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1 людина загинула та ще 9 поранено внаслідок обстрілу Донеччини, - ОВА. ФОТОрепортаж

В Донецькій області через обстріл військ РФ загинула 1 людина, ще 9 дістали поранення.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни обстріляли село Костянтинопільське Курахівської громади з "Ураганів" - 13 снарядів влучили по території.

Один з мешканців села загинув, ще 9 отримали поранення. Серед них 4 підлітки: 12, 14, 15 і 16 років. Всім надана необхідна медична допомога.

За словами голови ОВА, пошкоджено чимало будинків - наразі триває огляд території, встановлюємо точні наслідки обстрілу.

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Зруйнований обстрілом будинок в селі Константинопільське.
13 снарядів влучили по території села.

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Автор: 

обстріл (28613) Донецька область (8529) Філашкін Вадим (20)


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22.02.2024 20:08 Відповісти
Нагадай собi 2022 .
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22.02.2024 20:49 Відповісти
 
 