Ворог скинув вибухівку з безпілотника на підприємство у Нікополі. Загинув чоловік, потрощено вантажівки. ФОТО

Війська РФ скинули вибухівку з БпЛА на територію підприємства у Нікополі Дніпропетровської області. Загинув чоловік.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"У Нікополі загинула людина...росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, в якій знаходився чоловік. Загиблому 57 років. Атака прийшлась на територію одного з підприємств. Пошкоджені будівлі, потрощені вантажівки", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Протягом дня Нікополь і 4 громади Дніпропетровщини зазнали 19 атак дронами-камікадзе та з артилерії: пошкоджено будинки, агрофірму, спортивний об’єкт, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж