Затримано чоловіка, який підробив свідоцтво про смерть дружини і як батько-одинак намагався виїхати з України, - Держприкордонслужба. ФОТО

Чоловік "поховав" дружину, щоб виїхати за кордон, однак прикордонники встановили, що свідоцтво про смерть підроблене.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік разом з паспортом надав на контроль свідоцтва про смерть дружини, про шлюб та про народження дитини. Ці документи мали бути підставою для його виїзду за кордон як батька-одинака. Втім, прикордонники встановили, що свідоцтво про смерть підроблене. Чоловік зізнався, що дружина жива, а фальшивий документ йому дав водій автобуса, яким він прямував до Угорщини. Обом чоловікам доведеться відповідати за вчинене перед законом", - йдеться в повідомленні.

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