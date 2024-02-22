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Київський ТЦК безпідставно списав з військового обліку 24 офіцерів запасу під час повномасштабної війни, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ЗМІ отримали результати перевірки Військовою службою правопорядку одного столичного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У документі йдеться, що щонайменше 24 офіцери запасу вже під час повномасштабної війни списали з військового обліку з порушеннями. Встановлено, що один із них, прізвище якого фігурує у переліку, вже не в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство.Інфо.

Згідно з документом, який отримали журналісти, встановлено, що у Печерському військкоматі протягом 2022-2023 років безпідставно списали з військового обліку щонайменше 24 офіцери запасу. Тепер вже непридатні до військової служби чоловіки мали звання від молодшого лейтенанта до майора.

Військова служба правопорядку (ВСП) називає безпідставним списання офіцерів запасу через порушення у самій процедурі, а також відсутність в їхніх особових справах важливого документа — свідоцтва про хворобу.

"Постанови ВЛК на офіцерів запасу, яких визнано непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, оформлюється виключно свідоцтвом про хворобу, яке підлягає обовʼязковому розгляду за затвердження штатною ВЛК регіону", - йдеться у документі.

ВЛК
ВЛК

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Крім того, виявлене перевіркою ВСП кваліфікували як кримінальне правопорушення за частиною 4 статті 425 КК України "Недбале ставлення до військової служби". Про це йдеться у відповіді на запит журналістів від Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

У прокуратурі розслідувачам також повідомили, що подібну перевірку провели не лише в Печерському, а й в Голосіївському військкоматі. Там теж виявили порушення і відкрили кримінальне провадження за тією ж статтею. В обох випадках досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань.

Ця історія зі списанням з військового обліку офіцерів дивує колишню бойову медикиню, яка працювала у медслужбі однієї з бригад, бо "непридатних" вона бачила вкрай рідко.

"Те, з чим солдат може бути непридатний або обмежено придатний, в офіцера буде написано: "придатність визначається індивідуально". Ну, я так міркую, як людина проста в медичній ієрархії, що це через те, що, офіцер — це працівник штабу, а не, грубо кажучи, штурмовий піхотинець, тож для нього деякі захворювання допустимі", - зазначає колишня бойова медикиня із позивним "Мауглі".

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ВЛК списує не з першого разу

До того ж отримання так званої "довідки про непридатність" для чинних військових — складна і тривала процедура, розповів журналістам "Слідства.Інфо" ветеран Олег Муравський.

Військовому вдалося списатися лише за декілька днів до публікації розслідування "Слідства.Інфо", тоді як цей шлях він почав ще влітку.

Олег Муравський
Ветеран війни Олег Муравський

Олег воював під час Антитерористичної операції на Сході України. Потім виїхав до Польщі — почав там свій бізнес і отримав дозвіл на постійне проживання, але у 2022 році вирішив повернутися в Україну та знову доєднатися до Сил оборони. Через пів року на передовій в Олега почала сильно боліти спина. Біль не зникав навіть після сильних знеболювальних та уколів. Згодом виявилося, що це хвороба Бехтерева.

Списатися чоловіку вдалося лише з другої спроби й не без витрачених нервів та грошей на адвоката, зазначає воїн.

"Перше ВЛК я проходив у Запоріжжі у липні. Тоді терапевт, коли він підтвердив, що я "обмежено придатний", а не "непридатний", мені прямим текстом сказав, що ВЛК з першого разу нікого не списує. Це на межі фантастики. Це практично неможливо", - розповідає Муравський.

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Колишня ж бойова медикиня "Мауглі" наголошує, що під час ВЛК людину з одним і тим самим діагнозом можуть визнати "придатною", "обмежено придатною" та "непридатною". Усе через нечіткі формулювання у Наказі Міноборони №402 щодо військово-лікарської експертизу в Збройних силах України.

Яких офіцерів запасу списали

У документі, наданому джерелами розслідувачам, були лише прізвища та ініціали 24 списаних з військового обліку офіцерів. Журналісти припустили, що усі вони зареєстровані у Печерському районі, та відпрацювали десятки комбінацій, перш ніж вдалося ідентифікувати та зв'язатися із щонайменше чотирма офіцерами.

