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Затримано чоловіка, який підробив свідоцтво про смерть дружини і як батько-одинак намагався виїхати з України, - Держприкордонслужба. ФОТО

Чоловік "поховав" дружину, щоб виїхати за кордон, однак прикордонники встановили, що свідоцтво про смерть підроблене.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік разом з паспортом надав на контроль свідоцтва про смерть дружини, про шлюб та про народження дитини. Ці документи мали бути підставою для його виїзду за кордон як батька-одинака. Втім, прикордонники встановили, що свідоцтво про смерть підроблене. Чоловік зізнався, що дружина жива, а фальшивий документ йому дав водій автобуса, яким він прямував до Угорщини. Обом чоловікам доведеться відповідати за вчинене перед законом", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік підробляв документи, в тому числі для ухилянтів. Може сісти на 9 років. ФОТО

Підробка документів
Підробка документів
Підробка документів
Підробка документів

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) кордон (4774) підробка (438)


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Топ коментарі
+10
А міг би кіллера найняти і реально вбити. Гуманіст.
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25.02.2024 13:50
+4
Для чого кіллера, все сам б міг))
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25.02.2024 13:52
+3
Це оригінально, віддаю належне за креативний підхід😂
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25.02.2024 13:49
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циган?
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25.02.2024 13:48 Відповісти
Це оригінально, віддаю належне за креативний підхід😂
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25.02.2024 13:49 Відповісти
Микола Васильович зі своїми "Мертвими душами" - тихонько курить десь збоку....
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25.02.2024 14:23 Відповісти
А міг би кіллера найняти і реально вбити. Гуманіст.
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25.02.2024 13:50 Відповісти
Для чого кіллера, все сам б міг))
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25.02.2024 13:52 Відповісти
кума?
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25.02.2024 13:52 Відповісти
Кума - то для втіхи )
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25.02.2024 15:03 Відповісти
Ех - здав водія
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25.02.2024 13:53 Відповісти
Той вже скількох так перевіз.
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25.02.2024 13:59 Відповісти
Голобородькіна школа...
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25.02.2024 14:01 Відповісти
Здобули, ломляться не сюди, а - звідси.
але гундосе там ж потужно щось будує, сотні трильйонів дерев і дронів.
Уявляю як Джонсон(англієць) рже з цього цирку. бо ше є Джонсон-спікер, він ржав за російське бабло, але... от чортові журналісти, треба би ФБР за ними побігати по саунах, як у нас. клоуни.
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25.02.2024 14:08 Відповісти
електорат зе-жопи біжить їм би відсмоктувати у єралаша, а не захищати країну.
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25.02.2024 14:51 Відповісти
Восставшая из могилы. )
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25.02.2024 15:01 Відповісти
Чомусь згадався американський трагікомедійний серіал «Чому жінки вбивають».
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25.02.2024 15:08 Відповісти
Як би смішно, прикро чи мерзенно не було, але це індикатор реальних настроїв у суспільстві. Дуже прикро і більш того небезпечно, що влада своєю недолугою совковою політикою спонукає громадян вдаватися до подібних ганебних хитрощів.
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25.02.2024 15:28 Відповісти
Який сором, ганьба. Фу-у-у гидота.
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25.02.2024 16:19 Відповісти
 
 