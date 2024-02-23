Справи немає, є лише одне бажання - мене арештувати, - Пашинський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський прокоментував ситуацію перед засіданням ВАКС 23 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Я неодноразово заявляв: у цій справі, є лише одне бажання - мене заарештувати. Чому? Зараз встановлюватимемо у суді. Я переживаю за те, що цей арешт нашкодить нашій державі", - заявив Пашинській.

Екснардеп також прокоментував засідання суду 21 лютого.

"У прокурора був 5-годинний виступ. Якщо суд буде неупереджений і чесний, мої адвокати та я, особисто, знищимо ці "докази", - сказав Пашинський.

Він додав, що у виступі прокурора є компіляції, фабрикування, і його захисники повністю розібрали цей виступ. Пашинський закликав усіх свідкувати за його процесом.

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"Питання не в мені, питання в обороноздатності нашої держави. Таки процеси ослаблюють нашу державу", - наголосив

Пашинський також впевнений, що ввечері п'ятниці буде заарештований.

"При будь-яких розкладах вони мене заарештують. Вже виїхав автозак, який відвезе мене в СІЗО", - сказав екснардеп.

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12 лютого цього року колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі у 2015 році.

НАБУ та СБУ повідомили, що викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн. Ексдепутату Пашинському та його бізнес-партнеру оголошено підозру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

13 лютого Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді тримання під вартою. Тищенко є фігурантом справи про крадіжку нафтопродуктів Сергія Курченка, які підлягали націоналізації.

НАБУ, САП та СБУ підозрюють колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського у привласненні та продажі майже 100 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів бізнесмена Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії.

Громадські діячі та ветерани російсько-української війни виступили на захист Сергія Пашинського, очільника Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, який очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони у період з 2014 по 2019 роки. А ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко заявив, що арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України – зупинити це постачання.

Асоціація оборонної промисловості закликала не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОП.