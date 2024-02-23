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Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосію повідомлено про четверту підозру, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала нові докази злочинів з боку керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП) Феодосія. "На рахунку" митрополита це вже четвертий епізод його підривної діяльності проти України. Після оголошення попередніх підозр клірик продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо "захоплення" Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах і видворення звідти служителів церкви.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій.

Крім того, клірик записував деструктивні відеозвернення на офіційній сторінці Черкаської єпархії УПЦ (МП) у фейсбуці.

Ініційовані Службою безпеки семантико-лінгвістична і судово-психологічна експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта.

Митрополит УПЦ МП Феодосій

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Архімандриту УПЦ (МП) з Херсону, який благословив Сальдо на фейковий референдум РФ, оголошено про підозру у держзраді та пособництву окупантам, - СБУ

У 2023 році йому повідомили вже 3 підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії РФ. Матеріали цих справ скеровано до суду.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно).

Наразі вирішується питання щодо зміни йому запобіжного заходу на більш суворий. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Митрополит УПЦ МП Феодосій

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Автор: 

СБУ (12842) УПЦ МП (1208) підозра (767) Чернігівська область (913)


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Топ коментарі
+6
Посадіть його в свій застєнок та поменше патякайте, а займайтесь безпекою Держави! 👿
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23.02.2024 12:52
+5
4-жди уклоніст підозріст - і ще не сидить на нарах?
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23.02.2024 12:53
+4
СБУ !!!а шо БЄНЮ будете екстрадтіцію до США виконувати?
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23.02.2024 12:50
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То йому пох ці підозри?
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23.02.2024 12:49 Відповісти
СБУ !!!а шо БЄНЮ будете екстрадтіцію до США виконувати?
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23.02.2024 12:50 Відповісти
Для когось таємниця , після заховання Бєні за грати СБУ(хоча не юрисдикція СБУ відкривати по ньому справу) й після обшуків сбушниками дому БЄНІ в шкарпеточках, Татаров дав відмашку Єрмаку призначити ПІСЛЯ РОКУ ВО МАЛЮКА на постійне керівництво СБУ
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23.02.2024 12:57 Відповісти
та кидайте їх на підвал. ламайте через коліно. як вони з нами роблять. що за козлобалєт ви навколо них витанцьовуєте??? чекаєте, коли вони переможуть та знищать вас???
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23.02.2024 12:51 Відповісти
Посадіть його в свій застєнок та поменше патякайте, а займайтесь безпекою Держави! 👿
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23.02.2024 12:52 Відповісти
4-жди уклоніст підозріст - і ще не сидить на нарах?
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23.02.2024 12:53 Відповісти
Негайно випишіть йому відразу ще пʼять а то Бог любить три по три))))
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23.02.2024 12:55 Відповісти
Моє особисте спілкування з кількома ієрархами свідчить, що служителі культу надають перевагу "трьом по триста"...
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23.02.2024 12:59 Відповісти
Ше десь є Паша мерседес -- задовбали ці церковники
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23.02.2024 13:00 Відповісти
Вони одного попа обрали для піару, коли справи кепські. Он 16 генералів з фронту обнулили типу обновили , а КиївСБУ работаєт на Татарова , як работало . Мародерня Єрмака тільки Шурмою відригнулася на ЕПОХУ ПЄРЄМЄН імені кулькаговї качки ...
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23.02.2024 13:06 Відповісти
Йому до того ***** ваші підозри, що ви навіть і не можете уявити. Покажіть якого небудь св'ященика в кандалах і на волі в них настрій зміниться. Колись дивився сюжет про ув'язнених сепарів (2014-18 роки.) бляха-муха вони між камерами ходять, як у гуртожитку. У них камери не зачиняються (не знаю, як зараз), вони хамлять на камеру, вони уроди без страху почувають себе. А знаєте чому? Керівники колонії працюють на "а вдруг".
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23.02.2024 13:33 Відповісти
Як ви замахали з цим цирком... До сраки йому ваші підозри!
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23.02.2024 14:33 Відповісти
Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосію повідомлено про четверту підозру Джерело:

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23.02.2024 15:27 Відповісти
Стефанчук, і досі мусолить, по комітетах ВРУ, захист отієї московської агентури в рясах від гундяєва, в Україні!! Можливо, Деркачі з сівковичем контролюють його, чи, як це зрозуміти на 10 році московської війни в Україні!
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23.02.2024 15:51 Відповісти
 
 