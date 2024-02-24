Шмигаль обговорив з главою Єврокомісії програму на 50 млрд євро: перші 4,5 млрд євро будуть у березні. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility.

Про це глава уряду повідомив у фейсбуці за результатами двосторонньої зустрічі, передає Цензор.НЕТ.

"Продуктивна зустріч із Урсулою фон дер Ляєн, Президенткою Єврокомісії у Києві.

Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки. Пані Урсула повідомила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні.

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Також порушили питання щодо ситуації на українсько-польському кордоні. Представив український "План взаємопорозуміння" для вирішення цієї кризи. Розраховуємо на конструктивний тристоронній діалог.

Подякував Урсулі фон дер Ляєн та Європейській комісії за надзвичайний рівень підтримки України від початку повномасштабного вторгнення росії", - розповів Шмигаль.