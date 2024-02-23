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Удар "Шахеда" по багатоповерхівці в Дніпрі: з-під завалів дістали тіло загиблого. ФОТО

У Дніпрі з-під завалів багатоповерхового будинку, в який влучив ворожий дрон, дістали тіло чоловіка.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі", - написав він у телеграмі.

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Зараз тривають пошуки жінки яка, ймовірно, була вдома під час удару.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у багатоповерхівку в Дніпрі вночі 23 лютого влучив безпілотник. Зруйновано дві квартири.

Шахед влучив у багатоповерхівку в Дніпрі
Шахед влучив у багатоповерхівку в Дніпрі
Шахед влучив у багатоповерхівку в Дніпрі

Автор: 

безпілотник (4195) Дніпро (3281) смерть (6757)


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23.02.2024 18:29 Відповісти
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23.02.2024 18:52 Відповісти
Нехай усі загиблі щоночі сняться всім кацапам. Вся ця кров на руках кацапів та тих хто підтримує їх
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23.02.2024 19:41 Відповісти
 
 