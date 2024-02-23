Удар "Шахеда" по багатоповерхівці в Дніпрі: з-під завалів дістали тіло загиблого. ФОТО

У Дніпрі з-під завалів багатоповерхового будинку, в який влучив ворожий дрон, дістали тіло чоловіка.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі", - написав він у телеграмі.

Також читайте: Наслідки атаки "шахедів" на Дніпропетровщину: у лікарні перебувають дві людини. ФОТОрепортаж

Зараз тривають пошуки жінки яка, ймовірно, була вдома під час удару.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у багатоповерхівку в Дніпрі вночі 23 лютого влучив безпілотник. Зруйновано дві квартири.





