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​​Викрито подружжя агентів ФСБ РФ, які готували ракетний удар по енергоінфраструктурі Львівщини, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували агентурну групу ФСБ, яка займалась підготовкою ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Львівщини. Серед головних цілей ворога були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину цього регіону. Основним фігурантом виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у поле зору ворога чоловік потрапив через поширення в соцмережі дописів на підтримку збройної агресії РФ проти України. Згодом співробітники ФСБ встановили з ним контакт та дистанційно завербували.

Після цього вони перейшли на спілкування в анонімному чаті, де ув’язнений отримав агентурні завдання та покрокові інструкції щодо їх виконання.

До співпраці з ворогом агент ФСБ залучив свою дружину "на волі".

СБУ затримала агента ФСБ, який перебуває у в'язниці

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На його прохання жінка мала знайти "потрібні" енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.

Окупанти обіцяли профінансувати всі "поточні" витрати своїх поплічників, пов’язані з розвідувально-підривною діяльністю, а також перерахувати грошову "винагороду".

У разі отримання розвідінформації, агресор планував використати її для наведення ракетних ударів, щоб знеструмити західний регіон України. Але співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри російської спецслужби та запобігли їх реалізації.

Під час обшуку в камері російського агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Йому загрожує довічне позбавлення волі. Також планується повідомити про підозру у державній зраді жінці фігуранта. Триває розслідування.

Автор: 

Львів (3076) СБУ (12851)


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Топ коментарі
+19
Заключённый в тюрьме, с камеры!!! Во время войны!!! шпионит!!! Штирлиц с Мюллером в гробах пропеллером вертятся!!!
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26.02.2024 10:28
+12
Учора читала тут вірніше заголовки очима пробігла,де преЗЕ щось говорив. А ось слова буданова про Майдан 3 дістали. Значить Україну готують не до Конституційного керівництва після травня,а до влади однієї особи. Значить Порошенко, Разумков,офіцери з фронту з словами про Конституцію це Майдан 3,а буданови з прогнозами на каві, то хто вони.
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26.02.2024 10:24
+12
якась чергова хня!
як можна вивчати енергоінфраструктуру, якщо вона величезних розмірів?!
всі об'єкти у відкритому доступі і відомі з радянських часів
у кацапів є супутники, які все чудово бачать

чи підстанція або електростанція може рухатися - вдень тут, а вночі - там?!
нагадує свтіломаскування в Ужгороді та Чернівцях або мітки світловідбиваючою фарбою

чергова перемога! а от хто по словам найшашличного передав план контрнаступу, наша служба виявити не може
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26.02.2024 10:27
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Учора читала тут вірніше заголовки очима пробігла,де преЗЕ щось говорив. А ось слова буданова про Майдан 3 дістали. Значить Україну готують не до Конституційного керівництва після травня,а до влади однієї особи. Значить Порошенко, Разумков,офіцери з фронту з словами про Конституцію це Майдан 3,а буданови з прогнозами на каві, то хто вони.
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26.02.2024 10:24 Відповісти
твой морфлот акулы в море доедают
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26.02.2024 10:30 Відповісти
Там відео від Бутусова було,як ви щось робите і усе непопадя. Може вам пора за кораблем, тоді і решта за ним попливе
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26.02.2024 10:35 Відповісти
порошенко - 5 президент України, а разумков - молодий (вже не такий) риг, який не зійшовся із клоуном

він був першим, хто загрожував його рейтингам, другим став Залужний

Думай-ТЕ!
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26.02.2024 10:29 Відповісти
Чергові ублюдочні ублюдіни...
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26.02.2024 10:26 Відповісти
якась чергова хня!
як можна вивчати енергоінфраструктуру, якщо вона величезних розмірів?!
всі об'єкти у відкритому доступі і відомі з радянських часів
у кацапів є супутники, які все чудово бачать

чи підстанція або електростанція може рухатися - вдень тут, а вночі - там?!
нагадує свтіломаскування в Ужгороді та Чернівцях або мітки світловідбиваючою фарбою

чергова перемога! а от хто по словам найшашличного передав план контрнаступу, наша служба виявити не може
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26.02.2024 10:27 Відповісти
Реєстрація: 26.02.2024
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26.02.2024 10:38 Відповісти
Заключённый в тюрьме, с камеры!!! Во время войны!!! шпионит!!! Штирлиц с Мюллером в гробах пропеллером вертятся!!!
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26.02.2024 10:28 Відповісти
А СБУ не може викрити поплічників цих ушльопків з місць позбавлення волі, які дозволяють вести спокійне листування з ворогом?
Чи "єто другоє"?
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26.02.2024 10:29 Відповісти
Телефон в камері... далі можна нічого більше не обговорювати.
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26.02.2024 10:34 Відповісти
Питання до керівника Мінюсту Малюски щодо створення ним умов у в'язницях для роботи ФСБ з в'язнями по мобілкам!!?? ВІП камери замулили реальні питання за які треба притягувати Малюску до відповідей!! Це ж не поодинокі випадки, у пенітенціарній системі Мінюсту!! Працює на ЗОНІ, налагоджена ціла Схема дзвонарів серед ночі - …ваш/ваша син чи дочка, попала в аварію, везіть гроші, «будемо сприяти», як це залагодити…
Про це знають усі Українці окрім отчого, що на посаді у Мін'юсті, призначеного Зеленським! Шмигаль теж дивно мовчить, згідно з Регламентом КМУ, витріщивши очі… Йому мабуть, теж «телефонують», з камер від малюски ???
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26.02.2024 11:11 Відповісти
скворєц і ліра
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26.02.2024 11:47 Відповісти
Тупа деза для внутрішнього вжитку на яку вже ніхто не ведеться. Всі об'єкти є на картах. Єдине що може бути, це те що СБУ видає себе час від часу за ФСБ для налову та звітності. Інакше це було б неможливо, вони не можуть моніторити весь трафік, фізично не можуть. Тактика мабуть працююча, для вилова тих, хто хоче потенційно співпрацювати з ворогом, але в пресу хоча б це не випускали, бо виглядає дуже абсурдно.
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26.02.2024 11:54 Відповісти
 
 