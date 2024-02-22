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Новини Фото Війна
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Російські пабліки оприлюднили імена 68 окупантів, ліквідованих 20 лютого на полігоні під Волновахою. ФОТО

65 окупантів є бійцями 36 мотострілецької бригади РФ, ще трьох поки не упізнали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Удар по полігону під Волновахою
Список ліквідованих під час удару ЗСУ по російському полігону під Волновахою 20 лютого 2024 року

Зазначається, що ліквідовані окупанти востаннє були онлайн у соцмережах 20 лютого. Далі на їхніх сторінках почали з’являтися повідомлення зі співчуттями.

Читайте: Росіяни тиснуть у районі Синьківки на Харківщині, намагаються її окупувати, - Сили оборони

Удар ЗСУ по полігону під Волновахою
Удар ЗСУ по полігону під Волновахою

Також читайте: Окупанти обережні із застосуванням авіації на півдні, зараз у пошуках нових пускових рубежів для атак, - ОК "Південь"

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 лютого ЗСУ вдарили по шикуванню росіян на полігоні під Волновахою.

Автор: 

армія рф (17399) ліквідація (3926) Волноваха (40)


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Топ коментарі
+46
Ох нє хаділ би ти ваньок ва салдати-нє прішлось би в Україні здихати...
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22.02.2024 12:02
+32
на рахунок "мягкіх облачков" не скажу, а от твердий хаймарс папік отримав нелюди довбані
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22.02.2024 12:07
+26
Здохли окупанти!
Так всі здохните, мразі фашистські!
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22.02.2024 12:05
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Ох нє хаділ би ти ваньок ва салдати-нє прішлось би в Україні здихати...
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22.02.2024 12:02 Відповісти
панове - головна новина в іншому
1. в результаті утримання Бахмуту було ліквідовано
дуже небезпечного злочиняця - евгенія пригожина
2. в результаті утримання Авдіївки було ліквідовано ще більш небезпечного
ідейного військового злочинця андрея морозова (мурс)
мурс - земля йому стекловатой - був ідейним фанатіком рускогоміра
він не заробляв на війні - яу "нормальний" шойгуїст
а навіть за свої гроші скуповлював дрони, апарати звязку - фанатічно і дотошно організовував їх впровадження слідкував за технологією, вів блог, служив в армії
ЦЕ ГІГАНСЬКА ГОЙДА - самозастрел саможертвующого ідейного фанатіка мурса
УРА!!!!
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22.02.2024 12:19 Відповісти
Иосип ********.. стульчата подносить на галерках своего концерта..
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22.02.2024 12:23 Відповісти
Прискорились
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22.02.2024 12:04 Відповісти
Кабзонували.
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22.02.2024 12:05 Відповісти
Здохли окупанти!
Так всі здохните, мразі фашистські!
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22.02.2024 12:05 Відповісти
на рахунок "мягкіх облачков" не скажу, а от твердий хаймарс папік отримав нелюди довбані
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22.02.2024 12:07 Відповісти
А аду облачка из стекловаты.Папе понравится.
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22.02.2024 12:36 Відповісти
папочке мягкіх облачков, а їй білу ладу і мішок грошенят. то вона зовсім не сумує.
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22.02.2024 12:07 Відповісти
Пачку пельменей ей. И два билета в цирк
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22.02.2024 13:08 Відповісти
Блд , ни одной знакомой фамили. ...
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22.02.2024 12:08 Відповісти
Черга на "бЛади" добавилася
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22.02.2024 12:09 Відповісти
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22.02.2024 12:09 Відповісти
"віновнаго" шукають? Та вони ж самі за нього (*****) голосуватимуть.
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22.02.2024 12:37 Відповісти
Виновные найдены.Это Lockheed Martin со своими хаймарсами.Не благодарите.
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22.02.2024 12:41 Відповісти
Неискренние и лицемерные посты.... как пластиковые цветы на могилах.... тьфу. Горе переживают молча, в себе, а лапти - как известный персонаж Золотого телёнка - Лоханкин, который хлестал своё горе чайными стаканами
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22.02.2024 12:50 Відповісти
Мало - дуже мало!
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22.02.2024 12:11 Відповісти
Партія нова підсмажених пошинкованих бурятів. В бурятській борзі на кордоні кацапії з китайозами об'явили траур.
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22.02.2024 12:11 Відповісти
много подгоревшей козлятины.
должны быть ещё недобитые разной степени.
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22.02.2024 12:11 Відповісти
помнім, любім, скоблім
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22.02.2024 12:11 Відповісти
Писарь у них нікудишній . Каліграфія ніяка
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22.02.2024 12:13 Відповісти
какое-то чучело с короткими ногами., выродки просто
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22.02.2024 12:14 Відповісти
начебто цієї ночі під Олешками теж засмажили Himrs-ами 3 партії кацапсин: спочатку засмажили пару десятків свинособак, яких вигнали на "построєніє", потім, через годину засмажили ще більшу кількість свинособак, яких нагнали прибирати дохлятину після минулого удару, а як вишенка на торті - через 3 години приїхала якась комісія із "важних людєй", розбиратися хто тут винуватий та кого карати - то накрили і їх. загалом дохлих свинособак більше, ніж 20 лютого.
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22.02.2024 12:15 Відповісти
Хай буде правдою!!!
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22.02.2024 12:38 Відповісти
кацапсячі "воєнкори" вже підтвердили. ймовірно загалом до сотні дохлих свинособак, причому не тільки рядове м'ясо, а кілька важливих персон, що приїхали на розбір польотів.
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22.02.2024 12:46 Відповісти
Схоже, Чорнобаївка, v. 2.0.
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22.02.2024 19:04 Відповісти
Є відео - Олешківські піски
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22.02.2024 12:51 Відповісти
+ Мурзік ))
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22.02.2024 12:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jSVgMmz-DJY «Вы бурят? Как я рад !»
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22.02.2024 12:17 Відповісти
Які ж орки безграмотні "НА всегда с нами...".
Сук@, країна Достоєвських і Булгакових.
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22.02.2024 12:17 Відповісти
"Навсегда" пишется слитно. "Любим" после точки с большой буквы. Перед "братишки" запятая. Не "это дата", а "эта дата"...