Це лейтенанти Джуринський Олег Олександрович та Шойхеденко Олександр Валерійович, старший лейтенант Тараканов Дмитро Геннадійович та молодший лейтенант Бабков Данило Сергійович.

Історії списаних офіцерів

Так, Олег Джуринський разом зі своїм братом Віталієм та його сином Олександром володіють умовною групою компаній Vidi. Це сімейний автобізнес, або як вказано на їхньому офіційному сайті — автодинастія.

Про їхній успіх пише Forbes, вони відвідують благодійні події й планують розбудувати чи вже відкривають нові приміщення компанії в Одесі та Києві.

Олег Джуринський
Олег Джуринський

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Брати також активно допомагають Силам оборони — перераховують великі суми благодійним фондам та передають автівки на фронт.

"Є ж, мабуть, комісія, і вона знає, що їм треба. Правильно? А якщо мені було сказано щось робити, то я робив. Ніякого підступу не шукайте, будь-ласка, в цьому. Тому що, якби його тут немає, і бути не може. (…) Ви мені своїм дзвінком спричиняєте певні емоційні незручності. Бо я зараз з урахуванням того, як ви ставите запитання, змушений виправдовуватися, а мені немає за що", - розповів списаний офіцер запасу.

Ще один офіцер запасу зі списку — Шойхеденко Олександр Валерійович. Він теж бізнесмен, співзасновник бізнесу, повʼязаного зі страхуванням Next step solution та компанії з цікавою назвою "Люди та КОФЕ", а також колишній очільник правління великої страхової компанії "VUSO".

Олександр Шойхеденко
Олександр Шойхеденко

У коментарі журналістам розслідування Шойхеденко сказав, що нічого не знає про перевірку Печерського ТЦК та про те, як його прізвище могло опинитися у документах. Чоловік пообіцяв сходити до ТЦК і розібратися. Після розмови він заблокував телефони журналістів.

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Безпідставним ВСП вважає також списання з військового обліку Бабкова Данила Сергійовича.

Данило Бабков
Данило Бабков

Він раніше жив в Україні, працював у ДТЕК та був активним дописувачем про енергетику на кількох українських сайтах.

Зараз, за інформацією "Слідства.Інфо", чоловік мешкає за кордоном. На його сторінці у соцмережі для пошуку і встановлення ділових контактів "Linkedin" зараз зазначене місце перебування — Велика Британія. Також з геотегом з цієї країни Данило публікує фотографії у фейсбуці. В обох профілях місцем роботи він вказує S&P Global Commodity Insights. Компанію називають одним із найважливіших агентств, що звітує про ціни на ринку нафти.

Запитання журналістів спершу викликали сміх у Данила. Згодом чоловік додав, що вважає потрапляння свого прізвища у згаданий перелік непорозумінням.

"Не зовсім розумію, що значить безпідставно. Я проходив медкомісію і за її результатами ухвалили рішення про те, що я непридатний для проходження військової служби й зняла мене з обліку", - додає він.

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Останній ідентифікований журналістами списаний Печерським ТЦК офіцер запасу - Дмитро Тараканов.

Дмитро Тараканов.

Чоловік був не надто радий дзвінку журналістів і конструктивної розмови не вийшло. Проте "Слідству.Інфо" вдалося встановити, що це саме той Тараканов, який згадується у документах.

"Зверніться в військкомат і побачите, що все на основі всіх законів. Я не знаю, якою інформацією ви володієте, але дзвонити сюди не треба", - сказав Тараканов.

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Реакція ТЦК

Понад два тижні журналісти намагалися отримати коментар про виявлені під час перевірки ВСП порушення від начальника Печерського військкомату - полковника Сергія Калугіна.

"Слідство.Інфо" направило офіційний запит на КСВ. Там його спершу прийняли й пообіцяли допомогти, а вже через кілька днів передумали та порадили журналістам спробувати погодити інтервʼю через Оперативне командування "Північ". Звідти запит спустили на Київський міський територіальний центр комплектування, який вже надав право вирішувати чи погоджуватися на розмову, власне, тому ж Печерському ТЦК.

Зрештою, відмову в інтервʼю журналістам "Слідства.Інфо" підписав сам же полковник Калугін.

