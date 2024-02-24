Прем’єр Бельгії Де Кроо виступив у Раді: Дуже серйозно дивимося на майбутнє України у спільній Європі. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр Королівства Бельгія Александер Де Кроо під час виступу у Верховній Раді заявив, що Україна продемонструвала, як серйозно дивиться на своє майбутнє у складі Європи.

Про це Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Потужний виступ Прем’єр-міністра Королівства Бельгія Александера Де Кроо.

"Я впевнений, що ми можемо подолати ті темні часи, щоб Україна повернулася до мирних часів. І я переконую вас, що Бельгія не лише на словах залишається з вами, але й на ділі. Ми зібрали значні ресурси для військової та гуманітарної допомоги, для відбудови".

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"Рішення Європейської Ради розпочати переговори про членство України означає, що ми дуже серйозно дивимося на майбутнє України у спільній Європі. І насамперед Україна продемонструвала, як вона серйозно дивиться на своє майбутнє у складі Європи".

"росія має заплатити за те, що вона скоїла. І ця країна має заплатити за всю ту руйнацію, яку вона спричинила сьогодні".

"Якщо сьогодні вам потрібні боєприпаси, вам потрібні винищувачі, це означає, що ми повинні робити більше, це означає, що ми повинні робити краще, тому що разом ми можемо досягти перемоги. І перемоги, дорогі друзі, не лише для України, перемоги для свободи й для демократії в усьому світі для всіх, хто за це бореться", - процитував Стефанчук Де Кроо.









