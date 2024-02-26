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Група чоловіків намагалася переплисти Тису на надувних камерах для шин, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Українські прикордонники затримали 7 чоловіків, які намагалися переплисти річку Тиса, щоб потрапити в Румунію. Для цього переправники запропонували використати надувні автомобільні камери для шин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Одного з "плавців" затримав прикордонний наряд відділу "Тячів". Чоловік приїхав на Закарпаття з Київщини. Самостійно склавши маршрут порушення кордону саме через річкову ділянку, киянин купив собі гідрокостюм та ласти, ретельно запакував документи, гроші та особисті речі у поліетилен і вирушив на Тячівщину. Сумну статистику загибелі 20 своїх попередників та високий рівень води у Тисі, горе-дайвер до уваги не брав", - йдеться у повідомленні.

Ще трьох чоловіків поблизу Тиси затримали прикордонні наряди відділення "Грушово". Спершу опівночі, за 50 метрів до кордону, наряд затримав полтавця, киянина та тернополянина, а вже за пів години, на відстані 70 метрів до кордону, затримали ще трьох чоловіків – двох запоріжців та одного маріупольця.

Прикордонники затримали 7 ухилянтів поблизу Тиси

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано чоловіка, який підробив свідоцтво про смерть дружини і як батько-одинак намагався виїхати з України, - Держприкордонслужба. ФОТО

Один із запоріжців спробував втекти та здійснив напад на прикордонника.

Зазначається, що усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за 4 тисячі доларів США організують безпечний перетин кордону на човнах.

Проте, прибувши до кордону, чоловікам запропонували перепливати річку за допомогою надувних автомобільних камер для шин.

"Переправники вдалися до своєї звичної практики – дочекавшись ночі, повідомили клієнтам, що прийдеться перепливати річку без човна. А далі, запевняючи, що знають мілини, на яких недоцільно використовувати плавзасоби, наказали чоловікам іти до річки та стрибати у воду", - повідомляє ДПСУ.

Прикордонники затримали 7 ухилянтів поблизу Тиси
Прикордонники затримали 7 ухилянтів поблизу Тиси
Прикордонники затримали 7 ухилянтів поблизу Тиси

Читайте також: Чоловік намагався втекти в Молдову, але зустрів вовків та звернувся до прикордонників по допомогу. ФОТО

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Крім того, стосовно українця, який здійснив напад на прикордонника, складено протокол за ст. 185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".

Правову оцінку діям затриманих вже невдовзі надаватиме суд. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

Прикордонники затримали 7 ухилянтів поблизу Тиси
Прикордонники затримали 7 ухилянтів поблизу Тиси
Прикордонники затримали 7 ухилянтів поблизу Тиси

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Тиси дістали тіло чоловіка, який хотів незаконно потрапити до Румунії. Це вже 20-й випадок за 2 роки. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) кордон (4774) ухилянти (927)


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Топ коментарі
+10
Походу відосики ЗЄ явно мають якийсь антимотиваційний вплив на його паству.
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26.02.2024 10:07
+7
А чому горе-дайвер? Міг би успішно переплисти, підготувався норм
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26.02.2024 10:05
+7
Точно.
А прикордонниками на Заході поставити отих дрібнопісєчних з колесами.
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26.02.2024 10:09
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А чому горе-дайвер? Міг би успішно переплисти, підготувався норм
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26.02.2024 10:05 Відповісти
резать шины к чертовой матери, не допуская никакого дезертирства !!!

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26.02.2024 13:48 Відповісти
Аналізуючи подібні новини можна прийти до висновку, що "білети" потенційним порушникам кордону продають самі прикордонники, або їх родичі чи друзі.
Таку схему можна прийняти лише, якщо всі гроші йдуть на ЗСУ. Але я чомусь сумніваюсь.
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26.02.2024 23:16 Відповісти
Точно.
А прикордонниками на Заході поставити отих дрібнопісєчних з колесами.
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26.02.2024 10:09 Відповісти
А кордон від таких, як ти ухилянтів хто буде охороняти?
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26.02.2024 10:11 Відповісти
якшо ви самі не пишите з фронту, то яке ви маєте право шось там гавкати кого куди треба відпарвити?
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26.02.2024 10:20 Відповісти
Ти б сидів мовчки і не пи*дякав вже, чи сам з таких пловців?
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26.02.2024 10:52 Відповісти
На фронт і бажано без підготовки!
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26.02.2024 10:05 Відповісти
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26.02.2024 10:15 Відповісти
Така штука русло Тиси перекриє. 😁
Але Буданов та Малюк можуть нові морські дрони на плавунцях випробувати.

