Удар "Шахеда" по багатоповерхівці в Дніпрі: з-під завалів дістали тіло загиблого. ФОТО
У Дніпрі з-під завалів багатоповерхового будинку, в який влучив ворожий дрон, дістали тіло чоловіка.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі", - написав він у телеграмі.
Зараз тривають пошуки жінки яка, ймовірно, була вдома під час удару.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у багатоповерхівку в Дніпрі вночі 23 лютого влучив безпілотник. Зруйновано дві квартири.
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Jimmy Hill
показати весь коментар23.02.2024 18:29 Відповісти Мені подобається 6
Чайка Київ
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Dmitriy Prudko
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