Ворог скинув вибухівку з безпілотника на підприємство у Нікополі. Загинув чоловік, потрощено вантажівки. ФОТО
Війська РФ скинули вибухівку з БпЛА на територію підприємства у Нікополі Дніпропетровської області. Загинув чоловік.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"У Нікополі загинула людина...росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, в якій знаходився чоловік. Загиблому 57 років. Атака прийшлась на територію одного з підприємств. Пошкоджені будівлі, потрощені вантажівки", - йдеться у повідомленні.
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