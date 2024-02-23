Чоловік намагався втекти в Молдову, але зустрів вовків та звернувся до прикордонників по допомогу. ФОТО
Чоловік намагався перетнути кордон з Молдовою, але зустрів вовків, заліз на дерево та звернувся до прикордонників по допомогу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Як повідомляється, на електронну адресу служби "ДОВІРА" Державної прикордонної служби України, надійшло повідомлення наступного змісту: "Я хочу здатися. Я вирішив незаконно перетнути кордон, але зустрів вовків". Також в листі вказувалось приблизне місце знаходження.
Прикордонники, які застосували службового собаку, порушника затримали. Він перебував неподалік залізничної станції Абамелікове Одеської області. Як з’ясувалося, чоловік намагався незаконно потрапити до Молдови через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону, однак йому завадили вовки.
За спробу незаконного перетинання кордону, щодо затриманого складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП, справу направлено до суду.
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санітари українських степів - фулі
за ними вовки
а там і польські мисливці поспішають
це нормально
- Так я..
- Теперь как я..
і що, він вкладається в норми фізпідготовки? і що маршбросок по тривозі, на повній викладці, в три км пробіжить?
Безугла
Бо є клоуни що по чотири рази піймані.
Такими то орлами...
Здався він вовкам.
Дамбасяни не слов'яни, більшовики своїх завезли у спорожнілі після штучного голоду оселі, отак вони звикли жити, паразити.
Даже волки не бегут в рашку
Лесь Подерв'янський
куди бідному джузеппе податися ?