригади РФ, ще трьох поки не упізнали.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Зазначається, що ліквідовані окупанти востаннє були онлайн у соцмережах 20 лютого. Далі на їхніх сторінках почали з’являтися повідомлення зі співчуттями.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 лютого ЗСУ вдарили по шикуванню росіян на полігоні під Волновахою.
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1. в результаті утримання Бахмуту було ліквідовано
дуже небезпечного злочиняця - евгенія пригожина
2. в результаті утримання Авдіївки було ліквідовано ще більш небезпечного
ідейного військового злочинця андрея морозова (мурс)
мурс - земля йому стекловатой - був ідейним фанатіком рускогоміра
він не заробляв на війні - яу "нормальний" шойгуїст
а навіть за свої гроші скуповлював дрони, апарати звязку - фанатічно і дотошно організовував їх впровадження слідкував за технологією, вів блог, служив в армії
ЦЕ ГІГАНСЬКА ГОЙДА - самозастрел саможертвующого ідейного фанатіка мурса
УРА!!!!
Так всі здохните, мразі фашистські!
должны быть ещё недобитые разной степени.
Сук@, країна Достоєвських і Булгакових.
Це не росіянці, це підстава якась, та й ***** якесь фейкове...
Хаймарс переїхав загін жовтенят?
Начальник расч'ту жує бутерброд,
Завтра він новий загин оте...т.
вони всі там на "-ов", "від мацкви до самих до окраїн".
навіть українцям після"-ко" ліпили ще "-ов", щоб тіпа красивше було, наприклад: Новіченков
Славненько то як!
ЗСУ Хвала!
На росии есть регионы где 90е не заканчивались. Медвежьи углы. Зажопински. Края безнадеги. Оттуда и едут ублюдки воевать против Украины. Дети давалок и алкашей. Остаются мамки. Пропивать компенсацию. Каждый день по грязи в магаз за лекарством.