Викрито подружжя агентів ФСБ РФ, які готували ракетний удар по енергоінфраструктурі Львівщини, - СБУ. ФОТО
Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували агентурну групу ФСБ, яка займалась підготовкою ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Львівщини. Серед головних цілей ворога були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину цього регіону. Основним фігурантом виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, у поле зору ворога чоловік потрапив через поширення в соцмережі дописів на підтримку збройної агресії РФ проти України. Згодом співробітники ФСБ встановили з ним контакт та дистанційно завербували.
Після цього вони перейшли на спілкування в анонімному чаті, де ув’язнений отримав агентурні завдання та покрокові інструкції щодо їх виконання.
До співпраці з ворогом агент ФСБ залучив свою дружину "на волі".
На його прохання жінка мала знайти "потрібні" енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.
Окупанти обіцяли профінансувати всі "поточні" витрати своїх поплічників, пов’язані з розвідувально-підривною діяльністю, а також перерахувати грошову "винагороду".
У разі отримання розвідінформації, агресор планував використати її для наведення ракетних ударів, щоб знеструмити західний регіон України. Але співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри російської спецслужби та запобігли їх реалізації.
Під час обшуку в камері російського агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Йому загрожує довічне позбавлення волі. Також планується повідомити про підозру у державній зраді жінці фігуранта. Триває розслідування.
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він був першим, хто загрожував його рейтингам, другим став Залужний
Думай-ТЕ!
як можна вивчати енергоінфраструктуру, якщо вона величезних розмірів?!
всі об'єкти у відкритому доступі і відомі з радянських часів
у кацапів є супутники, які все чудово бачать
чи підстанція або електростанція може рухатися - вдень тут, а вночі - там?!
нагадує свтіломаскування в Ужгороді та Чернівцях або мітки світловідбиваючою фарбою
чергова перемога! а от хто по словам найшашличного передав план контрнаступу, наша служба виявити не може
Чи "єто другоє"?
Про це знають усі Українці окрім отчого, що на посаді у Мін'юсті, призначеного Зеленським! Шмигаль теж дивно мовчить, згідно з Регламентом КМУ, витріщивши очі… Йому мабуть, теж «телефонують», з камер від малюски ???