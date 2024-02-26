Група чоловіків намагалася переплисти Тису на надувних камерах для шин, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Українські прикордонники затримали 7 чоловіків, які намагалися переплисти річку Тиса, щоб потрапити в Румунію. Для цього переправники запропонували використати надувні автомобільні камери для шин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Одного з "плавців" затримав прикордонний наряд відділу "Тячів". Чоловік приїхав на Закарпаття з Київщини. Самостійно склавши маршрут порушення кордону саме через річкову ділянку, киянин купив собі гідрокостюм та ласти, ретельно запакував документи, гроші та особисті речі у поліетилен і вирушив на Тячівщину. Сумну статистику загибелі 20 своїх попередників та високий рівень води у Тисі, горе-дайвер до уваги не брав", - йдеться у повідомленні.
Ще трьох чоловіків поблизу Тиси затримали прикордонні наряди відділення "Грушово". Спершу опівночі, за 50 метрів до кордону, наряд затримав полтавця, киянина та тернополянина, а вже за пів години, на відстані 70 метрів до кордону, затримали ще трьох чоловіків – двох запоріжців та одного маріупольця.
Один із запоріжців спробував втекти та здійснив напад на прикордонника.
Зазначається, що усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за 4 тисячі доларів США організують безпечний перетин кордону на човнах.
Проте, прибувши до кордону, чоловікам запропонували перепливати річку за допомогою надувних автомобільних камер для шин.
"Переправники вдалися до своєї звичної практики – дочекавшись ночі, повідомили клієнтам, що прийдеться перепливати річку без човна. А далі, запевняючи, що знають мілини, на яких недоцільно використовувати плавзасоби, наказали чоловікам іти до річки та стрибати у воду", - повідомляє ДПСУ.
Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Крім того, стосовно українця, який здійснив напад на прикордонника, складено протокол за ст. 185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".
Правову оцінку діям затриманих вже невдовзі надаватиме суд. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.
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Таку схему можна прийняти лише, якщо всі гроші йдуть на ЗСУ. Але я чомусь сумніваюсь.
А прикордонниками на Заході поставити отих дрібнопісєчних з колесами.
Але Буданов та Малюк можуть нові морські дрони на плавунцях випробувати.
Наприклад, надтехнологічний дрон "Стовбур" - деревиняка, яка несеться течією і зносить все на своєму шляху. Звісно, що з штучним інтелектом від Федорова. 😛
Давай адресу мамкин вояка, вишлю тобі відношення у свою в\ч, будеш з хлопцями русню утилізувати.
Спитай у жінки, може відпустить?
Джикати - того ж походження, і думаю не варто уточнювати яке саме слово було ним замінене. А за решту не переживай, це не твого розуму справа
Я жінка воюю а ти голова, - дивани дупою трощиш.
Це вже кацапізми чи ще ні?
Яка ж ти тупа 😁
Перевзувся? Тю, дійсно хлопець, звичайний диванний хлоп.
Тesticulus - ознака мужності, в тебе такого немає, сідай двійка.
Якщо ти був би чоловіком то воював би, а так ти ганчірка.
Загубися безяєчний.