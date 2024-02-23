З Тиси дістали тіло чоловіка, який хотів незаконно потрапити до Румунії. Це вже 20-й випадок за 2 роки. ФОТО

25-річний житель Закарпаття хотів переплисти Тису та потрапити до Румунії. При ньому знайшли паспорти, телефон та банківські картки.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Річку прикордонники обшукували, намагаючись знайти сліди жителя Херсонщини, про зникнення якого повідомила його мати. Він збирався 25 січня переплисти річку, але відтоді не виходив на з’язок.

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Прикордонники знайшли на березі сліди, які ведуть у воду, але слідів виходу з річки нема.

"Однак учора, під час пошуків зниклого жителя Херсонщини, рятувальники дістали з води тіло 25-річного жителя села Великий Бичків Закарпатської області", - йдеться у повідомленні.

У чоловіка були при собі внутрішній та закордонний паспорти, мобільний телефон та банківські картки.

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"Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну це вже 20-й такий випадок, зафіксований на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Ще шестеро чоловіків загинули у горах", - додали у Держприкордонслужбі.