Голова МЗС Німеччини Бербок приїхала в Одесу на річницю повномасштабної війни. ФОТОрепортаж
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з неоголошеним візитом до Одеси 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Бербок прибула в Одесу разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Це її шоста поїздка в Україну з початку повномасштабної російської агресії.
Під час спілкування із журналістами Кулеба підкреслив, що "всі рішення, необхідні для перемоги України, будуть ухвалені", і що Німеччина "відіграватиме тут головну роль".
"Путін 731 день, два роки, хотів зламати народ України. Українці ніколи не були більш згуртованими, ми, як європейці, ніколи не були більш згуртованими", – додав голова українського МЗС.
Бербок і Кулеба відвідали Одеський порт та Спасо-Преображенський собор, які зазнали руйнувань після російських обстрілів.
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ІМХО, це було б дієвіше, ніж свічки в соборі....
Про Одесу написано пісень більш ніж про інше світове місто , навіть Париж
А ВИ У ЯКОМУ СЕЛІ НІМЕЧЧІНИ мешкаєте ?
раші яка так вперто але тихенько підсаджувала Європу на свій дешевий газ,яка своїми "інвестиціями" наповнювали бюджет та скуповувала нерухомість,яхти,футбольні клуби ...а тим часом створювала велику та потужну армію ...Історичні зміни відбуваються...