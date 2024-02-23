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Справи немає, є лише одне бажання - мене арештувати, - Пашинський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський прокоментував ситуацію перед засіданням ВАКС 23 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Я неодноразово заявляв: у цій справі, є лише одне бажання - мене заарештувати. Чому? Зараз встановлюватимемо у суді. Я переживаю за те, що цей арешт нашкодить нашій державі", - заявив Пашинській.

Екснардеп також прокоментував засідання суду 21 лютого.

"У прокурора був 5-годинний виступ. Якщо суд буде неупереджений і чесний, мої адвокати та я, особисто, знищимо ці "докази", - сказав Пашинський.

Він додав, що у виступі прокурора є компіляції, фабрикування, і його захисники повністю розібрали цей виступ. Пашинський закликав усіх свідкувати за його процесом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Матеріали справи проти Пашинського не містять доказів створення ним злочинної групи для викрадення нафтопродуктів, - адвокати

"Питання не в мені, питання в обороноздатності нашої держави. Таки процеси ослаблюють нашу державу", - наголосив 

Пашинський також впевнений, що ввечері п'ятниці буде заарештований.

"При будь-яких розкладах вони мене заарештують. Вже виїхав автозак, який відвезе мене в СІЗО", - сказав екснардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа сфальшована. Мене заарештують під заставу у сотні мільйонів гривень, - Пашинський про запобіжний захід. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Суд над Пашинським
Суд над Пашинським


Суд над Пашинським

12 лютого цього року колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі у 2015 році.

НАБУ та СБУ повідомили, що викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн. Ексдепутату Пашинському та його бізнес-партнеру оголошено підозру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

13 лютого Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді тримання під вартою. Тищенко є фігурантом справи про крадіжку нафтопродуктів Сергія Курченка, які підлягали націоналізації.

НАБУ, САП та СБУ підозрюють колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського у привласненні та продажі майже 100 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів бізнесмена Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії.

Громадські діячі та ветерани російсько-української війни виступили на захист Сергія Пашинського, очільника Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, який очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони у період з 2014 по 2019 роки. А ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко заявив, що арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України – зупинити це постачання.

Асоціація оборонної промисловості закликала не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОП.

Автор: 

Пашинський Сергій (407) Антикорупційний суд ВАКС (1955) запобіжний захід (489)


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Топ коментарі
+9
можна висмоктати з пальця будь яку справу. навіть абсурдну та беззмістовну..., головна мета полягає в тому, щоб людина проводила час на допитах, на судах, витрачаючи гроші на адвокатів, а не працюючи на серйозних та важливих напрямках по захисту держави...
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23.02.2024 13:29
+5
Треба ж вовє подарунок на дєнь савєйськай армії піднести
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23.02.2024 13:33
+5
Портяночні суди на замовлення змастирять яку завгодно справу...
А ви, вкраїнчики, повоюйте поки лопатами, добре хоч незламних держаків у нас мільярд підростає...
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23.02.2024 13:35
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можна висмоктати з пальця будь яку справу. навіть абсурдну та беззмістовну..., головна мета полягає в тому, щоб людина проводила час на допитах, на судах, витрачаючи гроші на адвокатів, а не працюючи на серйозних та важливих напрямках по захисту держави...
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23.02.2024 13:29 Відповісти
ZEСРАЛЕНЬЦІ у всьому копіюють свого усатого кумира-диктатора - «слуги народу«,
« СТАВКА», « был-бы человек , а дело пришить всегда можно» , « не человека , нет проблемы» ! ЩОБ ви здохли недомірки ***********
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23.02.2024 15:00 Відповісти
Треба ж вовє подарунок на дєнь савєйськай армії піднести
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23.02.2024 13:33 Відповісти
Дерьмак получил заданик от куратора из фсб любым способом закрыть Пашинского, прервать последние поставки снарядов и оружия.
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23.02.2024 13:34 Відповісти
Портяночні суди на замовлення змастирять яку завгодно справу...
А ви, вкраїнчики, повоюйте поки лопатами, добре хоч незламних держаків у нас мільярд підростає...
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23.02.2024 13:35 Відповісти
Дуже комусь хочеться рейдернути ринок озброєння.
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23.02.2024 13:40 Відповісти
не просто рейдернути, а продати в паРашу. Ми повинні усвідомити, що чим довше ми мовчатимемо, тим сильніше і швидше стискатиметься зашморг навколо нашої шиї. Може наступити момент, коли прокидатися вже буде надто пізно. Тому думаймо і не біймося! Боятися потрібно не чиновників-паразитів, а наслідків, до яких можуть призвести наше мовчання та бездіяльність. Ось це дійсно страшно...
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23.02.2024 13:56 Відповісти
Давно пора на нары
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23.02.2024 13:59 Відповісти
Тобі ,кацап егоров🦠🤖 і твоїм хузяйвам зеленегнійним !
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23.02.2024 15:02 Відповісти
Нафтопродукти Курченка/росыйські були націоналізовані і передані державному підприємству.
Держпідприємство поставло дизель, бензин та ін до ЗСУ. Можуть бути претензії до директора держпідпиємства.
Які претензії до Пашинського? Тільки ті, що він останнім часом неодноразово звертався до правоохоронних органів щодо фактів тотальної корупції при закупівлях в Мінобороні?
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23.02.2024 14:05 Відповісти
Гроші не смердять, чи не правда пане Бутусов? За 30 серібреніків будете відбілювати любого негідника та злочинця.
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23.02.2024 14:06 Відповісти
Тут слід відділяти мухи від котлет. Так, на пашинському ніде клейма ставити, ще той фунт ізюму... Але, якщо є питання, то їх треба ставити в рамках закону, а не йти по повному беспредєлу, як це робить зе-команда.
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23.02.2024 14:35 Відповісти
🦠🤢🎪🤖😈🐸БОТИ ПІДДЕРМАЧНІ , ПНХ Смердіти будите на помиЙКАХ
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23.02.2024 15:05 Відповісти
Який курс срєбрєніков нині? В їрмаках вкажіть, будь ласка
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23.02.2024 15:01 Відповісти
Дерьмак енд парнери навіть проти Байдена змайстрували справу. І самі себе відшмагали. Портков взявся помогти Роснєфті. І всякий вирок поновить строк позовної давності. Ну а Пашинський кровник Казбека. І ще Кувшинов памагайт. А заразом Казбек хоче зняти свій профіль та анфас з книги запроданців.
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23.02.2024 14:51 Відповісти
*****! І ці суди судять Іменем України .

судді мусять обиратися народом а не призначатися.
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23.02.2024 15:13 Відповісти
НАБУ та СБУ повідомили, що, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.

Як завжди за залог в 67 млн грн. можно вийти на волю....
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23.02.2024 15:56 Відповісти
 
 