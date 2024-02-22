Російські пабліки оприлюднили імена 68 окупантів, ліквідованих 20 лютого на полігоні під Волновахою. ФОТО

65 окупантів є бійцями 36 мотострілецької бригади РФ, ще трьох поки не упізнали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Список ліквідованих під час удару ЗСУ по російському полігону під Волновахою 20 лютого 2024 року

Зазначається, що ліквідовані окупанти востаннє були онлайн у соцмережах 20 лютого. Далі на їхніх сторінках почали з’являтися повідомлення зі співчуттями.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 лютого ЗСУ вдарили по шикуванню росіян на полігоні під Волновахою.