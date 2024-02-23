Викрито інформаторку РФ, яка розвідувала місця дислокації ЗСУ на Донеччині, її завербував власний син - бойовик "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила російську агентку, яка розвідувала місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони на Донеччині. Насамперед жінка намагалася виявити й передати агресору локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

Зазначається, що у зоні особливої уваги поплічниці ворога були маршрути пересування української бронетехніки та реактивних систем залпового вогню. Також вона збирала інформацію про наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки.

Отримані відомості інформаторка месенджером передавала своєму сину – бойовику окупаційних угруповань РФ, який перебуває на передовій та співпрацює з російською розвідкою.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у Слов’янську, куди вона переїхала як переселенка з одного з прифронтових міст. При обшуках у помешканні затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її злочинних дій.

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За даними слідства, фігуранткою виявилась мешканка регіону, яку до розвідувально-підривної діяльності проти України залучив власний син.

Щоб отримати розвіддані, жінка обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала "потрібну" інформацію під час спілкування із сусідами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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