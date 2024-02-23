У боях за Україну під Бахмутом загинув доброволець із Литви Тадас Тумас. ФОТО
Захищаючи Україну від російських окупантів, литовський доброволець Тадас Тумас (Гігант) загинув у боях під Бахмутом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання 15min.
Глава місії інструкторів в Україні Сігітас Маляускас заявив, що литовського солдата 1981 року народження, з позивним "Гігант", було вбито в п'ятницю. Він служив у 92-й бригаді Збройних сил України.
За його словами, литовець загинув, коли перевозив міни до лінії фронту біля Бахмута. Тоді в їхню машину влучив російський безпілотник.
За словами Маляускаса, доброволець служив мінометником.
"Але, як це часто буває в бойових діях, він виконував різні обов'язки - водія, стрільця і розвідника", - розповів він.
Інформацію про загибель військового також підтвердив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.
"Він був десь на східному фронті, в Бахмуті або десь у такому самому місці, але більш детальної інформації я не знаю. Я знаю тільки ту інформацію, яка надійшла в посольство", - зазначив він.
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