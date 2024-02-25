Доба на Харківщині: удари по Куп’янську, Козачій Лопані, обстріли Великобурлуцької та Вовчанської громад. ФОТО

Минулої доби окупанти з артилерії та мінометів обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема: Козача Лопань, Стрілеча, Хатище, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 10:00 в м. Куп’янськ під час обстрілу РСЗВ пошкоджено приватне домоволодіння. Без постраждалих. Близько 13:00 внаслідок обстрілу с. Петропавлівка зазнавав осколкових поранень 44-річний волонтер, госпіталізований до медичної установи", - йдеться в повідомленні.

Вдень росіяни двома КАБами вдарили по смт Приколотне: пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства. Близько 15:00 окупанти завдали артилерійських ударів по с. Козача Лопань Харківського району.





У с. Григорівка Великобурлуцької громади внаслідок ворожих ударів КАБами зруйновано будівлю магазину, пошкоджено 5 житлових будинків, будівлю колишньої сільської ради, будівлю дитячого садочку, приміщення "Укрпошти". Без постраждалих.

О 17:22 в с. Лиман Вовчанської громади внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ горіла господарча будівля свиноферми на площі 600 м². Загинули 23 тварини, 52 - вдалося врятувати.