Наприклад, надтехнологічний дрон "Стовбур" - деревиняка, яка несеться течією і зносить все на своєму шляху. Звісно, що з штучним інтелектом від Федорова. 😛
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26.02.2024 11:05 Відповісти
Только стрелять - не с автомата, а с рогатки. По камере, конечно! Мы же гуманисты. А как камеру пробьет, сразу все начинают ржать. Ну прикольно же!!
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26.02.2024 10:37 Відповісти
Походу відосики ЗЄ явно мають якийсь антимотиваційний вплив на його паству.
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26.02.2024 10:07 Відповісти
Цікаво, русня буде потім видавати якісь відзнаки "За форсування Тиси"?
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26.02.2024 10:09 Відповісти
- 0%
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26.02.2024 10:20 Відповісти
"Погранці" - це взагалі на якій мові?
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26.02.2024 10:22 Відповісти
Ну мені стало зрозуміло, що ти папужка яка повторює кацапізми, а щодо рапортів, то хай це тебе менше хвилює.
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26.02.2024 10:46 Відповісти
Як би я служив у прикордонній службі, то був би прикордонником, а не хохло-кацапським "погранцем", тобі зрозуміло неграмотна, Маринко? І судячі з твого кукурікання за твоєю спідницею ховається якийсь сцикун.
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26.02.2024 11:00 Відповісти
Та в якій ти там армії? Що ти мені втираєш мазь від хомяків, я ще не зустрічав жодного військового котрий захищав би дезертирів та відкривав би пельку на прикордонників. Тому не жвинди мені тут усіляку прутню, не цікаво.
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26.02.2024 11:15 Відповісти
Про що можна говорити з істотою котра вперто користується кацапізмами та ще й на цьому наголошує, інтелект на рівні равлика.
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26.02.2024 11:41 Відповісти
В Україні в ЗСУ більше 40 тисяч жінок військовослужбовців, це так для підвищення твого IQ.
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26.02.2024 11:39 Відповісти
Ти за мій інтелект не переймайся, ти б краще свій підняла, бо за тебе равлик розумнішим виглядає.
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26.02.2024 11:43 Відповісти
Ти мій інтелектуал коли підеш країну боронити?
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26.02.2024 11:49 Відповісти
Хай тебе це менше джикає.
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26.02.2024 11:50 Відповісти
Джикає, жвинди - це 100 відсоткові українськи слова!

Давай адресу мамкин вояка, вишлю тобі відношення у свою в\ч, будеш з хлопцями русню утилізувати.