Це не росіянці, це підстава якась, та й ***** якесь фейкове...
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22.02.2024 12:18 Відповісти
А що ви хочете від генетичної суміші диких ординських племен, які почали вважають себе слов'янами, ще за часів, коли їхній збоченець-цар петька 1 назвав їх росіянами. Достатньо поглянути на азіатську пику кремлівського недопалка, щоб зрозуміти, що там від слов'янського нічого немає. Точну характеристику цьому набріду дав д-р Йозеф Геббельс.
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22.02.2024 12:57 Відповісти
Та то вже давно в одічалих правільнопісаніє храмаєт.
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22.02.2024 18:54 Відповісти
Родная бригада командарма . Земелі з борзі.
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22.02.2024 12:18 Відповісти
Якути, тувинці, нанайці та рюзке лежать у ряд,
Хаймарс переїхав загін жовтенят?
Начальник расч'ту жує бутерброд,
Завтра він новий загин оте...т.
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22.02.2024 12:20 Відповісти
Вже зроблено !
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22.02.2024 12:54 Відповісти
Щоб такі "фейки". були щодня ! 😂👍
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22.02.2024 12:53 Відповісти
Фамилии в основном с окончанием «ОВ». Чистокровные кацапы. Что сильно радует.
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22.02.2024 12:23 Відповісти
"чистокровний кацап" 😂

вони всі там на "-ов", "від мацкви до самих до окраїн".
навіть українцям після"-ко" ліпили ще "-ов", щоб тіпа красивше було, наприклад: Новіченков
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22.02.2024 12:59 Відповісти
КоношенкоВ...
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22.02.2024 13:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Пирятин - Арта [Official Audio]
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22.02.2024 12:29 Відповісти
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22.02.2024 12:32 Відповісти
Ванюші стали вонюшами!
Славненько то як!
ЗСУ Хвала!
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22.02.2024 12:40 Відповісти
гніди **......е, горите в аду с.кі
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22.02.2024 12:46 Відповісти
В забайкальской Борзе до войны проживало около 30 тысяч человек, но после объявления мобилизации город, по словам местных, опустел чуть не вдвое. Градообразующее предприятие Борзи - воинская часть, которая с началом российского вторжения в Украину стала "пушечным мясом" для российской армии.

На росии есть регионы где 90е не заканчивались. Медвежьи углы. Зажопински. Края безнадеги. Оттуда и едут ублюдки воевать против Украины. Дети давалок и алкашей. Остаются мамки. Пропивать компенсацию. Каждый день по грязи в магаз за лекарством.

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22.02.2024 12:49 Відповісти
Та так,при совку офіцери за голову хапались коли чули Кушка,Емба і Чіта,в даному випадку в/ч то Нова Борзя,повоєнне штучне містечко,якби природне то селились би попри річку,запам*яталось тому що мої караульні(сопровождение воинских грузов)в 70х там на станції з товарняка добули великий ящик яєць,які їли аж до Бреста,після того в неділю в столовці в\ч від погляду на них тягнуло на рвоту.
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22.02.2024 13:33 Відповісти
ЗАКОБZОНЕНЫ👍
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22.02.2024 12:51 Відповісти
всем по ШПЫшку выдать мЯдаль, мешок картошки от бульбашей и гондонов его бабе, чтоб реже размножалась и не плодила генетический мусор....
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22.02.2024 12:53 Відповісти
После удара HIMARS у них у всех одномоментно поотрывались тромбы
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22.02.2024 12:59 Відповісти
С#ка, країна тарганів,скільки ж вас ще довбой#бів треба умертвити б##дь!?
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22.02.2024 13:25 Відповісти
HIMARS переехал отряд путинят 👏
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22.02.2024 14:49 Відповісти
23-й у списку - Звєрьков? Як у анегдоті: "Нуувасбл*дьіфамілії . -Я!"
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22.02.2024 15:14 Відповісти
якісь дивні імена у орків ... у нас це називають прізвища. Чи це належність до хазяїна? хазяїн холопа пєтров, а в цього холопа попов
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22.02.2024 15:16 Відповісти
Земля вам бетоном уйобки!!!
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22.02.2024 17:57 Відповісти
Усім новоприставленим орканізмам міцного здоров'я, потужної ерекції та карколомних непристойних утіх із лихими парфумами у пеклі під супровід Хіру Алєксандрова!
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22.02.2024 18:59 Відповісти
Вдома таких чобіт не було? До альєксандрОва на чєчьотку!
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23.02.2024 00:07 Відповісти
 
 