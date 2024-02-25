180 тонн української кукурудзи розсипали з вантажних вагонів у Польщі, - "Укрзалізниця". ФОТО
"Укрзалізниця" знову фіксує незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Республіки Польща.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".
Як зазначається, у ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи висипали українську кукурудзу з 8 піввагонів - близько 180 тонн.
"Інцидент стався за 150 км від порту Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі. Тобто українська сільськогосподарська продукція їхала транзитом через країну", - пояснюють в "Укрзалізниці".
Також інформується, що "Укрзалізниця" фактично щодня фіксує системне псування українських вантажів на території Польщі.
"Це злочин проти України, який вийшов з-під контролю. І чим довше ситуації буде приділятися з боку Польщі недостатня увага та не прийматимуться відповідні рішення, тим більш складною та неконтрольованою ставатиме ситуація. Єдиний вихід - це пошук рішень на двосторонньому рівні. За цим правопорушенням також буде відповідне звернення до правоохоронців Польщі", - йдеться у повідомленні.
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Ну так, ляхи, вони такі... гнидний народ - таким він був завжди, а ми просто в минулий період бухи зачаровані всесвітньої підтримкою нас, яка передалася і їм (крім того вони реально труханули, а зараз побачили, що їм, фактично, вже нічого не загрожує). Звичайно, там є різні люди (які нас чесно і без обов'язків підтримували і підтримують), однак загальна характеристика поляків - вони не дуже добрий народ, підступний і, скажу так, коректно - занадто гордий не по справам.
Рекомендую поговорити в Європі про них, особливо в Німеччині. багато різносторонньої і цікавої інформації і оцінок про них почуєте/отримаєте.
Однак є момент. проблеми перевізників - то одне, проблеми аграрного сектору, точніше, польських селюків (напишу зневажливо, бо вони таке заслуговують) - то інше. Проблеми різні, роль польської і української сторони в цих проблемах різної величини/глибини.
Однак як раз в обох ситуаціях поляки вирішили піти ва-банк, реально викручуючи нам руки, розуміючи, що ми в надскладному становищі і багато в чому залежні від їхньої, транзитної території. Це підло і не по-сусідськи.
Хоча знаючи їхню ментальність і наші історичні взаємовідносини,які тиснуть на наші *******, ці мудаки, туск зі своєї сторони і дуда зі своєї, нашим мудакам в якості аргументі кажуть: почикайте, пройдуть місцеві вибори і все "порЄшаЄм", а зараз ми змушені підігравати тим селюкам і іншим мисливцям.
Однак, я думаю, що це просто слова, а вони починають нам викручувати руки, бо розуміють, що сильна Україна - їм виявляється серйозний конкурент на багатьох галузевих ринках, в першу чергу, на аграрному.
Як наслідок, Україна увійшла в топтрійку найбільших експортерів курятини до ЄС.
Своєю чергою експорт яєць в ЄС за два роки зріс більш ніж у чотири рази - з менш ніж 8 тис. тонн у 2021 році до 13,7 тис. тонн у наступному році і до 32,2 тис. тонн за результатами 2023 року.
Якщо у 2021 році Україна експортувала в ЄС лише 7,4 тис. тонн цукру, то у 2022 році - 178,6 тис. тонн, а в 2023 році - 495,8 тис. тонн. (Ріст в 67 разів)
"March, marsz, Piłsudski, z tobą miłosierdzie Boga,
Zbudujemy Polskę z morza i morza ",
«Марш, марш, Пілсудський, з тобою милість Божа,
Ми побудуємо велику Польщу від моря і до моря »- говорив цей популярний польський куплет пісні на мотив національного гімну «Ще Польска нє згінела». Пілсудський навіть розробив проект величезної польської конфедерації «Міжимор'я», яка б об'єднувала всi країни від Фінляндії до Румунії - тобто Прибалтику, Польщу, Угорщину, Югославію, Чехословаччину і Україну з Білоруссю. Однак націоналісти країн зокрема, Прибалтики, Білорусії і України) вчинили сильний опір, бо в результаті чого народи цих країн стали би в дуже пригнобленому становищі щодо поляків. Та і проти нього категорично виступили США, Великобританія і ін., вони аж ніяк не бажали появи в Східній і Центральній Європі сильної слов'янської конфедерації. Тому проект залишився нереалізованим .. А зараз таку величезну Польщу мабуть знову мріють створити вже ******* польські націоналісти ,терористи. Звісно, надіємся що це нездійсненна маніакальна мрія, тiльки наших ворогiв польскiх націоналістів, комуняк, але не всього дружнього нам українцям слов'янського як і ми польського народу.
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Соцсети также обратили внимание на еще одного "интересного" протестующего. Это - поляк Петр Панасюк, который называет себя "квалифицированным историком, геополитиком и геостратегом", "борющимся с нацизмом".
Панасюк с декабря прошлого года находится в базе Миротворца за "участие в информационно-пропагандистских спецоперациях России", "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "распространение нарративов кремлевской пропаганды".
https://korrespondent.net/world/4665378-fermery-putyna-kto-podstrekaet-protestuuischykh-v-polshe
донбас кликав і накликав, тепер має порядок по повній програмі. от того порядку видать полякам хочеться - то най би мали!
Чому країни,до яких прямувала продукція,не подадуть в суд?
Та які дії... Скавчим...
2відсутність жорсткої реакції зі сторони України, навіть позов який безпрограшний сам по собі до европейської торгої палати на вимогу поляків відкликали
3суперечки у владі Польщі,стара влада просрала вибори і їй радше танки в києві ніж втрати владу,те саме що і в сша з пуйлотрампом
Єдині кого шкода то німці, але ті просто будуть знати на майбутнє про "якість" транспортної системи Польщі. Тим більше у контрактах по-любому прописані форс-мажорні обставини і страхова все покриє, то ж Європа.
А ось ворожнечу хтось розганяє такими діями, найнявши з десяток криміналу. І кому це вигідно ми усі знаємо.
А ви тупо ведетесь на "червону ганчірку", якою перед вами махають.
Польський міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський зазначив під час виступу в парламенті, що минулого року позитивне сальдо торгівлі Польщі з Україною становило 6,9 мільярда євро.
На противагу цьому Польща мала від'ємне сальдо обсягом 650 мільйонів євро у торгівлі сільськогосподарською продукцією. Польща експортує до України транспортні засоби, техніку, паливо, зброю та фармацевтичну продукцію, а також молочні продукти, овочі та напої.
А як же ОПшні агрохолдинги будуть зерно польським баригам наліво штовхати?
Где самые справедливые европейские суды и расследования??? где компенсация?!
это вообще страна ЕС или сомали??
Збіжжя продовжують посилати цим маршрутом навмисно?
Взагалі якийсь час не везти - не варіант?
Я не вірю що це через піклування про дітей Африки. Скоріше надприбутки від продажу по дорозі перекривають втрати.
9 мільярдів , про які тут усі мусолять , то приватні кошти трейдерів які вони просто не повернули в Україну ,певну частину з них вони зобов'язані продати Нацбанку, але до чого тут бюджет , податкові надходження і купівля валюти нацбанком трохи різні речі ((