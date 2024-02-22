Член ВЛК Черкаського міського ТЦК затриманий на хабарі 7,7 тис дол. за "оформлення" непридатності до військової служби. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі члена військово-лікарської комісії Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.
За даними слідства, підозрюваний одержав 7700 доларів хабаря за підготовку медичних документів з неіснуючими діагнозами та подальшим "позитивним" вирішенням питання з головою ВЛК Черкаського ОМТЦК та СП. Військовозобов’язаного мали визнати непридатним до проходження служби під час мобілізації.
Посадовця затримано після отримання ним хабаря, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Хабарнику повідомлено про підозру, йому інкримінують одержання неправомірної вигоди та вплив на прийняття рішення керівництва ВЛК (ч. 2 ст. 369-2 КК України).
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ТЦК, ВЛК - можна відразу в буцигарню.....
І так, це зрада свого народу.
Повинна бути найвища міра покарання в військовий час- розстріл.
А як кошмарили людей на блок-постах, так і продовжують. Під Києвом зупиняють виключно автобуси, але в них із пасажирів наразі мужиков двоє-троє, і ті пенсіонери. Поруч стоять бусіки для прийому та відвозу до ТЦК. Або перекривають дороги з села, перони на електричку і гребуть усіх підряд. То, що війна виключно для бідних - тому підтвердження.
множимо * на 25 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 3 до 8 районів в області)