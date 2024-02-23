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В Угорщині зупинили український бус із цигарками. МЗС України розпочало розслідування. ФОТО

Українця і українку, яка мала дипломатичний імунітет, затримали на кордоні Угорщини при спробі перевезти велику партію цигарок.

Про це повідомили в Національній податковій та митній адміністрації Угорщини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Mukachevo.net.

Мікроавтобус "Мерседес" прибув з України. За кермом був чоловік, на пасажирському сидінні - дружина дипломата із відповідним паспортом. Обоє заявили, що не перевозять товари, які підлягають обов'язковому декларуванню.

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Двері вантажного відсіку автомобіля були опечатані паперовою биркою з українською печаткою про дипломатичний імунітет. Коли угорські митники повідомили, що збираються перевірити автобус, водій та пасажирка зачинилися в транспортному засобі та почали комусь телефонувати.

Дипломатичний бус з контрабандою
На дверях мікроавтобусу була стрічка з печаткою МЗС України

Один з податківців відкрив двері авто через напівзачинене вікно. В автомобілі виявили 141,5 тисяч пачок сигарет без маркування.

Водія-українця допитали як підозрюваного у вчиненні злочину із заподіянням матеріальних збитків в особливо великих розмірах. Його взяли під варту.

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Жінці, громадянці України, дозволили вільно залишити місце події через її дипломатичний імунітет.

Контрабанда цигарок на дипломатичному автобусі
Контрабанда цигарок на дипломатичному автобусі
Контрабанда цигарок на дипломатичному автобусі

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у коментарі Українській правді, що міністерство розпочало службове розслідування.

"МЗС України отримало інформацію про затримання на угорському кордоні мікроавтобуса на українській реєстрації. Відомо, що автомобіль перевозив коробки незадекларованих цигарок. Пасажиром була дружина співробітника одного із інших державних відомств, який працює в складі українського посольства в Будапешті.

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Міністерство в співпраці із цим відомством розпочало службове розслідування. За підсумками поінформуємо", - сказав він журналістам.

Українська правда пише з посиланням на джерела, що пасажиркою автомобіля була Лариса Шмельова, дружина першого секретаря посольства України в Угорщині Дмитра Шмельова. У складі посольства він є представником Державної прикордонної служби України.

Автор: 

Угорщина (2286) контрабанда (1823) МЗС (4138) цигарки (974)


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Топ коментарі
+55
Зелене позорище. Шо там Кулєбяка розкаже.
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23.02.2024 20:05
+37
Все як завжди. Потім дивуються чому Словаччина і Польща блокує кордони
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23.02.2024 20:05
+35
Знову Порошенко?
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23.02.2024 20:03
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Там шмигаль на кордоні...от нехай і порєшає вопроси
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23.02.2024 20:42 Відповісти
"Дуже на часі" "дипломати" вирішили врегулювати відносини((((
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23.02.2024 20:43 Відповісти
Коррупции нет
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23.02.2024 20:45 Відповісти
У нас нет коррупции )0000
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23.02.2024 20:46 Відповісти
ну якщо "дипломати" цигарками барижать?
хоча мо який зелений закон який є під це діло, шо їм можна...
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23.02.2024 20:46 Відповісти
Нехай скурять усе. І затягуються поглибше. Разом з фільтром.
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23.02.2024 20:48 Відповісти
Хоч щось добре угорці зробили. Дякую.
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23.02.2024 20:49 Відповісти
Очікується, що парламент Угорщини проголосує за ратифікацію вступу Швеції до НАТО у понеділок, 26 лютого, у перший день після того, як депутати повернуться з канікул.

