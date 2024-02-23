З Тиси дістали тіло чоловіка, який хотів незаконно потрапити до Румунії. Це вже 20-й випадок за 2 роки. ФОТО
25-річний житель Закарпаття хотів переплисти Тису та потрапити до Румунії. При ньому знайшли паспорти, телефон та банківські картки.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
Річку прикордонники обшукували, намагаючись знайти сліди жителя Херсонщини, про зникнення якого повідомила його мати. Він збирався 25 січня переплисти річку, але відтоді не виходив на з’язок.
Прикордонники знайшли на березі сліди, які ведуть у воду, але слідів виходу з річки нема.
"Однак учора, під час пошуків зниклого жителя Херсонщини, рятувальники дістали з води тіло 25-річного жителя села Великий Бичків Закарпатської області", - йдеться у повідомленні.
У чоловіка були при собі внутрішній та закордонний паспорти, мобільний телефон та банківські картки.
"Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну це вже 20-й такий випадок, зафіксований на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Ще шестеро чоловіків загинули у горах", - додали у Держприкордонслужбі.
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Оті зелені абізяни при владі навіть не знають значення цього слова
біля одещини поплавав би в молдавію
і разом з ними в окопи.
чи ти не для окопів, як Лисий з Кварталу не для снайперів ?
Чувак, ти в окопі скільки років був ?
Як що я не служив жодного дня, маю цивільну професією, нічого не отримував від держави , то з вашої логіки - я ухилянт.А менти , судді, прокурори, депутати місцевих та районних рад та їхні помічники хто ?
сумніви Є ?
Від початку 2023 року на https://trueua.info/news/z-pochatku-roku-na-vodojmah-kraini-zaginulo-814-lyudej водоймах України загинула 351 людина.
У https://suspilne.media/tag/dsns/ Києві за літо втопилося 33 людини.
https://telegram.me/share/url?text=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%20%D1%83%20%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96.%20%D0%A3%20%D0%94%D0%A1%D0%9D%D0%A1%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F565451-tragicni-vipadki-na-vodi-u-kievi-u-dsns-opriludnili-statistiku-smertej-za-lito%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps
чи про те, що зроблять рашисти з тими хто воював і їхніми сім'ями, якщо війна буде програна?
мені одному здається, що "прикордонники" відстрілюватимуться до кінця, щоби не потрапити на фронт?
Десять злісних ухилянтів
Через Тису попливли -
ТЦК, поліціянтів
На...бли.
Одного схопили корчі
І судоми на ногах
Тож пішов на дно без мОчі
Нах!
Інший - майстер по пірнанню
Як шугнув - і більш не гульк
Долі злої покарання-
Бульк!
Третій був що на матраці
Переплисти поспішав
Щоб без муштри, що на плаці
Здав...
Ще один поплив на бочці
Та і зник у глибині
Мо' народжений в сорочці?
Ні!
Ну а п'ятий неборака
На плоту з якихсь дрючків
Вже давно годує раків -
Не доплив...
Був ще хитрий - у костюмі
Водолазнім. Теж пропав
Хоч і теплий він і з гуми -
Не врятував...
Сьомий був іще красунчик -
Тільки в плавках - наче морж
Та утоп і цей пустунчик
Що ж...
Одного із тих "гвардійців"
Прикордонний наш наряд
Проводжав по "Струнко!" стійці?
Навряд...
Бо стріляли у повітря
Й заганяли дроном так
Повновоніша на літру
Стала Тиса - фак!
Ще один шукач свободи
У жилеті надувнім
Що не витримав пригоди
Блін!
А десятий? Змокли лахи
Підхопила течія
Не добрався й цей невдаха
Ні...уя!
А могли б іще пожити -
користь людству принести -
В "ЗСУ" снаряд ловити
Йти...
Не засуджую нікого -
Доля в кожного своя
Бо війна біля порогу
***!!!
І навкруги розкидані телефон, планшет, проводи якісь, тетраді, документи? Вони місяці в річці пролежали? Щось дуже не сxоже! Більше сxоже що людину пограбували і вбили!
Як для того xто загинуів місяць тому, і до того ж пролежав у воді - він дуже рожевий на вигляд!