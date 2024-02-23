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Викрито інформаторку РФ, яка розвідувала місця дислокації ЗСУ на Донеччині, її завербував власний син - бойовик "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила російську агентку, яка розвідувала місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони на Донеччині. Насамперед жінка намагалася виявити й передати агресору локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

Зазначається, що у зоні особливої уваги поплічниці ворога були маршрути пересування української бронетехніки та реактивних систем залпового вогню. Також вона збирала інформацію про наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки.

Отримані відомості інформаторка месенджером передавала своєму сину – бойовику окупаційних угруповань РФ, який перебуває на передовій та співпрацює з російською розвідкою.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у Слов’янську, куди вона переїхала як переселенка з одного з прифронтових міст. При обшуках у помешканні затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її злочинних дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 5 бойовиків, які воювали проти ЗСУ в Авдіївці та Мар’їнці, засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

За даними слідства, фігуранткою виявилась мешканка регіону, яку до розвідувально-підривної діяльності проти України залучив власний син.

Щоб отримати розвіддані, жінка обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала "потрібну" інформацію під час спілкування із сусідами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Читайте також: Влаштувалася продавчинею, щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ: СБУ на Донеччині затримала інформаторку РФ. ФОТО

СБУ викрила російську інформаторку на Донеччині

СБУ викрила російську інформаторку на Донеччині
СБУ викрила російську інформаторку на Донеччині
СБУ викрила російську інформаторку на Донеччині
СБУ викрила російську інформаторку на Донеччині
СБУ викрила російську інформаторку на Донеччині

Автор: 

СБУ (12842) Донецька область (8529)


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Топ коментарі
+11
А еще этому быдло скоту государство платило пенсии. Но это электорат платформенщиков за смертью, а потом и слуг нариту
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23.02.2024 10:25
+9
Ага и за Бойка она голосовала во втором туре в 2019 году? Отак вот пришла на дильницу, заштриховала зелю и Пороха. И написала: "Я за БОЙКА, *** буду, сынай клянусь". да?
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23.02.2024 10:31
+8
Знов не розумію навіщо це розмиття рож. Ну а старушка явно завершить своє життя у неволі. Так їй і треба!!!
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23.02.2024 10:25
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Трэш какой-то... Мата Хари..
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23.02.2024 10:20 Відповісти
Не треба порівнювати тупу старуху із вродливою та розумною жінкою!
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23.02.2024 10:23 Відповісти
Ото-ж!
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23.02.2024 10:38 Відповісти
А еще этому быдло скоту государство платило пенсии. Но это электорат платформенщиков за смертью, а потом и слуг нариту
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23.02.2024 10:25 Відповісти
При всій неповазі до "слуг" зауважу, що це електорат ОПЗЖ, і Бойко, керівник цієї промосковської партії, досі на волі та працює у Раді у той час як "шукають" чомусь лише його підлеглого у Ізраїлі!!!
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23.02.2024 10:28 Відповісти
Ага и за Бойка она голосовала во втором туре в 2019 году? Отак вот пришла на дильницу, заштриховала зелю и Пороха. И написала: "Я за БОЙКА, *** буду, сынай клянусь". да?
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23.02.2024 10:31 Відповісти
Знов не розумію навіщо це розмиття рож. Ну а старушка явно завершить своє життя у неволі. Так їй і треба!!!
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23.02.2024 10:25 Відповісти
Если сына уважаемый камандил, то може зеля с елдаком ее махнет на какого-нибудь таксиста или маргинала, как они любили делать это до 2022 года. Тож ордло, там ВСУ не меняют
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23.02.2024 10:33 Відповісти
на гіляку запроданку !!!
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23.02.2024 10:57 Відповісти
Якось несподівано, щоб на Донеччині була інформаторка кацапських військ.
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23.02.2024 11:25 Відповісти
"Мама, милая мама,
Как тебя я люблю..."
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23.02.2024 11:44 Відповісти
Можна запрошувати непальців-гуркхів. По 30 соток донецької землі - і в нас буде багато піхоти.
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23.02.2024 12:23 Відповісти
**** і сучий син. Пішки через лінію фронту до сина.
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23.02.2024 13:13 Відповісти
Може вже вистачить плодити гуманізмом колаборантів яких стає все більше?Відстріли при "спробі до втечі" значно зменьшить кількість цих виродків
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23.02.2024 15:59 Відповісти
 
 