"Вважаємо некоректним надавати будь-які коментарі з питань діяльності ВСП під час проведення перевірки та оцінювати її результати", - зазначили у відповіді на запит журналістів.

Сергій Калугін ТЦК

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Автор: 

Київ (19520) військкомат (432) Слідство.Інфо (43) ТЦК та СП (577)


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Топ коментарі
+29
Велика кількість силовиків з початком війни оперативно визнали "непридатними" або у них раптово набули інвалідність молоді, здорові дружини і ті були змушені стати "доглядальниками". Є ще офіцерські династії - там татусі в перший же день війни терміново перевели синочків на кордон з Польщею, подалі від небезпеки, бо синочок в армію прийшов по ранню пенсію, пільги та халявну квартиру. Ось це і є ті, кого називають "ухилянтами", а не цивільні, яких всі ці силовики мали б захищати згідно присяги. Тому, всі ці мобілізатори нехай зосередяться на сотнях тисяч цих дармоїдів, а не тероризують простих громадян.
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22.02.2024 17:05
+23
Безпідствно але небезкоштовно
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22.02.2024 16:43
+19
Під ким ВЛК? А то в ваєнкоматі будуть мовчки дивитись як лікарі беруть гроші?
Вирішує все воєнком. Він і розподіляє скільки кому.
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22.02.2024 17:06
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Безпідствно але небезкоштовно
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22.02.2024 16:43 Відповісти
все не простые люди. Чисто случайно совпало
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23.02.2024 00:03 Відповісти
Це ІПСО....
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22.02.2024 16:46 Відповісти
А що: офіцер - це для того щоб воювати??
А ніщєброди тоді для чого???
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22.02.2024 16:48 Відповісти
"Риба гниє з голови" (с). От і столиця наша вже як 10 років гниє, а що тоді казати за периферію?
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22.02.2024 16:48 Відповісти
Пане Нікіта,не зрозуміло що то за риба-яка гниє,но треба продовжувати-чистять ту рибу -з хвоста.
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22.02.2024 21:23 Відповісти
Ясний пень. Це ж еліта. Генофонд України. А воювати нехай йде тракторист Петро.
Кормив кормив Петро захисників...
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22.02.2024 16:53 Відповісти
ямка Петру і подяка велика
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22.02.2024 16:55 Відповісти
Прям таки "безпідставно"!
Тисяч 5 чи 10 баксів - вагома підстава.
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22.02.2024 16:54 Відповісти
ТЦК списує на підставі свідоцтва про хворобу, яке оформлює ВЛК. Якщо там написано "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку". Всі питання до лікаря по чиїй статті списали та голови ВЛК. Заносили 100 % їм.
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22.02.2024 16:55 Відповісти
Під ким ВЛК? А то в ваєнкоматі будуть мовчки дивитись як лікарі беруть гроші?
Вирішує все воєнком. Він і розподіляє скільки кому.
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22.02.2024 17:06 Відповісти
С начала войны все главы ВВК- 100% в погонах, остальные члены комиссии могут быть обычными гражданскими врачами из ближайшей больницы.
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22.02.2024 19:54 Відповісти
Воєнком цивільними лікарями не керує. Позаштатна ВЛК укомплектована лікарями з найближчої поліклініки.
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23.02.2024 08:02 Відповісти
Військово-лікарська комісія.
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23.02.2024 18:00 Відповісти
А тцкашникі геть святі.
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22.02.2024 17:09 Відповісти
тцкашнішки діагнози не ставлять.
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23.02.2024 08:04 Відповісти
Та чого ж безпідставно... За непогану винагороду.
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22.02.2024 17:01 Відповісти
Велика кількість силовиків з початком війни оперативно визнали "непридатними" або у них раптово набули інвалідність молоді, здорові дружини і ті були змушені стати "доглядальниками". Є ще офіцерські династії - там татусі в перший же день війни терміново перевели синочків на кордон з Польщею, подалі від небезпеки, бо синочок в армію прийшов по ранню пенсію, пільги та халявну квартиру. Ось це і є ті, кого називають "ухилянтами", а не цивільні, яких всі ці силовики мали б захищати згідно присяги. Тому, всі ці мобілізатори нехай зосередяться на сотнях тисяч цих дармоїдів, а не тероризують простих громадян.
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22.02.2024 17:05 Відповісти
Війна для бідних, еліті воювати ніззя, вона "держскарбницю" податками наповнює. Погляньте як піднялись "зарплати" у воєнкомів, лікарів ВЛК, депутатив, роти жОПи. Для них покращення вже настало!
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22.02.2024 17:13 Відповісти
Як їх назвати,отих бидляків в погонах,які в мирні часи "служили",отримували зарплату,крутили туди-сюди військовим майном а як прийшла війна тихо злились і затихарились на пенсіі?..Як назвати тих хто їх відпустив?Тільки на передову,кров"ю змивати...
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22.02.2024 17:15 Відповісти
Офіцер запасу, особливо лейтенант, як правило ні дня не служив, бо звання отримав у ВУЗі, щоб не йти в армію)
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22.02.2024 17:36 Відповісти
Взагалі то Ваш тезка про тих хто служив(скоріше кормився),а не про звання,додам що так в запасі (переховується)купа полковників,енералів.хоч який з них толк вони 30р тільки розбазарювали.
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22.02.2024 19:06 Відповісти
Стаття про офіцерів запасу ,це люди після кафедри.
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22.02.2024 20:18 Відповісти
Пане Юрій-що ви верзете?Якщо у навчальному закладі була військова кафедра,то після її закінчення,ви виходили лейтенантом.І це були 3-4 роки військової і муштри і одержання знань по військовій спеціальності.Не всі могли поступити в такий заклад,з військовою кафедрою.Це не звільняло від служби.З мого випуску майже 25% ,а може і більше, пройшли Афганістан,стали майорами,дехто помер...
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22.02.2024 21:30 Відповісти
Ви, мабуть, про часи срср пишете. За часів незалежної України військова кафедра була протягом 2 років 1 день на тиждень (пів дня). На своєму досвіді пишу. Як правило, "отці-командири" казали здати грошей на день народження дружини майора, полковника, побухати... і йти по домам. Коли не відпускали, студенти займалися ремонтними роботами в приміщеннях кафедри (ламали щось старе). Із підготовки - 3 постріли з калаша. Один раз. Все. Нуль теорії, нуль практики. От такі підготовлені лейтенанти.
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23.02.2024 08:00 Відповісти
Ніколи, такого не було!! Аж ось тобі, знову те саме!!
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22.02.2024 17:24 Відповісти
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22.02.2024 17:28 Відповісти
Ну видно же по фоткам, что больные изможденные бизнесом физиономии не способные к мобилизации.
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22.02.2024 17:32 Відповісти
Написано, звичайно, круто про офіцерів запасу. Може скластися враження, що це супер підготовлені військові, які все життя отримували кошти з бюджету, а зараз відкосили.

