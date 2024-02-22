СБУ знайшла підтвердження, що РФ б’є по Україні балістичними ракетами з КНДР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські загарбники під час обстрілів України застосовують балістичні ракети з КНДР Hwasong-11 (KN-23/24).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Йдеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР.
"За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження. Унаслідок ворожих "прильотів" загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще понад сто цивільних – отримали тяжкі поранення. Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя.
Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві. Тоді від ворожої атаки загинуло 4 мешканців столиці, ще понад 50 – перебувають у важкому стані.
Крім того, рашисти вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів. Також загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків’ян отримали тяжкі поранення", - зазначили в СБУ.
Наразі всі ці факти документуються слідчими Служби безпеки у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
- ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Серед іншого, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Росії, підсумували в Службі безпеки.
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І що ? які наслідки ?
мівінухліб забирають!
Ви із транспарантами ходили коли Сирію розрівнювали бомбардуваннями? Можливо, блокували позолочену асфальтизацію із мульярдом зедерев та інститутом земайбутнього препізедента? Обурювались уїбкам першої скумбрії під розвалами "Мрії"? Так ото ж, дивіться зебілазализон та переглядайте кадри єдиного Gда із лопатою "лопата челендж", що винен тільки своїм кракодителям в Ізраїлі із довічною премією за зесперму у вавививерженці.
Їдять українську їжу, а самі продають ракети рашистам для вбивств українців?
Отже, Росії можна імпортувати балістичні ракети з Південної Кореї, нападати, обстрілювати цими ракетами населені пункти України, вбивати та калічити цими ракетами людей, руйнувати житлові будинки та життя цілих родин в Україні?
А імпортувати німецькі Тауруси для нанесення захисних ударів по логістичним ланцюгам постачання цих балістичних знарядь кремлівських терористів-вбивць ви Україні не дозволяєте?
Самі повоювати з терористами не бажаєте? Тоді очікуйте, що через терористів путіна ця балістика врешті решт прилетить до вас у Німеччину!
Всім пох...
Всю заяву можна побачити http://www.kcna.co.jp/calendar/2023/08/08-24/2023-0824-014.html тут , тільки треба перекладати.