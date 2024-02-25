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Новини Фото Війна
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Ворог скинув вибухівку з безпілотника на підприємство у Нікополі. Загинув чоловік, потрощено вантажівки. ФОТО

Війська РФ скинули вибухівку з БпЛА на територію підприємства у Нікополі Дніпропетровської області. Загинув чоловік.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Нікополі загинула людина...росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, в якій знаходився чоловік. Загиблому 57 років. Атака прийшлась на територію одного з підприємств. Пошкоджені будівлі, потрощені вантажівки", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Протягом дня Нікополь і 4 громади Дніпропетровщини зазнали 19 атак дронами-камікадзе та з артилерії: пошкоджено будинки, агрофірму, спортивний об’єкт, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Нікополь

Автор: 

обстріл (28687) Нікополь (1205) дрони (4762)


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кацаподебіли вирішили, що у цивільній фурі патріоти з хаймарсами
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25.02.2024 12:46 Відповісти
мільйоном дронів можна дати отвєтку так шо мало не покажеться, нє зебоби?
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25.02.2024 13:38 Відповісти
Кацапські істоти коли ви вже всі виздихаєте! Кошмарять цивільних кожного дня. Говнокомандувач, де адекватні відповіді по кацапах?
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25.02.2024 13:43 Відповісти
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25.02.2024 14:00 Відповісти
а що за небом не дивимося, де військові та мусарські пенсіонери їх же сотні тисяч сидять на пільгах та пенсія з 45 років? по кулемету і на дах чи це не для їхньої величності, їм би по кишенях пробігтися, голову на мітенгу розбити беззбройному чи бізнес для шефа віджати, там можна ******** пару доларів.
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25.02.2024 15:01 Відповісти
 
 