Проте це явна маніпуляція, і мова йде здебільшого про людей, які отримували вищу освіту, і у яких була військова кафедра в ВУЗі. Тобто вони звичайні цивільні, які НІЯКОГО відношення до армії не мають і ніяких військових навиків теж не мають. Кафедри - це профанація, де нікого нічого не вчать. Тому вони рівно такі ж пересічні, як і піймані на вулиці. Можливо, мають гроші, але точно не військові, які "косять" від обовязку.

Основні ухилянти - це ті, які 30 років розкрадали армію, а зараз сидять у штабах.
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22.02.2024 17:35 Відповісти
Там ще й майори є.Майора у вузі не дають.
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22.02.2024 17:56 Відповісти
Все вірно Юрій Вікторович.Після військової кафедри ти лейтенант і офіцер запасу.Майора можеш одержати-за службу в збройних силах,но ти все рівно офіцер запасу.І всі "списані"-до війни.
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22.02.2024 21:35 Відповісти
Не зовсiм звичайнi, бо мають звання, тобто їх можна запхати одразу на офiцерську посаду, що вимагає такого звання. Ще вони мають ВУС, але то до сраки, бо вiдразу з ТЦК вiдправлять переучуватись на пару мicяцiв на ту ВУС, яку треба "закрити" воєнкому (як правило, усiх перевчають на командирiв взводiв у пiхоту, яких найбiльше не вистачає).

А головна цiннiсть цих "офiцерiв" для ТЦК у тому, що не знаю як там в них зараз, а до початку вiйни у ТЦК були окремi вiддiли, якi займались виключно офiцерами, тож, щоб не мати проблем, мали "закривати" плани саме по офiцерським посадам.

