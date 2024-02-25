Затримано чоловіка, який підробив свідоцтво про смерть дружини і як батько-одинак намагався виїхати з України, - Держприкордонслужба. ФОТО
Чоловік "поховав" дружину, щоб виїхати за кордон, однак прикордонники встановили, що свідоцтво про смерть підроблене.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"Чоловік разом з паспортом надав на контроль свідоцтва про смерть дружини, про шлюб та про народження дитини. Ці документи мали бути підставою для його виїзду за кордон як батька-одинака. Втім, прикордонники встановили, що свідоцтво про смерть підроблене. Чоловік зізнався, що дружина жива, а фальшивий документ йому дав водій автобуса, яким він прямував до Угорщини. Обом чоловікам доведеться відповідати за вчинене перед законом", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Hulio
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+4 Nestor Nen
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+3 Тарас Бартусяк
показати весь коментар25.02.2024 13:49
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але гундосе там ж потужно щось будує, сотні трильйонів дерев і дронів.
Уявляю як Джонсон(англієць) рже з цього цирку. бо ше є Джонсон-спікер, він ржав за російське бабло, але... от чортові журналісти, треба би ФБР за ними побігати по саунах, як у нас. клоуни.