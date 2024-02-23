Окупанти за добу випустили понад 1700 снарядів по Херсонщині, 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення. (оновлено) ФОТОрепортаж

Російські загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області, стільникову вежу у Бериславському районі, архівну установу та припортову інфраструктуру у Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 287 обстрілів, випустивши 1716 снарядів, із застосуванням артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 27 снарядів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу села Львове у Бериславському районі загинув чоловік.

Вдень 22 лютого росіяни атакували Берислав безпілотником, повідомили у Херсонській ОВА:

"З дрона скинули вибухівку на 49-річного чоловіка Він отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг. Потерпілого шпиталізували. Йому надають медичну допомогу.

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Ввечері російська армія обстріляла Новотягинку. Постраждав 72-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї власної оселі.

В нього діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення плеча.

Росіяни усю ніч атакували житлові квартали Херсону. Масованим вогнем ворог крив Таврійський район.

"Через влучання ворожих боєприпасів виникло 4 пожежі. Горіли житловий будинок, господарчі споруди та складське приміщення", - повідомили у ДСНС Херсонської області.











