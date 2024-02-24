Шестеро українських пілотів у Британії пройшли навчання на літаках Tutor і вже тренуються на F-16. ФОТОрепортаж

Шестеро українських пілотів пройшли навчання на літаках Tutor з інструкторами Королівських ВПС у Великій Британії і наразі тренуються на винищувачах F-16.

Про це йдеться у дописі Королівських повітряних сил Великої Британії (RAF) у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Шість кваліфікованих українських бойових пілотів завершили програму підготовки з інструкторами ВПС Великої Британії і тепер тренуються на винищувачах F-16 Fighting Falcon", – йдеться у дописі.

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У RAF додали, що навчання українських військових є частиною внеску Великої Британії в Коаліцію повітряних можливостей для зміцнення повітряних спроможностей України.







