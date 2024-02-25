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Новини Фото Війна
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Десята річниця війни: по всьому світу пройшли акції на підтримку України. ФОТОрепортаж

В більш ніж 150 містах США, Європи та інших країн пройшли акції із закликом продовжувати вірити в Україну та підтримувати український народ в боротьбі з агресором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В день другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну тисячі людей розгорнули українські прапори в столицях найбільших країн, щоб нагадати світові та своїм урядам про війну, яка триває в Україні.

Вашингтон, Нью Йорк, Бостон, Сан Франциско, Сідней, Берлін, Лондон, Стамбул, Ріо підтримали заклик "Believe in Ukraine" - всесвітньої кампанії, яку ініціювала громадська організація KLYCH за підтримки Communities Army of Ukraine, Nova Ukraine, Razom for Ukraine та десятків інших організацій по всьому світу.

Головною метою кампанії є залучення до акцій не тільки представників української громади, а також людей світу, тих хто стоїть за демократію, правду та вірить в українську перемогу, об’єднуючись навколо цього гасла з вірою та любовʼю у серці. Тільки світло переможе темряву!

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві відбулася акція на підтримку цивільних жертв насильницьких зникнень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція в Г'юстоні.

"Ми дуже вдячні всім партнерам, кожному українцю і українці за кордоном, які вийшли на акції. Ми дуже пишаємось тим, що можемо говорити далі й далі, що світ не втомився від війни і готовий допомагати Україні. Ми впевнені, що перемога буде тоді, коли ми всі будемо співпрацювати разом", - говорять організатори.

Акція підтримки у Вашингтоні.

За ці десять років Україна довела всьому світові свою спроможність та прагнення до свободи та незалежності, своє бажання будувати захищати демократію. Світ побачив і нашу справжню культуру і нашу непідробну сміливість. І світ сміливий разом з Україною і продовжує вірити в Україну.

Українські прапори в столиці США.

Читайте також: У Гданську протестували проти ракетних атак РФ по Україні. ФОТОрепортаж

Автор: 

акція (1456) підтримка (610)


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Топ коментарі
+10
https://www.youtube.com/watch?v=JSZdWahPJ_U Американське розслідування про елітну нерухомість та ресторани посла України у США Оксани Маркарової


======================================

Як О. Маркарова займається приватним бізнесом і придбанням нерухомості не виконуючи обов"язків посла воюючої країни.
Розслідування американських журналістів!
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25.02.2024 21:05
+10
Це "вигадало" міжнародне право.
Спричинив напад на Україну РФ розв'язала війну у 2014 році. На медалі "за Крим" є дата: 20.02.1014
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25.02.2024 21:10
+9
на справді, треба відловлювати лаптєй, по всьому світу.
відловлювати, та карати!
всіх, без винятку!
оці рожеві єдинороги, більше не канають!
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25.02.2024 21:03
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А хто це вже вигадав що десята річниця війни, якщо війна їде 2 роки.. а до цього чим завгодно називали це ********, але слово "війна " там апріорі не було присутнє..
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25.02.2024 21:02 Відповісти
Це "вигадало" міжнародне право.
Спричинив напад на Україну РФ розв'язала війну у 2014 році. На медалі "за Крим" є дата: 20.02.1014
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25.02.2024 21:10 Відповісти
Чмоню кацапське, ви ще на деактив не напросилися?
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25.02.2024 21:19 Відповісти
на справді, треба відловлювати лаптєй, по всьому світу.
відловлювати, та карати!
всіх, без винятку!
оці рожеві єдинороги, більше не канають!
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25.02.2024 21:03 Відповісти
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25.02.2024 21:05 Відповісти
Kто тормозит поддержку Украины. Взгляд из США не от ,,хорошего русского,,
https://www.youtube.com/watch?v=2f2mCLXc4EY
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25.02.2024 21:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JSZdWahPJ_U Американське розслідування про елітну нерухомість та ресторани посла України у США Оксани Маркарової


======================================

Як О. Маркарова займається приватним бізнесом і придбанням нерухомості не виконуючи обов"язків посла воюючої країни.
Розслідування американських журналістів!
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25.02.2024 21:05 Відповісти
ти ж, не облизував зе!поца?
то, не треба заздрити!
або, ти не знаєш про наших послів, та послиць....
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25.02.2024 21:09 Відповісти
Ця ************ грабувала бюджет в Україні при пітушенкові, боневтік її нагородив посадою у США і тепер вона вигідно інвестує награбовані корупційні активи. До Лазаренка її в одну камеру.
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27.02.2024 00:15 Відповісти
До сраки всі ці акції, якщо чесно. Всім похєр
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26.02.2024 01:08 Відповісти
По твоему - лучше без акций ?!
Или все же, если напоминать миру об Украине и её проблемах с этим миром, который начинает "забывать" что происходит и чем может "закончится"!!?
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26.02.2024 02:07 Відповісти
 
 