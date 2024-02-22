Перебування українських дітей в "ідеологічних" таборах Білорусі у 2022 році співфінансував фонд ООН ЮНІСЕФ, - ЗМІ. ФОТО

Дітей із окупованих Росією територій України возили в Білорусь у дитячі літні табори "для реабілітації". Організацією таких поїздок у 2022-2023 році опікувався Білоруський Червоний Хрест. А в 2022 року цю програму також співфінансував Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.

Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів "Схем" і білоруської редакції Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українським дітям, яких із окупації привозили у білоруські табори, влаштовували зустрічі з міліціонерами, фотосесії з білоруськими військовими, поїздки на військові полігони, знайомили зі зброєю. На концертах співали мілітарні пісні російських пропагандистських гуртів, таких як "Любе". Проводили ідеологічні розмови на підтримку російської агресії, налаштовували проти України.

Журналісти встановили, що поїздки в літні табори українських дітей із новоокупованих Маріуполя і Лисичанська відбувалися централізовано – через підконтрольні Росії органи освіти та шкільні заклади. Про це розповіли батьки дітей, які побували у 2023 році у таборах Білорусі. За цим же принципом у зимовий період організували поїздку на ялинку в Мінськ.

За даними з витоку внутрішньої документації про діяльність білоруського Червоного Хреста, яку журналісти отримали завдяки "кіберпартизанам", організацію так званого відпочинку для українських дітей із окупованих територій у Білорусі в 2022 році, окрім білоруського Червоного Хреста, забезпечувало представництво ЮНІСЕФ у Білорусі. Це відбувалося у рамках програми "Гуманітарна допомога дітям-біженцям з України в літній період: організація оздоровлення й підготовка до навчального року".

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Журналісти відзначають, що у серпні 2022 року для дітей із окупованих регіонів України білоруський ЮНІСЕФ спільно із білоруським Червоним Хрестом організовував їхнє розміщення у літніх таборах "Берьозка" (Гродненська область, Білорусь) і "Липки" (Вітебська область, Білорусь).

Для українських дітей у таборі "Берьозка" проводили розважальні заходи, під час яких діти перевдягалися у військову форму країни-агресорки, виконувалися проросійські воєнні пісні гурту "Любе".





У таборі "Липки" дітям організовували зустрічі з білоруською міліцією, під час якої знайомили зі зброєю. Також двічі за зміну дітей возили на військовий білоруський полігон, де так само давали в руки зброю і дозволяли позувати з нею для фото.

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