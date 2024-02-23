В Угорщині зупинили український бус із цигарками. МЗС України розпочало розслідування. ФОТО

Українця і українку, яка мала дипломатичний імунітет, затримали на кордоні Угорщини при спробі перевезти велику партію цигарок.

Про це повідомили в Національній податковій та митній адміністрації Угорщини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Mukachevo.net.

Мікроавтобус "Мерседес" прибув з України. За кермом був чоловік, на пасажирському сидінні - дружина дипломата із відповідним паспортом. Обоє заявили, що не перевозять товари, які підлягають обов'язковому декларуванню.

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Двері вантажного відсіку автомобіля були опечатані паперовою биркою з українською печаткою про дипломатичний імунітет. Коли угорські митники повідомили, що збираються перевірити автобус, водій та пасажирка зачинилися в транспортному засобі та почали комусь телефонувати.

На дверях мікроавтобусу була стрічка з печаткою МЗС України

Один з податківців відкрив двері авто через напівзачинене вікно. В автомобілі виявили 141,5 тисяч пачок сигарет без маркування.

Водія-українця допитали як підозрюваного у вчиненні злочину із заподіянням матеріальних збитків в особливо великих розмірах. Його взяли під варту.

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Жінці, громадянці України, дозволили вільно залишити місце події через її дипломатичний імунітет.







Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у коментарі Українській правді, що міністерство розпочало службове розслідування.

"МЗС України отримало інформацію про затримання на угорському кордоні мікроавтобуса на українській реєстрації. Відомо, що автомобіль перевозив коробки незадекларованих цигарок. Пасажиром була дружина співробітника одного із інших державних відомств, який працює в складі українського посольства в Будапешті.

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Міністерство в співпраці із цим відомством розпочало службове розслідування. За підсумками поінформуємо", - сказав він журналістам.

Українська правда пише з посиланням на джерела, що пасажиркою автомобіля була Лариса Шмельова, дружина першого секретаря посольства України в Угорщині Дмитра Шмельова. У складі посольства він є представником Державної прикордонної служби України.