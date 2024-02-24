Голова МЗС Німеччини Бербок приїхала в Одесу на річницю повномасштабної війни. ФОТОрепортаж

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з неоголошеним візитом до Одеси 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Бербок прибула в Одесу разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Це її шоста поїздка в Україну з початку повномасштабної російської агресії.

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Під час спілкування із журналістами Кулеба підкреслив, що "всі рішення, необхідні для перемоги України, будуть ухвалені", і що Німеччина "відіграватиме тут головну роль".

"Путін 731 день, два роки, хотів зламати народ України. Українці ніколи не були більш згуртованими, ми, як європейці, ніколи не були більш згуртованими", – додав голова українського МЗС.

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Бербок і Кулеба відвідали Одеський порт та Спасо-Преображенський собор, які зазнали руйнувань після російських обстрілів.