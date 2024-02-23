Зеленський та прем’єрка Данії Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників України на Личаківському кладовищі у Львові. ФОТОрепортаж

23 лютого президент України Володимир Зеленський приїхав у Львів, де зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Про це президент повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У Львові Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, яка перебуває з візитом у нашій країні, вшанували пам’ять захисників, полеглих під час українсько-російської війни.

Вони разом поклали квіти до могил українських воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища.

"Ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!" - зазначив глава держави.

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