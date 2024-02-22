Київський ТЦК безпідставно списав з військового обліку 24 офіцерів запасу під час повномасштабної війни, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ЗМІ отримали результати перевірки Військовою службою правопорядку одного столичного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У документі йдеться, що щонайменше 24 офіцери запасу вже під час повномасштабної війни списали з військового обліку з порушеннями. Встановлено, що один із них, прізвище якого фігурує у переліку, вже не в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство.Інфо.

Згідно з документом, який отримали журналісти, встановлено, що у Печерському військкоматі протягом 2022-2023 років безпідставно списали з військового обліку щонайменше 24 офіцери запасу. Тепер вже непридатні до військової служби чоловіки мали звання від молодшого лейтенанта до майора.

Військова служба правопорядку (ВСП) називає безпідставним списання офіцерів запасу через порушення у самій процедурі, а також відсутність в їхніх особових справах важливого документа — свідоцтва про хворобу.

"Постанови ВЛК на офіцерів запасу, яких визнано непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, оформлюється виключно свідоцтвом про хворобу, яке підлягає обовʼязковому розгляду за затвердження штатною ВЛК регіону", - йдеться у документі.





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Крім того, виявлене перевіркою ВСП кваліфікували як кримінальне правопорушення за частиною 4 статті 425 КК України "Недбале ставлення до військової служби". Про це йдеться у відповіді на запит журналістів від Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

У прокуратурі розслідувачам також повідомили, що подібну перевірку провели не лише в Печерському, а й в Голосіївському військкоматі. Там теж виявили порушення і відкрили кримінальне провадження за тією ж статтею. В обох випадках досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань.

Ця історія зі списанням з військового обліку офіцерів дивує колишню бойову медикиню, яка працювала у медслужбі однієї з бригад, бо "непридатних" вона бачила вкрай рідко.

"Те, з чим солдат може бути непридатний або обмежено придатний, в офіцера буде написано: "придатність визначається індивідуально". Ну, я так міркую, як людина проста в медичній ієрархії, що це через те, що, офіцер — це працівник штабу, а не, грубо кажучи, штурмовий піхотинець, тож для нього деякі захворювання допустимі", - зазначає колишня бойова медикиня із позивним "Мауглі".

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ВЛК списує не з першого разу

До того ж отримання так званої "довідки про непридатність" для чинних військових — складна і тривала процедура, розповів журналістам "Слідства.Інфо" ветеран Олег Муравський.

Військовому вдалося списатися лише за декілька днів до публікації розслідування "Слідства.Інфо", тоді як цей шлях він почав ще влітку.

Ветеран війни Олег Муравський

Олег воював під час Антитерористичної операції на Сході України. Потім виїхав до Польщі — почав там свій бізнес і отримав дозвіл на постійне проживання, але у 2022 році вирішив повернутися в Україну та знову доєднатися до Сил оборони. Через пів року на передовій в Олега почала сильно боліти спина. Біль не зникав навіть після сильних знеболювальних та уколів. Згодом виявилося, що це хвороба Бехтерева.

Списатися чоловіку вдалося лише з другої спроби й не без витрачених нервів та грошей на адвоката, зазначає воїн.

"Перше ВЛК я проходив у Запоріжжі у липні. Тоді терапевт, коли він підтвердив, що я "обмежено придатний", а не "непридатний", мені прямим текстом сказав, що ВЛК з першого разу нікого не списує. Це на межі фантастики. Це практично неможливо", - розповідає Муравський.

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Колишня ж бойова медикиня "Мауглі" наголошує, що під час ВЛК людину з одним і тим самим діагнозом можуть визнати "придатною", "обмежено придатною" та "непридатною". Усе через нечіткі формулювання у Наказі Міноборони №402 щодо військово-лікарської експертизу в Збройних силах України.

Яких офіцерів запасу списали

У документі, наданому джерелами розслідувачам, були лише прізвища та ініціали 24 списаних з військового обліку офіцерів. Журналісти припустили, що усі вони зареєстровані у Печерському районі, та відпрацювали десятки комбінацій, перш ніж вдалося ідентифікувати та зв'язатися із щонайменше чотирма офіцерами.

