Українські фермери привезли на кордон із Польщею розстріляну росіянами сільгосптехніку. ФОТОрепортаж

Українські фермери привезли сільськогосподарську техніку, пошкоджену або знищену російськими загарбниками, на кордон з Польщею. Відсьогодні вона буде розміщена на пункті пропуску "Краківець-Корчова".

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики, передає Цензор.НЕТ.

"Таким чином українські аграрії хочуть показати польським протестувальникам, в яких умовах зараз працюють фермери в Україні", - йдеться у повідомленні.

Серед розстріляної техніки - трактори, обприскувач, вантажівка ГАЗ-53 і комбайни з деокупованої Херсонщини.

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"Українські фермери наголошують, що борються за врожай ціною свого життя. У 2023 році лише в Херсонській області, на деокупованих територіях, на російських мінах підірвалось 20 аграріїв, п’ятеро загинули", - додали в Мінагрополітики.

Загалом український аграрний сектор, за оцінкою Світового банку, зазнав за 2 роки повномасштабної війни понад 80 млрд дол. прямих збитків і втрат.

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Розстріляна сільгосптехніка перебуватиме на кордоні до кінця березня.















