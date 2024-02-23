Справи немає, є лише одне бажання - мене арештувати, - Пашинський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський прокоментував ситуацію перед засіданням ВАКС 23 лютого.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Я неодноразово заявляв: у цій справі, є лише одне бажання - мене заарештувати. Чому? Зараз встановлюватимемо у суді. Я переживаю за те, що цей арешт нашкодить нашій державі", - заявив Пашинській.
Екснардеп також прокоментував засідання суду 21 лютого.
"У прокурора був 5-годинний виступ. Якщо суд буде неупереджений і чесний, мої адвокати та я, особисто, знищимо ці "докази", - сказав Пашинський.
Він додав, що у виступі прокурора є компіляції, фабрикування, і його захисники повністю розібрали цей виступ. Пашинський закликав усіх свідкувати за його процесом.
"Питання не в мені, питання в обороноздатності нашої держави. Таки процеси ослаблюють нашу державу", - наголосив
Пашинський також впевнений, що ввечері п'ятниці буде заарештований.
"При будь-яких розкладах вони мене заарештують. Вже виїхав автозак, який відвезе мене в СІЗО", - сказав екснардеп.
12 лютого цього року колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі у 2015 році.
НАБУ та СБУ повідомили, що викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн. Ексдепутату Пашинському та його бізнес-партнеру оголошено підозру за незаконне привласнення нафтопродуктів.
13 лютого Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді тримання під вартою. Тищенко є фігурантом справи про крадіжку нафтопродуктів Сергія Курченка, які підлягали націоналізації.
НАБУ, САП та СБУ підозрюють колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського у привласненні та продажі майже 100 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів бізнесмена Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії.
Громадські діячі та ветерани російсько-української війни виступили на захист Сергія Пашинського, очільника Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, який очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони у період з 2014 по 2019 роки. А ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко заявив, що арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України – зупинити це постачання.
Асоціація оборонної промисловості закликала не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОП.
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« СТАВКА», « был-бы человек , а дело пришить всегда можно» , « не человека , нет проблемы» ! ЩОБ ви здохли недомірки ***********
А ви, вкраїнчики, повоюйте поки лопатами, добре хоч незламних держаків у нас мільярд підростає...
Держпідприємство поставло дизель, бензин та ін до ЗСУ. Можуть бути претензії до директора держпідпиємства.
Які претензії до Пашинського? Тільки ті, що він останнім часом неодноразово звертався до правоохоронних органів щодо фактів тотальної корупції при закупівлях в Мінобороні?
судді мусять обиратися народом а не призначатися.
Як завжди за залог в 67 млн грн. можно вийти на волю....