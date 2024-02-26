Активісти "Жовтої стрічки" підняли прапор України на вершину кримської гори. ФОТО

Активісти руху "Жовта стрічка" підняли прапор України на вершину кримської гори сьогодні, у День кримського спротиву російській окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал руху "Жовта стрічка"

"10 років російської окупації, ми продовжуємо нагадувати рашистам, що Крим - це Україна! Сьогодні активісти руху "Жовта Стрічка" піднімають наш прапор на одну із вершин кримських гір. Невдовзі побачите, як синьо-жовтий прапор височіє над усім півостровом. Ми точно знаємо, що Крим буде вільним від рашистів і ми будемо чинити спротив стільки скільки потрібно!", - кажуть активісти.

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