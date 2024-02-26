Активісти "Жовтої стрічки" підняли прапор України на вершину кримської гори. ФОТО
Активісти руху "Жовта стрічка" підняли прапор України на вершину кримської гори сьогодні, у День кримського спротиву російській окупації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал руху "Жовта стрічка"
"10 років російської окупації, ми продовжуємо нагадувати рашистам, що Крим - це Україна! Сьогодні активісти руху "Жовта Стрічка" піднімають наш прапор на одну із вершин кримських гір. Невдовзі побачите, як синьо-жовтий прапор височіє над усім півостровом. Ми точно знаємо, що Крим буде вільним від рашистів і ми будемо чинити спротив стільки скільки потрібно!", - кажуть активісти.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Krim-Ukraina !🇺🇦
тримайтесь, браття !
І покинуть Северне, Тоненьке й терени на південь від них, бо там реальна загроза оточення, а "лінії тарнавського чи сирського" нема...