Це лейтенанти Джуринський Олег Олександрович та Шойхеденко Олександр Валерійович, старший лейтенант Тараканов Дмитро Геннадійович та молодший лейтенант Бабков Данило Сергійович.

Історії списаних офіцерів

Так, Олег Джуринський разом зі своїм братом Віталієм та його сином Олександром володіють умовною групою компаній Vidi. Це сімейний автобізнес, або як вказано на їхньому офіційному сайті — автодинастія.

Про їхній успіх пише Forbes, вони відвідують благодійні події й планують розбудувати чи вже відкривають нові приміщення компанії в Одесі та Києві.

Олег Джуринський

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Брати також активно допомагають Силам оборони — перераховують великі суми благодійним фондам та передають автівки на фронт.

"Є ж, мабуть, комісія, і вона знає, що їм треба. Правильно? А якщо мені було сказано щось робити, то я робив. Ніякого підступу не шукайте, будь-ласка, в цьому. Тому що, якби його тут немає, і бути не може. (…) Ви мені своїм дзвінком спричиняєте певні емоційні незручності. Бо я зараз з урахуванням того, як ви ставите запитання, змушений виправдовуватися, а мені немає за що", - розповів списаний офіцер запасу.

Ще один офіцер запасу зі списку — Шойхеденко Олександр Валерійович. Він теж бізнесмен, співзасновник бізнесу, повʼязаного зі страхуванням Next step solution та компанії з цікавою назвою "Люди та КОФЕ", а також колишній очільник правління великої страхової компанії "VUSO".

Олександр Шойхеденко

У коментарі журналістам розслідування Шойхеденко сказав, що нічого не знає про перевірку Печерського ТЦК та про те, як його прізвище могло опинитися у документах. Чоловік пообіцяв сходити до ТЦК і розібратися. Після розмови він заблокував телефони журналістів.

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Безпідставним ВСП вважає також списання з військового обліку Бабкова Данила Сергійовича.

Данило Бабков

Він раніше жив в Україні, працював у ДТЕК та був активним дописувачем про енергетику на кількох українських сайтах.

Зараз, за інформацією "Слідства.Інфо", чоловік мешкає за кордоном. На його сторінці у соцмережі для пошуку і встановлення ділових контактів "Linkedin" зараз зазначене місце перебування — Велика Британія. Також з геотегом з цієї країни Данило публікує фотографії у фейсбуці. В обох профілях місцем роботи він вказує S&P Global Commodity Insights. Компанію називають одним із найважливіших агентств, що звітує про ціни на ринку нафти.

Запитання журналістів спершу викликали сміх у Данила. Згодом чоловік додав, що вважає потрапляння свого прізвища у згаданий перелік непорозумінням.

"Не зовсім розумію, що значить безпідставно. Я проходив медкомісію і за її результатами ухвалили рішення про те, що я непридатний для проходження військової служби й зняла мене з обліку", - додає він.

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Останній ідентифікований журналістами списаний Печерським ТЦК офіцер запасу - Дмитро Тараканов.

Чоловік був не надто радий дзвінку журналістів і конструктивної розмови не вийшло. Проте "Слідству.Інфо" вдалося встановити, що це саме той Тараканов, який згадується у документах.

"Зверніться в військкомат і побачите, що все на основі всіх законів. Я не знаю, якою інформацією ви володієте, але дзвонити сюди не треба", - сказав Тараканов.

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Реакція ТЦК

Понад два тижні журналісти намагалися отримати коментар про виявлені під час перевірки ВСП порушення від начальника Печерського військкомату - полковника Сергія Калугіна.

"Слідство.Інфо" направило офіційний запит на КСВ. Там його спершу прийняли й пообіцяли допомогти, а вже через кілька днів передумали та порадили журналістам спробувати погодити інтервʼю через Оперативне командування "Північ". Звідти запит спустили на Київський міський територіальний центр комплектування, який вже надав право вирішувати чи погоджуватися на розмову, власне, тому ж Печерському ТЦК.

Зрештою, відмову в інтервʼю журналістам "Слідства.Інфо" підписав сам же полковник Калугін.

"Вважаємо некоректним надавати будь-які коментарі з питань діяльності ВСП під час проведення перевірки та оцінювати її результати", - зазначили у відповіді на запит журналістів.

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