Окупанти вдарили ракетами по смт Пісочин, уражено 2 ангари з зерном, пошкоджено техніку. ФОТОрепортаж

Окупанти продовжують обстрілювати територію Харківщини. Близько 23:00 окупанти завдали два ракетні удари із ЗРК С-300 по смт Пісочин.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уражено 2 цивільні ангари з зерном. Пошкоджена техніка підприємства: трактори та вантажні автомобілі. Потерпілих не зафіксовано.

Обстріли Харківщини за даними ОВА:

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Гатище, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін.

Біля 02:20 у с. Скрипаї Чугуївського району влучання двох ворожих БПЛА типу "Shahed" по території непрацюючої бази відпочинку. Внаслідок влучання пошкоджено 3 одноповерхові будинки на території бази. Інформація щодо потерпілих не надходила.

О 2:15 відбувся обстріл авіабомбами смт Великий Бурлук Куп’янського району. Пошкоджені приватний житловий будинок та легковий автомобіль Без постраждалих.

О 21.50 під ворожим обстрілом було смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

О 15:00 ворог обстріляв м. Вовчанськ. Пошкоджено ангар та господарчі споруди. Інформація щодо потерпілих не надходила.

14:45 ворог завдав удару по с. Лосівка Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарча споруда.

О 14:33 під ракетним обстрілом опинилось с. Курилівка Куп’янського району. Горів приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вдарили по Харківщині ракетами С-300, - ОВА









Близько 16:00 біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району від підриву на міні загинули двоє чоловіків 32 та 19 років. Обидва жителі с. Слатине.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 3,97 га території, знищили 200 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.