Угорщина купує у Швеції чотири нові винищувачі Jas 39 Gripen, повідомив прем'єр-міністр Орбан у п'ятницю, 23 лютого, у Будапешті на спільній пресконференції зі своїм шведським колегою Ульфом Крістерссоном. Крім того, сторони продовжили угоду про технічне обслуговування та логістичні послуги для 14 літаків Gripen, які Угорщина орендує у Швеції з 2006 року.
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23.02.2024 20:57 Відповісти
Ну зелені дУпломати до кацапів з їх аргентинським героїном не дотягнули. Але все попереду.
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23.02.2024 20:49 Відповісти
Аргентинським кокаїном!
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23.02.2024 22:45 Відповісти
До речі, як вважають знавці, дуже якісним.
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23.02.2024 23:59 Відповісти
Я вчора дивився на Ютубі велике відео про українців, які переїхали до Аргентини, вони розповідали про країну. Аргентина є найбільшим перевалочним хабом по кокаїну. А, взагалі, я не зовсім зрозумів щодо кокаїну, але маріхуана там цілком легальна. Навіть школярі біля школи смалять. От всередині не можна.
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24.02.2024 11:02 Відповісти
Ну смалять. Ви вважаєте, що через півгодини після цього вони почнуть реготати або різати когось. Ні, це повільний, але гарантований процес отупіння людини. Вона, можливо і не буде агресивною людиною, просто тупою людиноподібною тваринкою з найпростішими інстинктами та потребами. Це як з освітою - процес розтягнутий у часі. Десь 20-30 років тому було розповсюджене і, в деякій мірі, нав'язане питання про недоцільність якісної освіти. Мовляв, он Вася будівельник отримує більше, ніж інженер. І зарплати держава (тоді ще) встановлювала відповідні. Неосвіченими легше керувати. . Але освіта - це не тільки професійні навички, а й соціалізація. От і виросло покоління і виховало дітей, яким доля країни і їхніх дітей "по приколу". Які вибирають під час війни верховним людину, яка не має ніяких моральних норм і не розуміється в жодному питанні, окрім кривляння. Отже, кожний вибирає сам: або вживати коноплю,, чи нюхати порошок і кайфувати. Або наполегливо вчитися і керувати тими, хто нюхав.
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24.02.2024 12:37 Відповісти
І чого б цим мадярам не вірити президенту, адже він сказав, що все чисто?
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23.02.2024 20:51 Відповісти
Угорщина готується підписати оборонну угоду зі Швецією перед ратифікацією договору про вступ цієї країни в НАТО.
Дана угода передбачає продаж Угорщині 18 шведських винищувачів Grippen.
Щоби не дістались Україні, як було раніше обіцяно.
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23.02.2024 20:51 Відповісти
Швеція взагалі то їх виробляє. Продадуть ці - наклепають нові. Чи передадуть ці, а угорцям нові зроблять. Які проблеми?
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24.02.2024 01:37 Відповісти
Вся проблема - в часі отримання Україною цих літаків.
Бо через рік - півтора вони можуть стати не потрібними.
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24.02.2024 02:05 Відповісти
А в угоді з Угорщиною визначено дату?
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24.02.2024 12:38 Відповісти
Подбросили, с-ки! 😠
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23.02.2024 20:52 Відповісти
Надеюсь, Кулеба уйдёт в отставку! Или не на часі?
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23.02.2024 20:53 Відповісти
Ха!
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23.02.2024 21:52 Відповісти
Так це ж не перший випадок з працівниками депутатові- березень 2021 р «16 кілограмів золота і цигарок на півтора мільйона гривень - це лише частина того контрабандного вантажу, який намагалися завезти до Європейського союзу співробітники посольства України в Польщі» Чи чув хтось про понесене покарання у цій справі ?Отож бо і воно
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23.02.2024 20:54 Відповісти
Працівниками дипломатичного корпусу України
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23.02.2024 21:08 Відповісти
Зелена сволота.
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23.02.2024 20:56 Відповісти
зеленський ще не запропонував орбану потужно і незламно зустрітись біля бусіка?
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23.02.2024 20:57 Відповісти
А закрылись и звонили ермаку наверное,черти конченые
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23.02.2024 20:58 Відповісти
Та ви шо??? Не може буть!!!!
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23.02.2024 21:00 Відповісти
Ніяк не накуряться.
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23.02.2024 21:00 Відповісти
Могли везти для власних потреб...
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23.02.2024 21:03 Відповісти
На гаупвахту всіх. на місяць. все розкажуть хто? де? коли? і за скільки? за умовами воєнного стану. і в караул ветеранів з нуля...
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23.02.2024 21:05 Відповісти
Україна Гроші понад усе!
Бізнес по-українські. Так чому ж ми не в НАТО? Га, пан Єрмак? Тож ваші призначенці.
Який сором!
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23.02.2024 21:12 Відповісти
В мене тільки одна думка з цього приводу. Добре що не наркоту везли. Ато точно були б як кацапські дипломати, що кокаїн возять.
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23.02.2024 21:12 Відповісти
Питання зЄлєпукіну від FOX, а чи є в Україні корупція......відповідь, ВСЕ ЧИСТО!!!!!!!
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23.02.2024 21:21 Відповісти
Тобто, все під контролем!
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24.02.2024 00:02 Відповісти
Ця подія і ці особи працюють проти України
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23.02.2024 21:23 Відповісти
Да мелочи это...детские забавы. Российские дипломаты с Аргентины кокс тоннами возят, и ничего.
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23.02.2024 21:32 Відповісти
Служби в Орбана працюють, а не за журналістами винюхують…
