Шестеро українських пілотів у Британії пройшли навчання на літаках Tutor і вже тренуються на F-16. ФОТОрепортаж
Шестеро українських пілотів пройшли навчання на літаках Tutor з інструкторами Королівських ВПС у Великій Британії і наразі тренуються на винищувачах F-16.
Про це йдеться у дописі Королівських повітряних сил Великої Британії (RAF) у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Шість кваліфікованих українських бойових пілотів завершили програму підготовки з інструкторами ВПС Великої Британії і тепер тренуються на винищувачах F-16 Fighting Falcon", – йдеться у дописі.
У RAF додали, що навчання українських військових є частиною внеску Великої Британії в Коаліцію повітряних можливостей для зміцнення повітряних спроможностей України.
Топ коментарі
+10 а ес #372967
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+7 Danger Zone
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+6 Aleksandr Cubik
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І при чому тут F 16? не зрозуміло зовсім. Наших пілотів вчили літати з нуля?. Це що - курсанти першокурсники?
Зважаючи, що в нас "літунів" не так вже і багато, а дехто з досвідчених взагалі загинув, а ті що є, літають на наших теперішніх літаках ще радянських розробки і виробництва, цілком можливо, що велика кількість пілотів на F-16 вчаться з нуля... за виключенням тих асів, яки вже є пілотами, і тренуються для першої, напевно малої, буквально в десяток бортів, партії F-16.
Бо лавочка запасних професійних льотчиків у нас може бути порожньою із-за бойових дій. Десь писали, що Україна вже втратила більше 40+ бортів (міги, сушки). А це дуже багато для нашої маленької країни.
Люди є, літати немає на чому.
Найголовніше, що вже все почалося і переходимо на натовські стандарти. А тут уже не потрібно радянську техніку по крихтах вишукувати і літаки такі, що можуть і частково функцію ППО виконувати
І навчання льотчиків уже буде йти постійно
Авро 621 Тьютор (англ. Avro 621 Tutor - Наставник) - британський двомісний навчальний літак міжвоєнного періоду. Розроблявся компанією Avro в кінці 20-их років для заміни Avro 504, який використовувався ще з Першої світової війни.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Grob_G-115T Grob Tutor T1 из эскадрильи Бирмингемского университета, ВВС Великобритании
Tutor (англ) - репетитор (укр).
Хіба що в тому разі, коли інструктори побачили що це не пілоти а курсанти і вчити їх потрібно "з нуля"!!!
Судячи по фото (навіть в шоломі) це зелені хлопчаки, які не мають ні нальоту ні досвіду, тим більш бойового. Єдине за чим їх відбирали - знання англійської.
Але, можна вивчити хоч три англійських і загинути на першому ж вильоті, тому що немає досвіду.