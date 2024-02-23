Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосію повідомлено про четверту підозру, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала нові докази злочинів з боку керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП) Феодосія. "На рахунку" митрополита це вже четвертий епізод його підривної діяльності проти України. Після оголошення попередніх підозр клірик продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо "захоплення" Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах і видворення звідти служителів церкви.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій.

Крім того, клірик записував деструктивні відеозвернення на офіційній сторінці Черкаської єпархії УПЦ (МП) у фейсбуці.

Ініційовані Службою безпеки семантико-лінгвістична і судово-психологічна експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта.

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У 2023 році йому повідомили вже 3 підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії РФ. Матеріали цих справ скеровано до суду.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно).

Наразі вирішується питання щодо зміни йому запобіжного заходу на більш суворий. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

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