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Перебування українських дітей в "ідеологічних" таборах Білорусі у 2022 році співфінансував фонд ООН ЮНІСЕФ, - ЗМІ. ФОТО

Дітей із окупованих Росією територій України возили в Білорусь у дитячі літні табори "для реабілітації". Організацією таких поїздок у 2022-2023 році опікувався Білоруський Червоний Хрест. А в 2022 року цю програму також співфінансував Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.

Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів "Схем" і білоруської редакції Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Діти з окупованих територій в Білорусі

Українським дітям, яких із окупації привозили у білоруські табори, влаштовували зустрічі з міліціонерами, фотосесії з білоруськими військовими, поїздки на військові полігони, знайомили зі зброєю. На концертах співали мілітарні пісні російських пропагандистських гуртів, таких як "Любе". Проводили ідеологічні розмови на підтримку російської агресії, налаштовували проти України.

Журналісти встановили, що поїздки в літні табори українських дітей із новоокупованих Маріуполя і Лисичанська відбувалися централізовано – через підконтрольні Росії органи освіти та шкільні заклади. Про це розповіли батьки дітей, які побували у 2023 році у таборах Білорусі. За цим же принципом у зимовий період організували поїздку на ялинку в Мінськ.

українські діти з окупованих територій у Білорусі

За даними з витоку внутрішньої документації про діяльність білоруського Червоного Хреста, яку журналісти отримали завдяки "кіберпартизанам", організацію так званого відпочинку для українських дітей із окупованих територій у Білорусі в 2022 році, окрім білоруського Червоного Хреста, забезпечувало представництво ЮНІСЕФ у Білорусі. Це відбувалося у рамках програми "Гуманітарна допомога дітям-біженцям з України в літній період: організація оздоровлення й підготовка до навчального року".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі депортованих українських дітей відправили на "навчання з виживання" з військовими, - Politico

Журналісти відзначають, що у серпні 2022 року для дітей із окупованих регіонів України білоруський ЮНІСЕФ спільно із білоруським Червоним Хрестом організовував їхнє розміщення у літніх таборах "Берьозка" (Гродненська область, Білорусь) і "Липки" (Вітебська область, Білорусь).

Для українських дітей у таборі "Берьозка" проводили розважальні заходи, під час яких діти перевдягалися у військову форму країни-агресорки, виконувалися проросійські воєнні пісні гурту "Любе".

Українські діти з окупованих територій у Білорусі
Українські діти з окупованих територій у Білорусі

У таборі "Липки" дітям організовували зустрічі з білоруською міліцією, під час якої знайомили зі зброєю. Також двічі за зміну дітей возили на військовий білоруський полігон, де так само давали в руки зброю і дозволяли позувати з нею для фото.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білоруський паралімпієць Талай збирається вивезти дітей з окупованої Херсонщини до Білорусі на "відпочинок", - ЗМІ

Автор: 

Білорусь (7937) діти (5083) ООН (3358) ЮНІСЕФ (156)


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Топ коментарі
+33
Дитячому фонду ООН ще не видали ордер з міжнародного у головного суда?
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22.02.2024 22:33
+31
Червоний хрест не бачив злочинів нацистів у концтаборах, не бачить злочинів росіян проти полонених українців. ООН спонсорує агресора. Час йде нічого не змінюється.

Добре хоч мужні хлопці і дівчата на фронті хоч як можуть зберігають існування української держави, якби не вони всім би було б плювати.
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22.02.2024 22:35
+19
Прэлэсно.

