Десята річниця війни: по всьому світу пройшли акції на підтримку України. ФОТОрепортаж
В більш ніж 150 містах США, Європи та інших країн пройшли акції із закликом продовжувати вірити в Україну та підтримувати український народ в боротьбі з агресором.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В день другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну тисячі людей розгорнули українські прапори в столицях найбільших країн, щоб нагадати світові та своїм урядам про війну, яка триває в Україні.
Вашингтон, Нью Йорк, Бостон, Сан Франциско, Сідней, Берлін, Лондон, Стамбул, Ріо підтримали заклик "Believe in Ukraine" - всесвітньої кампанії, яку ініціювала громадська організація KLYCH за підтримки Communities Army of Ukraine, Nova Ukraine, Razom for Ukraine та десятків інших організацій по всьому світу.
Головною метою кампанії є залучення до акцій не тільки представників української громади, а також людей світу, тих хто стоїть за демократію, правду та вірить в українську перемогу, об’єднуючись навколо цього гасла з вірою та любовʼю у серці. Тільки світло переможе темряву!
"Ми дуже вдячні всім партнерам, кожному українцю і українці за кордоном, які вийшли на акції. Ми дуже пишаємось тим, що можемо говорити далі й далі, що світ не втомився від війни і готовий допомагати Україні. Ми впевнені, що перемога буде тоді, коли ми всі будемо співпрацювати разом", - говорять організатори.
За ці десять років Україна довела всьому світові свою спроможність та прагнення до свободи та незалежності, своє бажання будувати захищати демократію. Світ побачив і нашу справжню культуру і нашу непідробну сміливість. І світ сміливий разом з Україною і продовжує вірити в Україну.
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Спричинив напад на Україну РФ розв'язала війну у 2014 році. На медалі "за Крим" є дата: 20.02.1014
відловлювати, та карати!
всіх, без винятку!
оці рожеві єдинороги, більше не канають!
https://www.youtube.com/watch?v=2f2mCLXc4EY
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Як О. Маркарова займається приватним бізнесом і придбанням нерухомості не виконуючи обов"язків посла воюючої країни.
Розслідування американських журналістів!
то, не треба заздрити!
або, ти не знаєш про наших послів, та послиць....
Или все же, если напоминать миру об Украине и её проблемах с этим миром, который начинает "забывать" что происходит и чем может "закончится"!!?