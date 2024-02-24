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Шмигаль обговорив з главою Єврокомісії програму на 50 млрд євро: перші 4,5 млрд євро будуть у березні. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility.

Про це глава уряду повідомив у фейсбуці за результатами двосторонньої зустрічі, передає Цензор.НЕТ.

"Продуктивна зустріч із Урсулою фон дер Ляєн, Президенткою Єврокомісії у Києві.

Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки. Пані Урсула повідомила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

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Також порушили питання щодо ситуації на українсько-польському кордоні. Представив український "План взаємопорозуміння" для вирішення цієї кризи. Розраховуємо на конструктивний тристоронній діалог.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Подякував Урсулі фон дер Ляєн та Європейській комісії за надзвичайний рівень підтримки України від початку повномасштабного вторгнення росії", - розповів Шмигаль.

Денис Шмигаль і Урсула фон дер Ляєн

Шмигаль про зустріч з фон дер Ляєн

Автор: 

фон дер Ляєн Урсула (773) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+4
від кого вони всі там маскіруються ?
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24.02.2024 17:00
+4
Одна балаканина,нічого не працює,а на передовій нема ні снарядів,ні мін,ні дронів.
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24.02.2024 17:09
+3
Та да: лярди - Єрьмаку, ленд кукурузєри - прокурорам.
Ми вже в курсі...
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24.02.2024 16:53
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Кишені наростили?
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24.02.2024 16:53 Відповісти
там бездоння
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24.02.2024 17:00 Відповісти
Та да: лярди - Єрьмаку, ленд кукурузєри - прокурорам.
Ми вже в курсі...
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24.02.2024 16:53 Відповісти
від кого вони всі там маскіруються ?
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24.02.2024 17:00 Відповісти
від наріду звісно
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24.02.2024 17:07 Відповісти
Дійсно,чому він в військовій формі?
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24.02.2024 18:26 Відповісти
а вдруг танки ?

і він тоді нєзамєтно сховається в лісосмузі і буде пити смузі
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24.02.2024 18:35 Відповісти
Це таким чином зелено-синя ******* свою причетність до війни імітує.
" Всє хатят бить пахожимі на фюрера" ©
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24.02.2024 18:52 Відповісти
Одна балаканина,нічого не працює,а на передовій нема ні снарядів,ні мін,ні дронів.
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24.02.2024 17:09 Відповісти
немае від слова взагалі...- чи в необхідній кількості....- і чого тоді кацапи не одягнули свою парадку і маршевим до Киева не їдуть ...
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24.02.2024 17:47 Відповісти
https://youtu.be/MecsGdQqON0?si=zs-0kw8Go80u2MZi ..

👹👺Pu and Ze sladkaya parochka...😁🤪🐒🦍
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24.02.2024 17:18 Відповісти
😁💲Zelen Zelen 🗽🗽🗽🤢🤑Astanavitec...Zele bobiki...
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24.02.2024 17:24 Відповісти
Vamolet A-50 Putler sam Xamochil v Sortire💥💥💥👽👽👽👺🤪🐒Podlodka Kursk ...🤪👽💥
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24.02.2024 17:27 Відповісти
Боже, який ти щедрий. Ми так хочемо будівництва та ремонту шляхів. Наш лідер вказує нам саме той казковий шлях до пермоги - будівництво шляхів для нових колон броні рашистів. Нам не потрібні снаряди(хай ота клята Европа у вигляді Чехії, шо знайшла міліон снарядів, сама їх купить та привезе), правильно робить зеленский що перерахував 17 лярдів грівнов на шляхи.
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24.02.2024 17:42 Відповісти
і це воюючій країні, ....а про таке як 137 лярдів Польші...- про таке не спитав ...
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24.02.2024 17:45 Відповісти
Шмигаль в Льовах певно кінчив від такої суми.
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24.02.2024 18:12 Відповісти
Ну коли вже надійдуть,ато раніше давали й давали і ніхрена можна не робити,тільки ділити,ділити...
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24.02.2024 19:05 Відповісти
 
 