I так, там, де солдата визнають непридатним, офiцера запасу визнають придатним аж бiгом, бо так тi довбойоби прописали у тому дебiльному наказi 402, який 1 к 1 зiдрали з совкого "розкладу хвороб" 70-х рокiв. Що це означає на практицi ? Наприклад, прорив ворога з оточенням, як у Авдiївцi нещодавно. Молодi та здоровi солдати зможуть зробити пiшки марш бросок бiгом, зi зброєю та спорядженням, бо мають на те здоров'я. А 45-50-рiчнi доходяги з одишкою, яких масово гребли на вулицях та визнавали придатними, навiть без зброї та спорядження 500м не пробiжуть, потраплять у полон, можливо будуть розтрiлянi ******** що не беруть полонених. Тобто їх безпосередьо вб'ють ****** кацапи, а опосередковано- ****** з ТЦК та ВЛК.
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22.02.2024 20:18 Відповісти
В ТЦК самі не дуже рвуться бажанням призивати офіцерів запасу, після військової кафедри. Тим більше після 45 років. Бо давати навчаних солдат в підпорядкуваня людині, яка ніколи не служила і не тримала зброю, але має звання офіцера. Ну таке...Він їх угробить вдвичі швидше...І як ці солдати його слухатись будуть, коли він і автомата у житті не бачив?? Про перенавчання, офіцер може вмикнути дурня, і сказати, я вже старий, нічого не можу запам'ятати нового. Або призивайте по ВУС, або що хочте робить. Командири бригади будуть раді таким офіцерам запасу, які нічого не знають і не вміють.
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22.02.2024 20:23 Відповісти
Ми з вами розмiрковуємо як звичайнi обиватєлi, що ось так було би робити доцiльно, а ось так- нi. А у ТЦКунiв свої реалiї. В мене друга, учасника АТО, 55-рiчного, який 2 рази ледь не помер вiд корони, який має таку неврологiю, що коли рiзко встає з лiжка, може впасти, втративши свiдомiсть, 9 (!!!) разiв вiдправляли у рiзнi штурмовi частини, тому що вiн має ВУС "кулеметник". А звiдти його слали назад, бо не проходив по здоров'ю. Пiсля 3-го разу його мали взгалi вiдправити на перекомiсiю та списати, але ж нi, вже на гачку, хто ж такого вiдпустить. Потiм його це *******, сам знайшов частину на кордонi з бульбашами, там його готовi були взяти, але й тут ТЦКуни почали ставити палки у колеса. Ледве порiшав.
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22.02.2024 21:16 Відповісти
Ну кулеметник, це ж не офіцер запасу, чи в вашого друга було офіцерське звання?7
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22.02.2024 22:09 Відповісти
Так, вiн не офiцер, це як приклад того, що витворя ТЦК. В мене у пiдроздiлi на заводi половину офiцерiв запасу вигребли через вiйськовий кабiнет вiддiла кадрiв ще на початку вiйни, iншi вiдразу з'******, як тiльки потрапили у списки. Вдома працюють на удальонцi.
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22.02.2024 22:22 Відповісти
Пане Шешеня-ви офіцер запасу?То про що ви варнякаєте?Після закінчення військової кафедри-всі офіцери запасу -на обліці в воєнкоматах.Кожні 3-4 роки-навчання на полігоні по ВУСу.З бойовими стрільбами,життям в палатці і всіма "тяготамі і лішєніямі" військової служби.Всі ці навчання і муштра-з грудня по квітень.Самі морози і негода-бо склад взводів для бойового розвертання-з навколишніх сіл,а це трактористи,шофера,комбайнери.Деякі офіцери запасу-кращі,ніж випускники військових і училищ і ВУЗів.
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22.02.2024 21:47 Відповісти
Я офіцер запасу, так. Це коли було те, що ви кажете, у радянські часи?))) Мій покійний дід їздив на полігон кожні 3-4 роки, було таке казав) Але в інституті в нас на військовій кафедрі- стрільби і полігонів не було. Приходив полковник в кінці навчання на кафедру( Наприкінці 90-х це було) , каже про полігон забудьте, грошей не має. Потім повинні були стріляти хоча б з Макарова у тирі. Каже, гроші пропили ,ПМ теж не буде. Постріляли по 6 патронів з мелкашки у тиру в універі. Оце весь полігон і навчання і муштра. Тільки по спеціальності вивчалися, яка до піхоти немає ніякого відношення. Одне радує, що хоч безкоштовно тоді вчився. З тієї пори не було жодних навчань тим більше.
