180 тонн української кукурудзи розсипали з вантажних вагонів у Польщі, - "Укрзалізниця". ФОТО

"Укрзалізниця" знову фіксує незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Республіки Польща.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Як зазначається, у ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи висипали українську кукурудзу з 8 піввагонів - близько 180 тонн.

"Інцидент стався за 150 км від порту Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі. Тобто українська сільськогосподарська продукція їхала транзитом через країну", - пояснюють в "Укрзалізниці".

Також інформується, що "Укрзалізниця" фактично щодня фіксує системне псування українських вантажів на території Польщі.

"Це злочин проти України, який вийшов з-під контролю. І чим довше ситуації буде приділятися з боку Польщі недостатня увага та не прийматимуться відповідні рішення, тим більш складною та неконтрольованою ставатиме ситуація. Єдиний вихід - це пошук рішень на двосторонньому рівні. За цим правопорушенням також буде відповідне звернення до правоохоронців Польщі", - йдеться у повідомленні.

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