Як би не журналісти, ми б й половини не знали..
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22.02.2024 22:40
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Дитячому фонду ООН ще не видали ордер з міжнародного у головного суда?
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22.02.2024 22:33 Відповісти
пишемо петицію в ООН на арешт голови фонду https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Catherine_M._Russell&action=edit&redlink=1 Catherine M. Russell

це не шутка-Спортлото
це - скандал !
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22.02.2024 22:47 Відповісти
это новое пробитое дно. И все утрутся
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22.02.2024 23:33 Відповісти
Можна навіть в президію написати:

https://unsceb.org/form/contact
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23.02.2024 01:03 Відповісти
******* хворі уйобки! Офіційна національна ідея - подохнути за територію, на яку ніхто не нападає бо не відмиєшся як вступиш.
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22.02.2024 22:35 Відповісти
Червоний хрест не бачив злочинів нацистів у концтаборах, не бачить злочинів росіян проти полонених українців. ООН спонсорує агресора. Час йде нічого не змінюється.

Добре хоч мужні хлопці і дівчата на фронті хоч як можуть зберігають існування української держави, якби не вони всім би було б плювати.
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22.02.2024 22:35 Відповісти
ООНівські представники в Палестині на боці ХАМАСу воюють,так що по цій організації шибениця плаче.
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23.02.2024 00:13 Відповісти
А де МІД, десь Кулеба піариця?
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22.02.2024 22:37 Відповісти
Його пес покусав не на часі
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22.02.2024 23:34 Відповісти
Прэлэсно.

Як би не журналісти, ми б й половини не знали..
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22.02.2024 22:40 Відповісти
Це треба опубліковувати в західних газетах , а не в "Радіо Свобода Білорусь".
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22.02.2024 22:41 Відповісти
В Израиле ООНовцы участвовали в убийствах в Украине в похищении детей!! Ну пипец!
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22.02.2024 22:42 Відповісти
І головне, всім -- зокрема США, яка те оон у себе вдома розміщує -- пох.
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22.02.2024 22:46 Відповісти
Ну не брешіть. США і низка країн обірвали фінансування ООН в газі.
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22.02.2024 22:48 Відповісти
Сайт https://palestine.un.org щось про це не згадує...

А в інших країнах, типу тої ж білорусії чи ірану -- обірвали?
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22.02.2024 23:01 Відповісти
Дикість! Це якби ООН виділяв гроші на конц.табори уйгурів в Китаї.
Це має бути в газетах і озвучено укр. МЗС.
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22.02.2024 23:10 Відповісти
червоний хрест - це приватна організація зі Швейцарії, належить кільком впливовим сім'ям, фактично міжнародному злочинному синдикату, мафії. Вони під виглядом благодійності допомагають уникнути оподаткування різним мутним типам. Наприклад, в 2022р зібрали типу на допомогу Україні 18 млрд доларів, але до України не надійшло навіть 1 млрд з них. Просто звільнили від оподаткування за відсоток. Не дивно, що вони мутять разом з росіянами.
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22.02.2024 23:27 Відповісти
І знову ООН і знову червоний хрест, ці організації треба ліквідувати, вони просрали все за що люди боряться у всьому світі.... СВОБОДУ !!!
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22.02.2024 23:29 Відповісти
Україна повинна вийти з цієї ганебної організації !
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22.02.2024 23:57 Відповісти
проклята ООНа - продажна дєвка імпєріалізма
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23.02.2024 00:11 Відповісти
оонівські підараси в Руанді під час різанини тутсів віддали хутам всіх, хто сховався на їхніх базах. Єдине на що вони спромоглися - це по команді від єнєрального сікрітаря відстрілювали бродячих псів, що розжиріли на трупах, якими були устелені дороги та вулиці
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23.02.2024 00:23 Відповісти
ти диви, а пишуть що всіх вбили
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23.02.2024 00:36 Відповісти
це ж дійство гірше пєдофілії, бо в тих таборах ґвалтують дитячі душі, хоча там і сексом скоріше за все не брезгують, а факінґ юнісеф з тим клятим красним крєстом ті оргії та вакханалії організовують та оплачують, аби орки плюндрували українських дітей. Проклинаю всіх огидних ґвалтівників та оонівських сутенерів!
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23.02.2024 00:51 Відповісти
оон давно вже стала помийкою.
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23.02.2024 01:06 Відповісти
Лютий пи...дець
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23.02.2024 04:40 Відповісти
 
 