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22.02.2024 22:05 Відповісти
Десь з 2016 почали потроху вiдновлювати тi збори резервiстiв, але то така сама профанацiя була. Мicяць у лiсi у палатках бухати, десь у вереснi - жовтнi.
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22.02.2024 22:29 Відповісти
Ну може окремим пощастило, мене на такі збори ніхто не запрошував. І не чув, щоб однолітків запрошували. Стосовно профанації... Ну у меня ВУС майже співпадає з цівільною спеціальністю у діпломі. "авіаційне обладнання." Навіщо нам були ті полігони у палатках у лісі, ну це я так думаю, якщо ми не мали ніякого відношення до піхоти? А може дійсно керівник кафедри гроші "пропив", тому і на військовому полігоні не були.
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22.02.2024 22:57 Відповісти
Ото маразм написали про збори. Ніяких зборів не було. Як, власне, і на кафедрі нічого не навчали. Ви живете ілюзіями радянської епохи, мабуть.
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23.02.2024 08:06 Відповісти
45-50-рiчнi доходяги????? вы прикалываетесь???
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23.02.2024 00:05 Відповісти
Звичайно, прикалуюсь. В нашiй країнi настiльки високий рiвень добробуту, свiдомостi щодо здорового способу життя, настiльки iдеальний генофонд та екологiя, що 99% чоловiкiв за 50 влегку пробiжять 20км з повною викладкою а потiм ще й пiдтягнуться на турнiку разiв за 20.
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23.02.2024 01:16 Відповісти
А що ні? Я попадаю як раз под цей діапазон, без задишки і перепочинку пару хвилин на 3-му поверсі, навіть на 5-й поверх не зайду, сразу водух хапаю ротом і тахікардія, навіть з пустими руками. В руках ще сила є. А ноги , серце, жкт, хребет, легені вже негодні. Ну легені з дитинства, а решта- вік дав про себе знати. Після ковіду зовсім здав позиції.
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23.02.2024 05:11 Відповісти
Висновок ВЛК: "Придатний до вiйськової служби".
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23.02.2024 12:30 Відповісти
Тому я туди добровільно не бажаю йти, а повісток не було, що ж таки знову надихає на думку, що 45+ офіцери запасу їм не дуже потрібні. Це я перерахував тільки 1% моїх хвороб. Воно вам не треба.)
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23.02.2024 14:14 Відповісти
Я вам би порадив сходити до тцк запитати чи потрібні їм офіцери запасу))) Бо, може, до вас не дійшли руки просто).
Жартую. Загребуть з руками і ногами, офіцери запасу в їх розумінні (як і у багатьох на цьому сайті) - майже професійні військові. Звичайно, в тцк розуміють, що це все профанація, але їм потрібно людей набирати, а офіцер запасу - ідеальний кандидат, який фактично на гачку. Більшість вос таких офіцерів на роботі бронювати не можна. От так військові з досвідом протирання штанів і проїдання наших податків заслужено сидять у штабах, а цивільних "офіцерів" гребуть на війну. В крайньому випадку, грошей з "офіцера" можна збити. Як не як, має вищу освіту, є шанс, що зміг в житті чогось досягнути, поділиться, якщо жити хоче.
Якось так воно насправді працює.
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23.02.2024 15:31 Відповісти
Більшість вос таких офіцерів на роботі бронювати не можна. -У тому то і справа...
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23.02.2024 15:47 Відповісти
Грошей в мене теж немає, бо все на ліки уходить) Тому ТЦк взяти з мне нічого))
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24.02.2024 16:26 Відповісти
Те, що не було повiсток, означає не те, що такi як ви їм не потрiбнi, а те, що вони поки що вас не "бачать" (як око Саурона). Ваш роботодавець не веде вiйськовий облiк, або веде, але вас "приховав", вашi облiковi даннi зi школи (паперовi) десь загубились, або залишились у iншому ТЦК, ви не ходите там, де можна наткнутись на "писак" i не вiдчиняєте дверi незнайомим чувакам. Таких як ви ще два- три мiльйони. Деякi навiть з дому мiсяцями не виходять, бо можуть зловити навiть пiд пiдїздом.

