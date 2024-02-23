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Новини Фото Війна
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У боях за Україну під Бахмутом загинув доброволець із Литви Тадас Тумас. ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів, литовський доброволець Тадас Тумас (Гігант) загинув у боях під Бахмутом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання 15min.

Глава місії інструкторів в Україні Сігітас Маляускас заявив, що литовського солдата 1981 року народження, з позивним "Гігант", було вбито в п'ятницю. Він служив у 92-й бригаді Збройних сил України.

За його словами, литовець загинув, коли перевозив міни до лінії фронту біля Бахмута. Тоді в їхню машину влучив російський безпілотник.

Тадас Тумас

Тадас Тумас

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За словами Маляускаса, доброволець служив мінометником.

"Але, як це часто буває в бойових діях, він виконував різні обов'язки - водія, стрільця і розвідника", - розповів він.

Інформацію про загибель військового також підтвердив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Він був десь на східному фронті, в Бахмуті або десь у такому самому місці, але більш детальної інформації я не знаю. Я знаю тільки ту інформацію, яка надійшла в посольство", - зазначив він.

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Автор: 

Литва (2409) втрати (4408) добровольці (924)


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Нехай Бог візьме твою душу
У вічне, щасливе життя! 🙏😪😭
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23.02.2024 14:56 Відповісти
Вічна памʼять і пошана 🫡!
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23.02.2024 15:30 Відповісти
Дуже жаль. Господь хай прийме його душу!
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23.02.2024 15:42 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Слава Литві!!!
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23.02.2024 16:08 Відповісти
Схиляємо голови! Вічна Пам'ять литовському добровольцеві Тадасу Тумасу!
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23.02.2024 16:17 Відповісти
Царство Небесне Герою! За Україну гинуть небайдужі іноземці у той час, як наші ухилянти мужньо відбиваються від РТЦК під завивання жінок, які готові радо зустріти кацапню, кадирівців, тувинців, бурятів і іншу гидоту
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23.02.2024 16:25 Відповісти
ВІЧНА ПАМЯТЬ.
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23.02.2024 18:04 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Тадаса Тумаса до Царства свого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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07.03.2024 15:07 Відповісти
 
 