Спитай у жінки, може відпустить?
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26.02.2024 11:55 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/slovnyk.me/amp/dict/slang_modern/%25D0%25B6%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%2582%25D0%25B8 Для тих хто тупіше равлика, або не вміє користуватися пошуком в мережі.
Джикати - того ж походження, і думаю не варто уточнювати яке саме слово було ним замінене. А за решту не переживай, це не твого розуму справа
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26.02.2024 12:05 Відповісти
"Вумнику" не плутай з ДЗИЖЧА́ТИ !!!
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26.02.2024 12:11 Відповісти
🤦 причому тут дзижчати? Адже джикати це розмовне від когось порати, мати, капець як можна бути таким тупим!? Ти мене вже замахала своєю тупістю, йди подалі.
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26.02.2024 12:17 Відповісти
Ходи шукай "своїх" вояка диванний.
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26.02.2024 12:20 Відповісти
Та йди вже гуляй вояка інтернетна.
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26.02.2024 12:23 Відповісти
На відміну від тебе в мене є те що б мало бути в тебе.
Я жінка воюю а ти голова, - дивани дупою трощиш.
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26.02.2024 12:26 Відповісти
Настільки тупе, що не роміє коли її шлють на три літери.
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26.02.2024 12:28 Відповісти
Три літери? В український мові немає куди слати на три літери!!
Це вже кацапізми чи ще ні?
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26.02.2024 12:40 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B9 І знову ти обісралась .
Яка ж ти тупа 😁
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26.02.2024 14:56 Відповісти
Дурко, це слово кацапський матюг, ти ж ще годину тому був проти хохло-кацапізма!
Перевзувся? Тю, дійсно хлопець, звичайний диванний хлоп.
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26.02.2024 15:53 Відповісти
😁ото тупа, навіть читати не вміє, тобі ж люди написали чорним по білому чиє це слово, до того ж самі кацапи провели дослідження і виявили, що матюки їм не належать, але тупа Маринка живе у своїй паралельній реальності 😁ну про що з такою можна говорити, равлик і той розумніший, набридла ти мені своєю тупістю, тому шуруй на.
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26.02.2024 16:10 Відповісти
Ну раз захищати країну ти не хочеш, тоді зрозуміло чого так переймаєшся долею ухилянтів, тобі лячно що тебе під спідницею нема кому захищати, тікаючи вони наражають тебе на небезпеку. Логічно.
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26.02.2024 12:14 Відповісти
Логіка 🔥 сподіваюсь ти ніким інтернетна воячка не командуєш.
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26.02.2024 12:21 Відповісти
Командую, з січня 2015 року. Ось такими довбнями як ти як раз командую.
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26.02.2024 12:24 Відповісти
Тому не дивно, що у нас такі втрати та розповіді про бездарних командирів, шкода хлопців котрі під твоїм командуванням.
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26.02.2024 12:27 Відповісти
от ти тупенький, в армії чоловіки та жінки, хлопці в дома біля спідниць, ти ж в курсі.
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26.02.2024 12:29 Відповісти
🤦 це просто 🤬 яке воно дурне. Йди на.
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26.02.2024 12:31 Відповісти
Ти в дзеркало дивився, в тебе ще лишилось щось від чоловіка, я про testiculus?
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26.02.2024 12:19 Відповісти
То он воно що. Шукає бахура, бо одне місце свербить. У мене на таку не встане. Йди гуляй набридла.
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26.02.2024 12:24 Відповісти
Мало того що ти вояка диванна так ти ще себе накрутив крепко.
Тesticulus - ознака мужності, в тебе такого немає, сідай двійка.
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26.02.2024 12:34 Відповісти
Отже я вгадав 😁 а про мужність не тобі судити😀 та й нічим 😁
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26.02.2024 14:59 Відповісти
Крім того що ти хлопець а не чоловік ти нічого не вгадав.
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26.02.2024 15:49 Відповісти
Нащо вгадувати подивись в Вікіпедії.
Якщо ти був би чоловіком то воював би, а так ти ганчірка.
Загубися безяєчний.
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26.02.2024 15:59 Відповісти
Давай шуруй, дебілка, з такою інфузоріїєю нема про що говорити.
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26.02.2024 16:12 Відповісти
Написала ж тобі що вільний, загубись.
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26.02.2024 16:37 Відповісти
Ти дебіліус звичайний.
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26.02.2024 10:31 Відповісти
Готовые морпехи.
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26.02.2024 10:20 Відповісти
пом'янемо...
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26.02.2024 10:26 Відповісти
Ще рано. Тут нещодавно була стаття, що якийсь чудік четвертий раз на кордоні впіймався. А ці ще тільки перший.
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26.02.2024 10:29 Відповісти
Все одно будуть тікати, їх тюрма не лякає та запропоновані лідором 200к не потрібні.
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26.02.2024 10:38 Відповісти
Краще б потонули!!!
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26.02.2024 10:29 Відповісти
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26.02.2024 10:47 Відповісти
Як Арестович виїхав в Монако, то його ніхто і не намагався затримати, хоча він Підполковник ЗСУ, а якщо пробують "просто смертні" виїхати то зразу "ухилянти", а як назвати тих, бізнесменів, чиновників, які вивезли своїх повнолітніх дітей і самі виїхали? Чого дали виїхати Портнову? Якась однобока війна для бідних, як писав Орвелл "всі рівні, але деякі рівніші за інших".
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26.02.2024 10:48 Відповісти
на фронт торопились, думали что через Днепр плывут))
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26.02.2024 10:52 Відповісти
От диваки... Великий та Магучий все робить для них ( а вони немов у Північні Кореї )))
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26.02.2024 11:26 Відповісти
Боже які дураки та в західних регіонах вже 15-і хлопчики займаються переправою через кордон, пишуть оголошення в телеграмі беруть з даунів передоплату і посилають нахер перший варіант, а другий полягає у тому що продають нібито безпечний маршрут перетину. І ще одне на кордоні дрони з теплаками літають круглсуточно куди ви зібрались плисти?
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26.02.2024 11:26 Відповісти
Наа маленьком плотуу... )))
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26.02.2024 11:50 Відповісти
джеймси бонди прям.. тренуються перепливати Дніпро в районі Олешок?
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26.02.2024 12:09 Відповісти
На що розраховував отой дистрофік в синіх джинсах - не зрозуміло, адже він фізично не зміг би подолати маршрут, тим паче, що такі ще й дуже швидко мерзнуть. Прикордонники, як завжди - спинами до камери боягузливо ховають обличчя, аби потім бігати по різних держустановах за пільгами та доплатами розповідаючи, як "проливали кров" захищаючи країну.
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26.02.2024 12:38 Відповісти
Пане Ви маєте рацію прикордонники спасли цим дуракам життя. По-перше зараз прилив, по-друге сильна течія, по-третє холодна вода і гідро костюм від холоду в повній мірі не спасе, плюс треба мати гарну фізичну форму і останнє всі ці маршрути складають люди які зеленого поняття не мають про русло річки для ціх ділкі основне рубанути бабла люди майте розум!
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26.02.2024 12:55 Відповісти
100500% !
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26.04.2024 00:46 Відповісти
Можна вже спец.бригаду з "плавців" сформувати і назвати її "Тиса"
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26.02.2024 13:21 Відповісти
 
 