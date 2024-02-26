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Активісти "Жовтої стрічки" підняли прапор України на вершину кримської гори. ФОТО

Активісти руху "Жовта стрічка" підняли прапор України на вершину кримської гори сьогодні, у День кримського спротиву російській окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал руху "Жовта стрічка" 

"10 років російської окупації, ми продовжуємо нагадувати рашистам, що Крим - це Україна! Сьогодні активісти руху "Жовта Стрічка" піднімають наш прапор на одну із вершин кримських гір. Невдовзі побачите, як синьо-жовтий прапор височіє над усім півостровом. Ми точно знаємо, що Крим буде вільним від рашистів і ми будемо чинити спротив стільки скільки потрібно!", - кажуть активісти.

Також читайте: "Жовта Стрічка" закликає бойкотувати "вибори" президента РФ на окупованих територіях. ФОТО

Український прапор у Криму
Український прапор у Криму
Український прапор у Криму

Автор: 

Крим (14175) активіст (312)


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Vseodno kruto-moralniy sprotiv !
Krim-Ukraina !🇺🇦
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26.02.2024 12:30 Відповісти
Крим це Україна !

тримайтесь, браття !
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26.02.2024 13:16 Відповісти
А в цей час ЗСУ валищили Ласточкине, бо не було збудовано оборонних споруд. Від слова зовсім... А *******, що вони інтенсивно робляться. Хтось за це відповість?
І покинуть Северне, Тоненьке й терени на південь від них, бо там реальна загроза оточення, а "лінії тарнавського чи сирського" нема...
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26.02.2024 13:46 Відповісти
Нижнє плато Чатир-Дагу, десь у районі 'хвіртки', з видом на Холодний Кулуар і Південну Демерджі. Гарні місця.
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26.02.2024 14:01 Відповісти
 
 