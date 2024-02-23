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Чоловік намагався втекти в Молдову, але зустрів вовків та звернувся до прикордонників по допомогу. ФОТО

Чоловік намагався перетнути кордон з Молдовою, але зустрів вовків, заліз на дерево та звернувся до прикордонників по допомогу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як повідомляється, на електронну адресу служби "ДОВІРА" Державної прикордонної служби України, надійшло повідомлення наступного змісту: "Я хочу здатися. Я вирішив незаконно перетнути кордон, але зустрів вовків". Також в листі вказувалось приблизне місце знаходження.

Ухилянт звернувся по допомогу до ДПСУ

Прикордонники, які застосували службового собаку, порушника затримали. Він перебував неподалік залізничної станції Абамелікове Одеської області. Як з’ясувалося, чоловік намагався незаконно потрапити до Молдови через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону, однак йому завадили вовки.

ухилянт

За спробу незаконного перетинання кордону, щодо затриманого складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП, справу направлено до суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє чоловіків, тікаючи у Словаччину, потрапили у водну пастку та викликали рятувальників, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6013) кордон (4773) ухилянти (922)


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Топ коментарі
+23
Бандерівським вовкам респект!
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23.02.2024 17:44
+13
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23.02.2024 19:05
+8
Вовки виявилися більшими патріотами ніж опущений ухилянт
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23.02.2024 18:00
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ідійот, з вовками можна домовитись на раз-два...
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23.02.2024 17:39 Відповісти
спробуй, якось... при нагоді...
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23.02.2024 17:50 Відповісти
Легко і знаю про шо говору. Але, пані, попрошу не тикати! Най вам чоловік тикає, як має чим.
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23.02.2024 17:59 Відповісти
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23.02.2024 18:47 Відповісти
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23.02.2024 19:05 Відповісти
вгодовані на москалях - краса
санітари українських степів - фулі
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23.02.2024 19:09 Відповісти
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23.02.2024 21:18 Відповісти
то були перевдягнені тецекашники.
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23.02.2024 17:39 Відповісти
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23.02.2024 17:58 Відповісти
про вовків попереджали...
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23.02.2024 17:42 Відповісти
Бандерівським вовкам респект!
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23.02.2024 17:44 Відповісти
Если приходят волки туда где их раньше не было, это к войне господа.
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23.02.2024 17:47 Відповісти
Не знаю щодо вовків а от коли на твою територію приходять орки, то це до смерті, до смерті тих же орків!
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23.02.2024 18:02 Відповісти
на розсипане зерно збіглися зайці
за ними вовки
а там і польські мисливці поспішають
це нормально
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23.02.2024 18:48 Відповісти
Точно не було ніколи - і змій шо могли людину задушить у нас в степу не було і осетрів під десять метрів також не було і далі далі.
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24.02.2024 00:00 Відповісти
- А помнишь ка кты меня гонял?
- Так я..
- Теперь как я..
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23.02.2024 17:49 Відповісти
на фотці, той що правіше, теж прикордонник?
і що, він вкладається в норми фізпідготовки? і що маршбросок по тривозі, на повній викладці, в три км пробіжить?
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23.02.2024 17:49 Відповісти
Правіше-- дама.
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23.02.2024 17:55 Відповісти
а казали, що для жінок, красиву форму пошили. майже сексі. нє, брехали?
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23.02.2024 18:08 Відповісти
Ну якщо буде чоловіка доганяти, що б пательнею за зраду огріти, то й може більше))
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23.02.2024 18:05 Відповісти
Що ти мелеш? Іпать ти ще й