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23.02.2024 21:34 Відповісти
***** позорище...................................................................
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23.02.2024 21:40 Відповісти
з одного боку начебто і ганьба. Але таким займаються майже всі дипломати, чи ви думали чому туди такий конкурс. А от чому угорці вирішили що вони такі невєбацца ****** що можуть обшукувати дип пошту - це питання
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23.02.2024 21:54 Відповісти
Образився? За нормальних, як всі, дипломатів. Отож і проблеми наші у тому, що звикли до корупції - "а шо такоє, всє так дєлают".
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24.02.2024 00:07 Відповісти
я мав на увазі що навіть дипломати з "розвинених" країн таким нерідко балують. Це диппошта, вона тому так називається, що там можна возити все що завгодно, по суті в цьому ящику їде територія нашої країни і згідно всім нормам вона є недоторканою. Звісно що користуючись цим дипломати возять все що завгодно. Навіть совок, коли крав західні технології, збираючи або викуповуючи у селян що жили біля полігонів рештки ракет, відправляв це у СРСР диппоштою. Звісно спецслужби західні знали про це але та коробка недоторкана. Та й скільки там тих цигарок влізе? Невже така партія підірве економіку Угорщика?
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24.02.2024 04:09 Відповісти
Невже така партія збагатить дипломата і співучасників? Зате слава на весь світ. Іспанський сором!
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24.02.2024 08:32 Відповісти
Колись був такий випадок, перевіряли за погодженням МЗС України.
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24.02.2024 08:33 Відповісти
Тепер і літак Зеленського будуть обшукувати,може він також барижить,нема довіри до них.
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24.02.2024 08:28 Відповісти
Гм, Шмєльов, гм, а що українця не знайшлося?
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23.02.2024 21:57 Відповісти
Кулєба на пенсію заробляє? Це щоб європейці зрозуміли. що значить "Все чисто" в плані корупції. Держава її очолює.
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23.02.2024 22:22 Відповісти
******* зелений встид Хоча і при Порошенку таке було Головне, що по корупції все чисто!
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23.02.2024 22:24 Відповісти
Срані ларьочники,інакше не назвеш.
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23.02.2024 22:47 Відповісти
ще зелене шобло не накурилось?
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23.02.2024 22:49 Відповісти
віденьські номери... позоріщє якесь... так зганьбитись... треба було жінку арештувати в першу чергу....
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23.02.2024 23:07 Відповісти
значить так... у важких умовах війни, аби з'економити кошти, так потрібні фронту, посольство вирішило закупити цигарки у виробника для власних цілей - для протокольних потреб.. ну, там раут, прийом, зустрічі, тощо, так шо ніякого криміналу.. навпаки - це угорські митники порушили недоторканість дипломатичного вантажу, але українська сторона прощає їх та не буде вимагати жорсткого покарання
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23.02.2024 23:14 Відповісти
посол ушел в отставку вместе с секретарем??
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23.02.2024 23:19 Відповісти
Нема посла. Закінчилися.
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24.02.2024 00:10 Відповісти
Яке ганьбище! Всіх знищити!
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23.02.2024 23:38 Відповісти
"Так це було вже", - сказав би другий Президент України Л.Д. Кучма. І таки було. У травні 2016 року. "Чоловік української дипломатки погорів на контрабанді: віз партію сигарет до Угорщини. У МЗС підтвердили, що на українсько-угорському кордоні затримано члена родини дипломата.
В суботу увечері на пункті пропуску "Лужанка"на українсько-угорському кордоні під виглядом дипломатичного вантажу контрабандисти намагалися вивезти з України велику партію сигарет.
"Водій мікроавтобуса "Фольксваген-Транспортер" із дипломатичними номерами (автомобіль належить Посольству України в Словаччині) мешканець Києва Сергій Ліщишин, котрий є чоловіком Першого секретаря Посольства України в Словаччині О. Ліщишин, намагався вивезти за кордон понад п'ять із половиною тисяч блоків сигарет"
Ліщин надав митникам і прикордонникам дипломатичний паспорт і підписаного власною дружиною листа, згідно з яким із 21 по 24 травня мікроавтобус перевозить дипломатичний вантаж і не підлягає контролю. Однак митники запідозрили наявність контрабанди (сигнал про сигарети дав службовий собака) й почали наполягати на огляді. Тоді Ліщишин вчинив скандал, погрожував викликом консула і т.д. Митники зв'язалися МЗС України і після отримання дозволу огляду мікроавтобуса виявили 5 тисяч 685 блоків сигарет"
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24.02.2024 00:01 Відповісти
"Эту песню не задушишь, не убьёшь, не убьёшь, не убьёшь."
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24.02.2024 00:23 Відповісти
Коли ці зелені покидьки нажеруться? А зелене чмо бреше, що з корупцією все чисто. Крадуть члени посольств, міністри, депутати!!!
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24.02.2024 10:02 Відповісти
кулеба- нікчема...!!!!!
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24.02.2024 10:29 Відповісти
ГУР МО ЗСУ дає листи відвертим малоросам і звинуваченим у злочинах "слугам", щоб вони могли втекти за кордон, міністр аграрної політики сольський організував схему вивозу українського зерна в Польщу, а міністрерство закордонних справ контрабандою возить цигарки до Угорщини. Ей, зелені потвори, ці органи створені державою для відстоювання інтересів України і її народу, а не для злочинів. Ці зелені тварюки так замарали імідж України під час війни, що довго нам прийдеться стояти в черзі для вступу в ЕС і щось наступним роком завезти офіційно наші товари, щоб вижити.
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24.02.2024 15:15 Відповісти
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