УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10937 відвідувачів онлайн
Новини Фото
996 9

Зеленський зустрівся із президентом "Радіо Свобода" Капусом: Обговорили роботу журналістів та повернення полонених. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Стівеном Капусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Так, сторони обговорили роботу журналістів в Україні в умовах російського вторгнення. Глава держави особливо відзначив міжнародні медіа, зокрема Радіо Свобода, за висвітлення російських воєнних злочинів, спростування дезінформації та за те, що тримають події в Україні у фокусі уваги світу.

Зеленський зустрівся із Стівеном Капусом

Капус розповів Зеленському про ситуацію навколо журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка, який майже три роки перебуває за ґратами у тимчасово окупованому Криму. Стівен Капус наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення журналіста.

"Вже майже три роки, як журналіст Радіо Свобода Владислав Єсипенко перебуває за ґратами в незаконно анексованому Криму за сфабрикованими звинуваченнями. Влад просто повідомляв правду про окупацію Криму Росією. Звільнення Влада дало б серйозний сигнал, що про людей, які говорять правду, не забули попри цей важкий час. Ми цінуємо всі зусилля заради того, щоб Влад якнайшвидше повернувся до дружини Катерини та дочки Стефанії", - зазначив він.

Стівен Капус

"Для нас дуже важливо повернути додому всіх бранців. Ми працюємо. Це важка робота, особливо щодо повернення кримчан, особливо журналістів, політичних в’язнів", - відповів президент.

Читайте: Озвучені Зеленським дані про кількість загиблих воїнів значно відрізняються від оцінок США, - NYT

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) ЗМІ (1363)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І там мальоха ******** Підор ********** і регента прихватити не забув. Тільки в дупі він має тих полонених разом з журналістами.
показати весь коментар
26.02.2024 11:28 Відповісти
Кругом один зеленський-не терпить конкурентів
показати весь коментар
26.02.2024 11:30 Відповісти
Момент істини: Україна або Зеленський
https://bastion.tv/moment-istini-********-abo-zelenskij_n61023
показати весь коментар
26.02.2024 11:30 Відповісти
"Радіо Свобода" і порожнеча
показати весь коментар
26.02.2024 11:37 Відповісти
А зустріч з президентом бумба-юмба коли буде?
показати весь коментар
26.02.2024 11:38 Відповісти
Знову просив не писати про корупцію?...
показати весь коментар
26.02.2024 11:43 Відповісти
Ну і як же бе(з)радника Єрмака Безвідповідального
показати весь коментар
26.02.2024 11:50 Відповісти
Втуливал свои хрипосы?
показати весь коментар
26.02.2024 12:15 Відповісти
а як його визволити, якщо він у Криму? шось тут нечисте
показати весь коментар
26.02.2024 16:47 Відповісти
 
 