Група чоловіків намагалася переплисти Тису на надувних камерах для шин, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Українські прикордонники затримали 7 чоловіків, які намагалися переплисти річку Тиса, щоб потрапити в Румунію. Для цього переправники запропонували використати надувні автомобільні камери для шин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Одного з "плавців" затримав прикордонний наряд відділу "Тячів". Чоловік приїхав на Закарпаття з Київщини. Самостійно склавши маршрут порушення кордону саме через річкову ділянку, киянин купив собі гідрокостюм та ласти, ретельно запакував документи, гроші та особисті речі у поліетилен і вирушив на Тячівщину. Сумну статистику загибелі 20 своїх попередників та високий рівень води у Тисі, горе-дайвер до уваги не брав", - йдеться у повідомленні.

Ще трьох чоловіків поблизу Тиси затримали прикордонні наряди відділення "Грушово". Спершу опівночі, за 50 метрів до кордону, наряд затримав полтавця, киянина та тернополянина, а вже за пів години, на відстані 70 метрів до кордону, затримали ще трьох чоловіків – двох запоріжців та одного маріупольця.

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Один із запоріжців спробував втекти та здійснив напад на прикордонника.

Зазначається, що усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за 4 тисячі доларів США організують безпечний перетин кордону на човнах.

Проте, прибувши до кордону, чоловікам запропонували перепливати річку за допомогою надувних автомобільних камер для шин.

"Переправники вдалися до своєї звичної практики – дочекавшись ночі, повідомили клієнтам, що прийдеться перепливати річку без човна. А далі, запевняючи, що знають мілини, на яких недоцільно використовувати плавзасоби, наказали чоловікам іти до річки та стрибати у воду", - повідомляє ДПСУ.







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Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Крім того, стосовно українця, який здійснив напад на прикордонника, складено протокол за ст. 185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".

Правову оцінку діям затриманих вже невдовзі надаватиме суд. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.







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