Ось для цього вони i мутять новий закон, щоб почати "бачити" тих, хто заховався та мати можливiсть їх якось викурити з норок.
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23.02.2024 19:43 Відповісти
Дякую, хай в першу чергу йдуть ті, хто голосував за Зе і за слуг народу.
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23.02.2024 20:11 Відповісти
Люди, яка місяцями не виходили з дому, скоріше по своїм почнуть стріляти з переляку... Зелені взагалі все неправильно робили спочатку... А тепер що...Я хз, що з Україною буде...
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23.02.2024 20:17 Відповісти
Буває, мене жінка зустрічає, забирає сумки, бо сам не можу дойти додому, моє серце барахлить, приходиться і 15-20 хвилин стояти перепочивати між поверхами( ліфта в нас немає), поки серце заспокоїться, а вона сама має інвалідність. Тому таке...А в інтернеті показують українських спортсменів -блогерів, які в спортзалі качаються важкою штангою, молодші за мене. Спортзали і фітнесцентри забиті людьми. Їх не мобілізують досі. Тому мобілізація несправедлива.
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23.02.2024 14:26 Відповісти
Життя взагалi несправедливе. У США або Германiї iнженер може купити собi великий дiм, дороге авто, пропрацювавши десь 10 рокiв за спецiальнiстю. В Українi вiн навiть через 40 рокiв те не зможе. А десь у Замбiї це все взагалi не актуально, бо там взагалi нема нi iнженерiв нi будинкiв.
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23.02.2024 19:50 Відповісти
Коли ми шли вчитися на інженера, то сподівалися, що хоча б Україна -це не Зімбабве
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23.02.2024 20:41 Відповісти
а тут все сс*ны одну волынку тянут, какие они больные и как умирать собрались в 50 лет. Один придурок мне на полном серьезе писал, что он воевать не может из-за парадонтоза, ви "воздух хапаю ротом". Самого от себя не тошнит?
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23.02.2024 21:44 Відповісти
Люди краще розуміють свої можливості, а не якесь ч..о, якому насрати і треба план виконати. Взагалі завжди краще за себе говорити, а не за когось. Не всі можуть бути не см..нами і віддавати свою долю в руки дегенератам, у яких більше зірок на погонах від протирання штанів в армії, і з якими в інші часи вони б навіть ср..ти на одному полі не сіли.
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24.02.2024 00:41 Відповісти
если б все так рассуждали, то кацапы давно б уже подо Львовом стояли, и гнали таких уе*ков против нато, с загранотрядом чеченцев за спиной. Тогда я бы с удовольствием спросил бы ваше мнение еще раз
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24.02.2024 00:47 Відповісти
Не чеченці не буряті, мене теж нікуди не поженуть, не мрій. Ну, застрелять, та й пофіг, все одно здоров'я немає. А ти не уїбок, брате? Пишеш російською мовою, сидиш під прапором Нідерландів і навчаєш українців життя, серйозно?)) Скільки тобі платять на росії? У мене є ВУС інженерна, я на інженера навчався 6 років і військова спеціальність теж інженерна. А вони хочуть мене марним стрільцем загнати в окоп, серйозно? Я там швидше від пневмонії , ніж від дрону загину -у перші 3 дні. І це 100%, бо легені негодні. У мене зараз навіть зараз гострий бронхіт, просто без шапки холодильник відкривав, ага. Чи хай по ВУС закликають, чи йдуть нахер.
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24.02.2024 16:21 Відповісти
ты знаешь где я сейчас и что делаю?? пишу на русском, а ты сс*ло - на украинском, суперпатриот, чтоб я тебя козла защищал, бо тебе, боженьки, аж 50 лет, и воздух хапаешь. Всегда найдутся сс*ливые патриоты, которые считают, что кто-то за них должен сдохнуть, пока они на цензоре посты строчат с утра до вечера
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25.02.2024 00:56 Відповісти
Хамло, не треба мене захищати. Я тебе не обзивав. До мене завжди дойобувалися такі як ти уроди, з самого дитинства, з народження, - через те, що я худий, кашляю і на фізкультуру не ходив. Я вже звик до таких моральних виродків, як ти. Знаєш, скільки я таких, як ти покалічив, щеня?) Я тебе порву, як свиня газету)
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25.02.2024 02:05 Відповісти
сразу здоровье появилось покалечить. Только своих, а не кацапов. Лечись больное
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25.02.2024 02:26 Відповісти
Щоб людину-хама прибити один на один -здоров'я взагалі не потрібне.) Можно чимось твердим, або гострим. Горщиком з квітами, карандашом, кирпичиною, будь чим. А вогнепальну зброю у руки брати, я не впевнений, що мені можна таке давати, я дійсно можу почати стріляти по таких "своїх" хамах, як ти.( якщо ти дійсно свій, а не сієш розбрат, навіть не бажаєш мову вивчити, хоч письмово) Або просто прикладом по голові можу дати. Я в колективі вже багато-багато років не працюю, тільки з дому. Я інженер можу щось порахувати, дані якийсь, якщо не треба таке. То бувайте.
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25.02.2024 05:26 Відповісти
Я і в 20 років таке саме тобі би написав, що в сирий окоп меня не можна, бо в мне астма і хронічна пневмонія, хамло підзаборне. Не треба мене захищати. Я все життя сам себе захищав, бо здоров'я немає с дитинства, а ти ще насміхаєшься, лайна кусок, пішов нахер, урод.
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25.02.2024 02:09 Відповісти
Я ж про це і написав. Люди різні. І кожен приймає рішення для себе. Тому треба за себе і вирішувати, а не за інших. Хтось може, хтось ні. І це нормально для всіх часів і народів.
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24.02.2024 23:05 Відповісти
І якщо на те пішло, ***..кам, як ви виразилися, не принципово хто їх буде гнати "свої" чи чужі. Думаючі люди уже давно бачать дії "своїх" і розуміють подальші перспективи.
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24.02.2024 23:07 Відповісти
Чувак, я даже в школу на физкультуру вообще не ходил из-за врожденной болезни легких, первые классы в больницах провел вместо парты. В институте тоже на физру не ходил практически и в больнице лежал с пневмонией 14 раз, думаешь, я сейчас крепче стал??) Если чуть от ковида не умер в больнице тоже с пневмонией. И про"воздух хапаю ротом", меня скорая уже забирала с тахикардией в больницу. Насчет пародонтоза, зубов тоже нет, да. Еще потерять несколько зубов и по зубам буду непригодный))
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24.02.2024 16:12 Відповісти
У колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК вилучили під час обшуку майже один мільйон доларів США.

