1 людина загинула та ще 9 поранено внаслідок обстрілу Донеччини, - ОВА. ФОТОрепортаж
В Донецькій області через обстріл військ РФ загинула 1 людина, ще 9 дістали поранення.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Росіяни обстріляли село Костянтинопільське Курахівської громади з "Ураганів" - 13 снарядів влучили по території.
Один з мешканців села загинув, ще 9 отримали поранення. Серед них 4 підлітки: 12, 14, 15 і 16 років. Всім надана необхідна медична допомога.
За словами голови ОВА, пошкоджено чимало будинків - наразі триває огляд території, встановлюємо точні наслідки обстрілу.
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Oresta Bartka
показати весь коментар22.02.2024 20:08 Відповісти Мені подобається 1
isaenkoalex
показати весь коментар22.02.2024 20:49 Відповісти Мені подобається 0
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