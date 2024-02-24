УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11032 відвідувача онлайн
Новини Фото
5 645 27

Голова МЗС Німеччини Бербок приїхала в Одесу на річницю повномасштабної війни. ФОТОрепортаж

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з неоголошеним візитом до Одеси 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Бербок прибула в Одесу разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Це її шоста поїздка в Україну з початку повномасштабної російської агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Світ не забуде, хто несе відповідальність за війну в Україні, - Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Під час спілкування із журналістами Кулеба підкреслив, що "всі рішення, необхідні для перемоги України, будуть ухвалені", і що Німеччина "відіграватиме тут головну роль".

"Путін 731 день, два роки, хотів зламати народ України. Українці ніколи не були більш згуртованими, ми, як європейці, ніколи не були більш згуртованими", – додав голова українського МЗС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки дронами на Одесу: 1 загиблий, 3 людини поранено, повністю зруйновано квартиру. ФОТОрепортаж

Бербок і Кулеба відвідали Одеський порт та Спасо-Преображенський собор, які зазнали руйнувань після російських обстрілів.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Автор: 

Одеса (5473) Анналена Бербок (456)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Дякуємо пані Бербок за підтримку України.
показати весь коментар
24.02.2024 20:41
+6
А вам - слабо примчаться в Одессу (пропиариться), когда муйло каждый день обстреливает Одессу. Сегодня со смертельным исходом гражданских. Пол Одессы сквозонула за бугор. Вон, в моем доме, на всех этажах вечером, окна - не освещены, то там, то там, изредка, дом в огоньках.
показати весь коментар
24.02.2024 20:45
+5
шо то лапти притихли гавном не кидаются
показати весь коментар
24.02.2024 21:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну от чого атеїстів так вабить попіаритись в храмах будь яких конфесій?
показати весь коментар
24.02.2024 20:29 Відповісти
Будь-який політик завжди піариться. Вона і в Харків на Салтівку їздила, коли ще росіяни сильно обстрілювали її.
показати весь коментар
24.02.2024 20:37 Відповісти
А вам - слабо примчаться в Одессу (пропиариться), когда муйло каждый день обстреливает Одессу. Сегодня со смертельным исходом гражданских. Пол Одессы сквозонула за бугор. Вон, в моем доме, на всех этажах вечером, окна - не освещены, то там, то там, изредка, дом в огоньках.
показати весь коментар
24.02.2024 20:45 Відповісти
ЗЫ... У меня есть возможность бесплатно пребывать за бугром, но я категорически не хочу оставлять Украину в такое время. И вы знаете, острых ощущений - хоть отбавляй. Некрасиво Вы поступили в отношении главы МЗС Вашего флага. И бросьте по-кацапски, за глаза, обсуждать людей.
показати весь коментар
24.02.2024 20:49 Відповісти
Я не вкладаю в слово піар негативний сенс. Можливо її піар приверне увагу європейців до цього (нажаль прифронтового) міста
показати весь коментар
24.02.2024 20:58 Відповісти
Пані-це не піар...це дійсно акт підтримки та співчуття ...майте совість...
показати весь коментар
24.02.2024 21:07 Відповісти
А до зруйнованих рашистами останніми днями будинків в Одесі звозив?
ІМХО, це було б дієвіше, ніж свічки в соборі....
показати весь коментар
24.02.2024 20:32 Відповісти
Символізм цієї події вже великий і багато на що вплине ...буде сподіватися що дуже скоро ...
показати весь коментар
24.02.2024 21:05 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2024 20:33 Відповісти
Дивно чому в Одесу. При всіх достоїнствах це все ж велике село біля моря і там немає особливо нічого суперзначного крім порту, моря і вкрай занедбаного історичного центру.
показати весь коментар
24.02.2024 20:36 Відповісти
назло Медведеву
показати весь коментар
24.02.2024 21:02 Відповісти
Називати Одесу селом глупо . Це велике місто . Вона мае 1млн мешканців. Це більш ніж у Турині , це в 7 разів більш ніж у Зальцбургу , в два рази більш ніж в Братиславі.
Про Одесу написано пісень більш ніж про інше світове місто , навіть Париж
А ВИ У ЯКОМУ СЕЛІ НІМЕЧЧІНИ мешкаєте ?
показати весь коментар
25.02.2024 03:25 Відповісти
Я знаю що таке Одеса. Тому я і пишу при всіх своїх достоїнствах зараз це велике село біля моря. А порівняно з навіть німецькими селами вона дуже сильно занедбана.
показати весь коментар
25.02.2024 12:40 Відповісти
Написала, щира украинка из немецкой деревни.
показати весь коментар
25.02.2024 07:04 Відповісти
Дякуємо пані Бербок за підтримку України.
показати весь коментар
24.02.2024 20:41 Відповісти
Вона схожа на СіСі-Кетч у віці 40 років. В кого молодість у 80-х роках була, той чудово мене зрозуміє
показати весь коментар
24.02.2024 20:43 Відповісти
А че не оценить, юный бананщик, который по молодости западал на конъюктурные однодневки. https://youtu.be/xSfedfuVATE Еще бы Джой сюда приплел
показати весь коментар
24.02.2024 20:53 Відповісти
https://youtu.be/XcAl93uEYUA Alice Cooper - Hey Stoopid
показати весь коментар
24.02.2024 21:06 Відповісти
https://youtu.be/v95p2_uqNHU
показати весь коментар
24.02.2024 21:07 Відповісти
Heaven And Hell
показати весь коментар
24.02.2024 21:08 Відповісти
https://youtu.be/QQkDPViF2-4 Heaven And Hell - Black Sabbath Dio Tribute - CZ
показати весь коментар
24.02.2024 21:40 Відповісти
у нас постоянно по радио ее крутят
показати весь коментар
24.02.2024 21:09 Відповісти
You make your own heaven and hell
показати весь коментар
24.02.2024 21:31 Відповісти
Хто ще три роки тому міг подумати чи передбачити що Україна та Німеччина як партнери будуть протистояти раші...?!
раші яка так вперто але тихенько підсаджувала Європу на свій дешевий газ,яка своїми "інвестиціями" наповнювали бюджет та скуповувала нерухомість,яхти,футбольні клуби ...а тим часом створювала велику та потужну армію ...Історичні зміни відбуваються...
показати весь коментар
24.02.2024 21:03 Відповісти
шо то лапти притихли гавном не кидаются
показати весь коментар
24.02.2024 21:04 Відповісти
Мабуть вдуплили , шо 23 февраля не их праздник - а наш. Во-первых: рабоче-колхозную армию учредили декретом Совета народных комиссаров РСФСР «О Рабоче-крестьянской Красной армии», подписанному 15 января 1918 года.... А шо же было 23 февраля 1918 года? Германия наклонила красную армию москалей под Нарвой да так, шо Дыбенко своровал поезд и оказался от передовой за 1000 км. Германия пошла далее, наклонила членина и тот 23 февраля 1918 года признал Украинскую Народную Республику в ее тогдашних границах... И того, кацапы празднуют не тока день рождения С.Бандеры, но еще и создание УНР 23 февраля. Кацапы , так держать, олухи царя небесного.
показати весь коментар
24.02.2024 21:20 Відповісти
 
 