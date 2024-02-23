Україна та Данія офіційно підписали Угоду про співпрацю у сфері безпеки. ФОТО

Сьогодні, 23 лютого, у Львові президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між двома країнами

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Львові Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Данією.

До речі, Данія – перша країна, що не є членом Групи Семи, з якою ми уклади подібну угоду", - зазначив він.

Україна та Данія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен

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Він нагадав, що у 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну підтримку нашої держави у 2023-2028 роках

"Що суттєво відрізняє Угоду з Данією від попередніх. Окрім класичних положень щодо: чіткої підтримки майбутнього членства України в ЄС і НАТО, нашого шляху реформ, співробітництва в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, а також питання санкцій та притягнення агресора до відповідальності – маємо потужний військовий блок", - пояснив Жовква.

Данія як співголова Коаліції військово-повітряних сил (AFCC) та учасник Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони "підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через Коаліцію військово-повітряних сил (AFCC), зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні".

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Окрім того, в угоді закріпили підтримку розбудови морського флоту України, зусиль із розмінування, а також надання Данією високотехнологічної військової допомоги: безпілотників, засобів зв'язку, радарів.

Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди й з можливістю його продовження за згодою сторін.

Також в угоді традиційно зафіксували механізм консультацій протягом 24 годин за запитом будь-якої із сторін у разі майбутнього збройного нападу Росії, додав заступник голови ОП.

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