Член ВЛК Черкаського міського ТЦК затриманий на хабарі 7,7 тис дол. за "оформлення" непридатності до військової служби. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі члена військово-лікарської комісії Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, підозрюваний одержав 7700 доларів хабаря за підготовку медичних документів з неіснуючими діагнозами та подальшим "позитивним" вирішенням питання з головою ВЛК Черкаського ОМТЦК та СП. Військовозобов’язаного мали визнати непридатним до проходження служби під час мобілізації.

Посадовця затримано після отримання ним хабаря, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Хабарнику повідомлено про підозру, йому інкримінують одержання неправомірної вигоди та вплив на прийняття рішення керівництва ВЛК (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

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