Домалюй сам - наприклад у колишнього голови Киї@ської обласної ВЛК вилучили......


Один мільйон доларів США= це наприклад тількі 200 херої з Печ#рського військкомата * 5 000 $.
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22.02.2024 17:45 Відповісти
Да це просто недолугий клікбейт від журналістів по суті. В ТЦК самі не рвуться бажанням призивати офіцерів запасу, після військової кафедри. Тим більше після 45 років. Бо давати навчаних солдат в підпорядкуваня людині, яка ніколи не служила і не тримала зброю, але має звання офіцера. Ну таке...
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22.02.2024 18:42 Відповісти
Кам'янка-Бузький районний суд Львівщини визнав винним у недбалому ставленні до військової служби підполковника та начальника одного з військкоматів на Львівщині Ігоря Німка, який на початку повномасштабного вторгнення безпідставно виключав офіцерів запасу з військового обліку. Суд призначив йому покарання - 2465 грн штрафу.
Зараз він несподівано став інвалідом другої групи і збирається на пенсію
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22.02.2024 19:23 Відповісти
всього 24? це невдалий жарт
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22.02.2024 21:16 Відповісти
З них 1 розумний, iншi 23 iдiоти.
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23.02.2024 12:32 Відповісти
То у чому проблема? 24-x ******* - ТЦКунів, котрі причетні до цього, відправити у лінійні взводи на фронт.
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24.02.2024 17:22 Відповісти
та ну не може бути... Президент нещодавно в інтервью сказав що з корупцією у нас все чисто.
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25.02.2024 15:23 Відповісти
 
 