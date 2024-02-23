В Угорщині зупинили український бус із цигарками. МЗС України розпочало розслідування. ФОТО
Українця і українку, яка мала дипломатичний імунітет, затримали на кордоні Угорщини при спробі перевезти велику партію цигарок.
Про це повідомили в Національній податковій та митній адміністрації Угорщини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Mukachevo.net.
Мікроавтобус "Мерседес" прибув з України. За кермом був чоловік, на пасажирському сидінні - дружина дипломата із відповідним паспортом. Обоє заявили, що не перевозять товари, які підлягають обов'язковому декларуванню.
Двері вантажного відсіку автомобіля були опечатані паперовою биркою з українською печаткою про дипломатичний імунітет. Коли угорські митники повідомили, що збираються перевірити автобус, водій та пасажирка зачинилися в транспортному засобі та почали комусь телефонувати.
Один з податківців відкрив двері авто через напівзачинене вікно. В автомобілі виявили 141,5 тисяч пачок сигарет без маркування.
Водія-українця допитали як підозрюваного у вчиненні злочину із заподіянням матеріальних збитків в особливо великих розмірах. Його взяли під варту.
Жінці, громадянці України, дозволили вільно залишити місце події через її дипломатичний імунітет.
Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у коментарі Українській правді, що міністерство розпочало службове розслідування.
"МЗС України отримало інформацію про затримання на угорському кордоні мікроавтобуса на українській реєстрації. Відомо, що автомобіль перевозив коробки незадекларованих цигарок. Пасажиром була дружина співробітника одного із інших державних відомств, який працює в складі українського посольства в Будапешті.
Міністерство в співпраці із цим відомством розпочало службове розслідування. За підсумками поінформуємо", - сказав він журналістам.
Українська правда пише з посиланням на джерела, що пасажиркою автомобіля була Лариса Шмельова, дружина першого секретаря посольства України в Угорщині Дмитра Шмельова. У складі посольства він є представником Державної прикордонної служби України.
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хоча мо який зелений закон який є під це діло, шо їм можна...
Угорщина купує у Швеції чотири нові винищувачі Jas 39 Gripen, повідомив прем'єр-міністр Орбан у п'ятницю, 23 лютого, у Будапешті на спільній пресконференції зі своїм шведським колегою Ульфом Крістерссоном. Крім того, сторони продовжили угоду про технічне обслуговування та логістичні послуги для 14 літаків Gripen, які Угорщина орендує у Швеції з 2006 року.
Дана угода передбачає продаж Угорщині 18 шведських винищувачів Grippen.
Щоби не дістались Україні, як було раніше обіцяно.
Бо через рік - півтора вони можуть стати не потрібними.
УкраїнаГроші понад усе!
Бізнес по-українські. Так чому ж ми не в НАТО? Га, пан Єрмак? Тож ваші призначенці.
Який сором!
В суботу увечері на пункті пропуску "Лужанка"на українсько-угорському кордоні під виглядом дипломатичного вантажу контрабандисти намагалися вивезти з України велику партію сигарет.
"Водій мікроавтобуса "Фольксваген-Транспортер" із дипломатичними номерами (автомобіль належить Посольству України в Словаччині) мешканець Києва Сергій Ліщишин, котрий є чоловіком Першого секретаря Посольства України в Словаччині О. Ліщишин, намагався вивезти за кордон понад п'ять із половиною тисяч блоків сигарет"
Ліщин надав митникам і прикордонникам дипломатичний паспорт і підписаного власною дружиною листа, згідно з яким із 21 по 24 травня мікроавтобус перевозить дипломатичний вантаж і не підлягає контролю. Однак митники запідозрили наявність контрабанди (сигнал про сигарети дав службовий собака) й почали наполягати на огляді. Тоді Ліщишин вчинив скандал, погрожував викликом консула і т.д. Митники зв'язалися МЗС України і після отримання дозволу огляду мікроавтобуса виявили 5 тисяч 685 блоків сигарет"