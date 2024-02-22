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СБУ знайшла підтвердження, що РФ б’є по Україні балістичними ракетами з КНДР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники під час обстрілів України застосовують балістичні ракети з КНДР Hwasong-11 (KN-23/24).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Йдеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР.

"За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження. Унаслідок ворожих "прильотів" загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще понад сто цивільних – отримали тяжкі поранення. Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя.

Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві. Тоді від ворожої атаки загинуло 4 мешканців столиці, ще понад 50 – перебувають у важкому стані.

Читайте також: ООН не має можливості перевірити повідомлення про використання зброї з КНДР чи будь-якої іншої країни, - речник генсека Дюжаррік

Крім того, рашисти вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів. Також загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків’ян отримали тяжкі поранення", - зазначили в СБУ.

Наразі всі ці факти документуються слідчими Служби безпеки у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Серед іншого, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Росії, підсумували в Службі безпеки.

Також читайте: У північнокорейській ракеті, якою РФ била по Україні, виявлено 290 деталей зі США, Європи та Азії, - експертна група Conflict Armament Research

Балістичні ракети КНДР
Балістичні ракети КНДР
Балістичні ракети КНДР
Балістичні ракети КНДР
Балістичні ракети КНДР
Балістичні ракети КНДР

Автор: 

КНДР (1217) СБУ (12826) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+10
Оце союзник! Ще й мільйон снарядів реальних, а не обіцянок. А може й два! Демократіям важко боротись проти диктатур безбашених...
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22.02.2024 12:58
+7
А ЩО оон - дуже схвильовані.
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22.02.2024 12:56
+5
добре..знайшли...передадуть у міжнародні інстанції...зроблять висновки..
І що ? які наслідки ?
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22.02.2024 12:58
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А ЩО оон - дуже схвильовані.
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22.02.2024 12:56 Відповісти
добре..знайшли...передадуть у міжнародні інстанції...зроблять висновки..
І що ? які наслідки ?
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22.02.2024 12:58 Відповісти
Оце союзник! Ще й мільйон снарядів реальних, а не обіцянок. А може й два! Демократіям важко боротись проти диктатур безбашених...
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22.02.2024 12:58 Відповісти
Демократіям не важко боротись, було б бажання.
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22.02.2024 13:02 Відповісти
Демократіям заважає жадність, а не тяжкість.
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22.02.2024 13:07 Відповісти
вже досить давно немає ніяких демократій на Землі. всі більш-менш демократичні устрої перетворилися на охлократії, а решта "демократій" скочуються у відверті автократії.
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22.02.2024 13:19 Відповісти
До них ще й стволи.
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22.02.2024 13:50 Відповісти
"Серед іншого, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Росії..." - у бАданова мівіну хліб забирають!
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22.02.2024 13:01 Відповісти
Не розумію, про це ще місяць назад доповіла розвідка США. Невже портібно було місяць жувати соплі? Кожен день дорогий блд. Вигідну інформацію потрібно одразу підверджувати. Що там насправді було - після війни розберемось.
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22.02.2024 13:06 Відповісти
Скоро еще и иранские ракеты будем вот так рассматривать вытаскивая обломки из наших многоетажек. Зато нам ни***я не дают чтобы небылаескалации. Какой вам бл***ди еще ескалации нужно? ***** скоро будет ядерными бомбами нас забрасывать видя как ему все сходит с рук.
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22.02.2024 13:08 Відповісти
кого хвилює чуже горе?
Ви із транспарантами ходили коли Сирію розрівнювали бомбардуваннями? Можливо, блокували позолочену асфальтизацію із мульярдом зедерев та інститутом земайбутнього препізедента? Обурювались уїбкам першої скумбрії під розвалами "Мрії"? Так ото ж, дивіться зебілазализон та переглядайте кадри єдиного Gда із лопатою "лопата челендж", що винен тільки своїм кракодителям в Ізраїлі із довічною премією за зесперму у вавививерженці.
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22.02.2024 13:30 Відповісти
І шо з того? Посольство чучхеістів як було у Києві по вулиці Стрілецька, 12, так і залишится. Як і посольство іранських мудаков з ганчірками на головах які поставляють всупереч свому ісламу невірним зброю.
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22.02.2024 13:09 Відповісти
Схоже, треба максимально обмежити дипстосунки з країнами - посібниками терористів.
Їдять українську їжу, а самі продають ракети рашистам для вбивств українців?
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22.02.2024 13:29 Відповісти
Нормальна, українська, влада розірвала б діпстосункі відразу після першого шахеда. Але у нас в 2019 році в перше крісло мудрий нарИд запхав трусливого, мстивого, брехливого та дурноватого крадія-піськограя.
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22.02.2024 14:12 Відповісти
Пане Шольц, шановний наш німецький партнер!
Отже, Росії можна імпортувати балістичні ракети з Південної Кореї, нападати, обстрілювати цими ракетами населені пункти України, вбивати та калічити цими ракетами людей, руйнувати житлові будинки та життя цілих родин в Україні?
А імпортувати німецькі Тауруси для нанесення захисних ударів по логістичним ланцюгам постачання цих балістичних знарядь кремлівських терористів-вбивць ви Україні не дозволяєте?
Самі повоювати з терористами не бажаєте? Тоді очікуйте, що через терористів путіна ця балістика врешті решт прилетить до вас у Німеччину!
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22.02.2024 13:09 Відповісти
как оборонка с Пашинским поживает? ракеты выпускаем? Дронов уже 120 тысяч сделали? Червинский как?
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22.02.2024 13:17 Відповісти
Головний патрон південої кореї китай. Саме через його територію проходить основний грузопотік, саме китай поставляє все північній кореї все, яка під санкціями вже майже півстоліття!!!!
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22.02.2024 13:17 Відповісти
Шо там гутєрєш з оон? Де схвильованість? Потикайте його паличкою, чи живий?

Всім пох...
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22.02.2024 13:18 Відповісти
Передовики производства в КНДР получили дополнительный мешок риса. И они счастливы. А демократии все чешутся и думают а стоит ли делать больше боеприпасов.
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22.02.2024 13:23 Відповісти
А ще наші ГУР МО та ПОК хай би поцікавилися, як Південній Кореї, де навіть рису не вистачає, вдається виробляти роботоспроможні балістичні ракети?
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22.02.2024 13:33 Відповісти
Я пригадую серпень 2014 коли мордорські військові частини з танками і бронемашинами пересікли український кодон,почалася скрита інтервенція.І що на Заході? Все не так ясно,нема доказів.Так з космічного супутника можна книжку читати яка на Землі,а вони казали ми нічого не бачили.
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22.02.2024 13:31 Відповісти
Довбануті північнокорейці. Ось, наприклад, уривок заяви їхнього міністра оборони Кан Сун Нама від 24 серпня минулого року. Там він лає Америку, називаючи їхню владу "бандою Байдена", Україну обзиває "маріонетковим режимом Зеленського", Японію і Південну Корею вважає "опудалами, які нічого не розуміють". Ну, і розхвалює кацапів. )))
Всю заяву можна побачити http://www.kcna.co.jp/calendar/2023/08/08-24/2023-0824-014.html тут , тільки треба перекладати.
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22.02.2024 14:15 Відповісти
скоты
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23.02.2024 00:46 Відповісти
 
 