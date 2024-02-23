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Україна та Данія офіційно підписали Угоду про співпрацю у сфері безпеки. ФОТО

Сьогодні, 23 лютого, у Львові президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між двома країнами

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Львові Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Данією.

До речі, Данія – перша країна, що не є членом Групи Семи, з якою ми уклади подібну угоду", - зазначив він.

Зеленський та Фредеріксен
Україна та Данія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен

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Він нагадав, що у 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну підтримку нашої держави у 2023-2028 роках

"Що суттєво відрізняє Угоду з Данією від попередніх. Окрім класичних положень щодо: чіткої підтримки майбутнього членства України в ЄС і НАТО, нашого шляху реформ, співробітництва в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, а також питання санкцій та притягнення агресора до відповідальності – маємо потужний військовий блок", - пояснив Жовква.

Данія як співголова Коаліції військово-повітряних сил (AFCC) та учасник Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони "підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через Коаліцію військово-повітряних сил (AFCC), зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні".

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Окрім того, в угоді закріпили підтримку розбудови морського флоту України, зусиль із розмінування, а також надання Данією високотехнологічної військової допомоги: безпілотників, засобів зв'язку, радарів.

Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди й з можливістю його продовження за згодою сторін.

Також в угоді традиційно зафіксували механізм консультацій протягом 24 годин за запитом будь-якої із сторін у разі майбутнього збройного нападу Росії, додав заступник голови ОП.

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Автор: 

безпека (936) Данія (775) угода (660)


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Топ коментарі
+4
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23.02.2024 14:27
+3
Правильно Цензор заголовок написав.
А зелений Жовква знову бреше про якусь ефемерну "безпекову угоду".
Данії - подяка.
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23.02.2024 14:26
+2
Раніше був один великий меморандум, тепер з десяток менших. Ще й називають гарантіями безпеки, документи не ратифіковані жодним парламентом жодної країни. Це взагалі не має ніякої сили.
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23.02.2024 15:47
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Фоторепортеру премії не буде - не дочекався, поки Метте "присяде" на пару десятків сантиметрів....
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23.02.2024 14:25 Відповісти
Правильно Цензор заголовок написав.
А зелений Жовква знову бреше про якусь ефемерну "безпекову угоду".
Данії - подяка.
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23.02.2024 14:26 Відповісти
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23.02.2024 14:27 Відповісти
Оманське чмо плодить аналоги будапештського меморандуму. Кому воно потрібно? Яка з нього користь?
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23.02.2024 14:29 Відповісти
Хто, цей патужний гном, поруч з прем'єр-міністром Данії?...
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23.02.2024 14:50 Відповісти
Дякуємо датському уряду і народу цієї дружньої країни за фінансову підтримку України.
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23.02.2024 14:52 Відповісти
Це краще, чи гірше за мінські домовленості?
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23.02.2024 14:53 Відповісти
To be, or not to be, that is the question
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23.02.2024 15:03 Відповісти
Раніше був один великий меморандум, тепер з десяток менших. Ще й називають гарантіями безпеки, документи не ратифіковані жодним парламентом жодної країни. Це взагалі не має ніякої сили.
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23.02.2024 15:47 Відповісти
Потужная бумажка. Надеюсь в мягком исполнении. Только не глянцевая!
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23.02.2024 16:47 Відповісти
 
 