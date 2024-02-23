Наслідки атаки "шахедів" на Дніпропетровщину: у лікарні перебувають дві людини. ФОТОрепортаж

Вночі сили ППО знищили 5 безпілотників у небі над Дніпропетровщиною, проте є влучання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про наслідки нічної атаки розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству. З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. У потрощеному будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами", - йдеться в повідомленні.

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