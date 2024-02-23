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Зеленський та прем’єрка Данії Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників України на Личаківському кладовищі у Львові. ФОТОрепортаж

23 лютого президент України Володимир Зеленський приїхав у Львів, де зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Про це президент повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У Львові Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, яка перебуває з візитом у нашій країні, вшанували пам’ять захисників, полеглих під час українсько-російської війни.

Вони разом поклали квіти до могил українських воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища.

"Ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!"  - зазначив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія підписала з Україною безпекову угоду, - прем’єрка Фредеріксен

Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Львів (3075) Фредеріксен Метте (91)


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Топ коментарі
+10
Вічна пам'ять полеглим захисникам України!
Смерть рашистським окупантам!
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23.02.2024 13:34
+9
Почалось. Зеленський там. Зеленський тут. Зеленський в екрані. Зеленський на відео. Відмиття гівна - це так називається !! Та після неповаги й знущання зеленським над символом української стійкості ЗАЛУЖНИМ ніякі заходи дЄрмака вже не сприймаються українським нарідом за порядність ти чесність оцих кацапських посіпак. ВІДМИЙТЕ СПИНУ дЄрмку від літер Z та V. Зніміть триколор з порадників зеленського. Зніміть зеленського з крісла.
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23.02.2024 13:35
+8
Слово Порядність - не про зеленського.
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23.02.2024 13:37
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Вічна пам'ять полеглим захисникам України!
Смерть рашистським окупантам!
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23.02.2024 13:34 Відповісти
Почалось. Зеленський там. Зеленський тут. Зеленський в екрані. Зеленський на відео. Відмиття гівна - це так називається !! Та після неповаги й знущання зеленським над символом української стійкості ЗАЛУЖНИМ ніякі заходи дЄрмака вже не сприймаються українським нарідом за порядність ти чесність оцих кацапських посіпак. ВІДМИЙТЕ СПИНУ дЄрмку від літер Z та V. Зніміть триколор з порадників зеленського. Зніміть зеленського з крісла.
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23.02.2024 13:35 Відповісти
Слово Порядність - не про зеленського.
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23.02.2024 13:37 Відповісти
Вбивця захисників на Зеніту стоїть разом з порядними європейцями ! Сором на весь світ. На всю Україну. Актор не вміє грати роль Благородного героя !! Він - сама підлість !
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23.02.2024 13:39 Відповісти
Вони!!! ( Порядні Європейці)--Мають це за Честь!!!, на відміну від тебе, грИша- ЄкспЄрд куєв!,! Так зрозуміло???(
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23.02.2024 13:48 Відповісти
підозрюю що вони його мають зовсім за інше
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23.02.2024 13:58 Відповісти
Після Залужного очі у ПОРЯДНИХ ЄВРОПЕЙЦІВ відкриваються на порядність агітатора з КВН. Він, агітатор, - не державний діяч, він просто дурень.
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23.02.2024 14:04 Відповісти
Я зовсім не експерт. Не треба мені компліментів. Стояти зараз з оцим вбивцею Зеніту та Авдіївки не означає, що завтра ця благородна свиня поруч, не буде сидіти в Гаазі. Разом ... з ******. З яким ще й досі вважають за честь рукостискання. Час поставить все на ... ноги. З голови. Так зрозуміло???
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23.02.2024 14:02 Відповісти
Дійсно, зараз ві праві--Час покаже все, Просто, не требв ніколи, рахувати, Когось, дурніше себе, Так зрозуміло?,
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23.02.2024 14:06 Відповісти
Цей "грИша" - так само плюється і в порохоботів, до відома. Можу помилитись, але в когось з блогерів тут на цензорі плювався, в Таню Чорновол чи в Віку Сюмар...
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23.02.2024 15:05 Відповісти
І не він один, тут взагалі якщо ви помітили, цікаво-підлі речі відбуваються,
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23.02.2024 15:20 Відповісти
Підлі речі відбулись на нараді партії "послуг народу" з підлим президентом. Знову підлість розробляли до дЄрмаківського рівня.
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23.02.2024 15:28 Відповісти
Ваша підлість, муРка, кидається в очі. Нацькувати ! Звинувачення виссав як завжди у стилі зеленських "патріЯтів" з ПАЛЬЦЯ. До речі я не з тих верблюдів-блогерів, які займаються оббріхуванням тих, хто вміє розрізняти Правду від Брехні. І пише саме про Брехуна у кріслі президента. Ніяких сюмар, чорноволів, порошенко. У полі мого зору тільки ВЛАДА. Діюча. Якщо там, у владі, немає самокритики, то вони звісно сприймають все як плювки на них "Світлообсяяних". Передавайте привіт їм.
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23.02.2024 15:37 Відповісти
Ніколи не вважав себе розумником. Підозрювати ви маєте право, але я - не президент.
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23.02.2024 15:26 Відповісти
підозрювати?, то не до мене, ви що, тримаєте за дурнів, усі західні спецслужби??, чи ви освідчені краще ніж вони??? ----- "З яким ще й досі вважають за честь рукостискання,,,,". -- що це вибачьте за ідіотізм???, я саме з цього приводу, кажу вам-- не вважайте усіх за дебілів!,(,
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23.02.2024 15:34 Відповісти
Не зрозуміло. То вважаю себе розумником. То всіх за дебілів. Це ви себе так мабуть вважаєте ?, і це не підозра. "за честь рукостискання" - це не ідіотизм. Це сурова правда життя. Китайці плюють на руку ***** ? Корейці ? Шахи з Ірану ? Та той же Ердоган чи Орбан ? Якийсь американський журнашлюшка приїхав до мацкви підтвердити своє захоплення "політики твердої руки". Це вам з вашого бугра не видно ?
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23.02.2024 15:44 Відповісти
Володя спочатку возив іноземні делегації в Бучу, а зараз повіз до Львлва. А чому не в Кривий Ріг - кузню малоросів? Показав наслідки кацапської дружби і своєї бездіяльності з 2019 року?
А загиблим воїнам Царство Небесне і вічна пам'ять!
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23.02.2024 15:10 Відповісти
Насамперед, це було зроблено!, з метою безпеки гостей!, до цього так складно додуматися??,
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23.02.2024 15:23 Відповісти
Ублюдок, тобі ці могили мають снитися щоночі!!!!
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23.02.2024 15:58 Відповісти
Зеленский когда сам на фронт пойдёт? Без его личного присутствия на нуле до границ 1991 года нам не выйти.
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23.02.2024 16:50 Відповісти
Вова по ночах не буде спати, йому дідуля розповідав, як він знищував бандьор, а він приїхав прямо на місце їх поховання. Не покусали померлі від рук НКВС Володю?
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23.02.2024 17:49 Відповісти
 
 