Безугла
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24.02.2024 11:15 Відповісти
Їх ловлять і випускають?
Бо є клоуни що по чотири рази піймані.
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23.02.2024 17:51 Відповісти
зараз так модно - зловив коропа - випустив.
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23.02.2024 17:54 Відповісти
Можна ж поставити там ТЦК і одразу комплектувати штурмові підрозділи.
Такими то орлами...
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23.02.2024 17:53 Відповісти
Обісцяних на не поставлять на кордоні
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24.02.2024 11:18 Відповісти
Вовка боятись,в ліс не ходити!
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23.02.2024 17:54 Відповісти
знаете а не было бы такого простите бл..ва если бы наша власть была властью а не еврейским цирком квартальным.. ну боится человек не боятся дураки одни могут пересилить иные нет не спешите меня ругать и проклинать не у всех ладно со здоровьем и психическим восприятием войны боя.. военной службы нас НЕ ГОТОВИЛИ КТОКАК НЕ ГОСУДАРСТВО СОКРАЩАЛО МОТИВАЦИЮ К ААРМИИ И ВОЕННОЙ СЛУЖЕ неужели путин или наши крепленные подонки во власти всех мастей и партийной окраски.. вот вот так вот если бы наша влада заранее до войны закупила бы предприятия в приграничных странах Молдове Румынии Венгрии и Словакии с Польше организовала бы лагеря для беженцев подготовила бы инфраструктуру и жилье такие бы парни сегодня бы работали на завода в тех странах делая вооружение для Украины снаряды гранаты патроны порох пулеметы автоматы и много еще чего получали бы оклад бронь от мобилизации включая наших женщин и детей детей садик школы а женщины могли бы работать себе зарабатывая на житие нормально там и платя налоги в бюджет.. вот о чем я хотел бы сказать и не было у нас бы бегунков уклонистов волков на границе утопленников в реках и тому подобное не было бы взяток в ТЦК И врачебных комиссиях нет смысла и за что не можешь боишься вот тебе контракт трудовой и вперде который приравнивается к службе в армии и работай.. на фронт для победы.. да у нас внутри Украины можно было бы не на фронт мобилизовать рабочих специалистов в инженерные силы постройка оборонных укреплений обороны в тылу аэродромов постройка заводов цехов фабрик для армии да много чего.. и где а так у нас власть идиотская даже теоретически не понимает как составить на бумаге потребности в приоритетах что вчера что год назад надо что сегодня что завтра... а что через полгода надо будет нам...
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23.02.2024 17:56 Відповісти
Просто наша власть, это совок. Причем в самой худшей итерации.
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23.02.2024 18:12 Відповісти
Просто ти 5 років тому сходив на вибори по пріколу, а тепер з закритими кордонами відчуваєш себе лохом. Признай цей факт
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23.02.2024 18:41 Відповісти
Я с 2017 года не живу в Украине.
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23.02.2024 18:46 Відповісти
Да да мабуть пан голусува плПрікооу
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24.02.2024 11:21 Відповісти
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23.02.2024 17:57 Відповісти
Вовки виявилися більшими патріотами ніж опущений ухилянт
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23.02.2024 18:00 Відповісти
цей просто виявився . Треба було через Тису плисти.
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23.02.2024 18:07 Відповісти
треба було накинутися на вовків.Може вони злякалися б.
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23.02.2024 19:22 Відповісти
та хєр там. Повістку виписали б.
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23.02.2024 19:49 Відповісти
...спочатку прочитав - зустрів вояків...
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23.02.2024 18:01 Відповісти
Вовкам респєкт та повага!
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23.02.2024 18:03 Відповісти
В овків боятись --- в Молдову не з'їпатись
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23.02.2024 18:04 Відповісти
А чо, вовки контролюють кордон!...
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23.02.2024 18:07 Відповісти
Таки да! ДПСУ
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24.02.2024 11:23 Відповісти
Вовків на передок-нехай кацапів ганяють!
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23.02.2024 18:11 Відповісти
Вовки: Ми зараз на вартi кордонiв й шматуємо тiльки кацапо-*********
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23.02.2024 18:18 Відповісти
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23.02.2024 18:31 Відповісти
Якщо ті крайні строковики, то ухилянт там тільки один.
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23.02.2024 18:43 Відповісти
Вовки прийшли на запах ковбаси у його торбі, а не на запах його носків.
Здався він вовкам.
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23.02.2024 18:35 Відповісти
Можливо ні те, ні інше. Правда, не знаю чи їдять вовки екскременти.
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24.02.2024 01:07 Відповісти
Волков бояться - в лесу не ******* (с)
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23.02.2024 18:39 Відповісти
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23.02.2024 18:41 Відповісти
Вчера был в Киеве...это капец... сколько лымарей 39-40 лет шатаются по городу и просят милостыню...я не узнаю вас киевляне...мне стыдно за вас...
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23.02.2024 18:46 Відповісти
може то домбасіти, які весь час усю Україну годували ? ))
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23.02.2024 19:09 Відповісти
Вони і у Польщі права качають і виводять поляків із себе своєю джидайською наглістю.
Дамбасяни не слов'яни, більшовики своїх завезли у спорожнілі після штучного голоду оселі, отак вони звикли жити, паразити.
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23.02.2024 19:20 Відповісти
глянь, ось таких бамбасіт шукає роботу у гєйропі з рос. номером тлф
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23.02.2024 19:46 Відповісти
https://postimages.org/
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23.02.2024 19:50 Відповісти
Волки-переселенцы с Донбасса заселяют леса Одесской области.
Даже волки не бегут в рашку
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23.02.2024 18:52 Відповісти
От жалко пацана... (с)

Лесь Подерв'янський
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23.02.2024 18:59 Відповісти
з однієї сторони вовки - з іншої володьки

куди бідному джузеппе податися ?
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23.02.2024 19:12 Відповісти
Не треба вірити черговим видумкам. Басні Веснухіна.
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23.02.2024 19:31 Відповісти
це брехня
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23.02.2024 19:51 Відповісти
От, жлоб... купивби балон газовий чи якусь штуку для відгону собак... а головне звідки там вовки, та ще й голодні)))
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23.02.2024 20:09 Відповісти
 
 