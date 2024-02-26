Зеленський зустрівся із президентом "Радіо Свобода" Капусом: Обговорили роботу журналістів та повернення полонених. ФОТО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Стівеном Капусом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Так, сторони обговорили роботу журналістів в Україні в умовах російського вторгнення. Глава держави особливо відзначив міжнародні медіа, зокрема Радіо Свобода, за висвітлення російських воєнних злочинів, спростування дезінформації та за те, що тримають події в Україні у фокусі уваги світу.
Капус розповів Зеленському про ситуацію навколо журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка, який майже три роки перебуває за ґратами у тимчасово окупованому Криму. Стівен Капус наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення журналіста.
"Вже майже три роки, як журналіст Радіо Свобода Владислав Єсипенко перебуває за ґратами в незаконно анексованому Криму за сфабрикованими звинуваченнями. Влад просто повідомляв правду про окупацію Криму Росією. Звільнення Влада дало б серйозний сигнал, що про людей, які говорять правду, не забули попри цей важкий час. Ми цінуємо всі зусилля заради того, щоб Влад якнайшвидше повернувся до дружини Катерини та дочки Стефанії", - зазначив він.
"Для нас дуже важливо повернути додому всіх бранців. Ми працюємо. Це важка робота, особливо щодо повернення кримчан, особливо журналістів, політичних в’язнів", - відповів президент.
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