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Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області, одна людина загинула, двоє - дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом вихідних російські загарбники двічі завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя, атакували з авіації Оріхів, Малу Токмачку, Новоданилівку, Малинівку, Роботине, застосували БпЛА по Вільнянську, Гуляйполю, Новоандріївці, били з артилерії та РСЗВ по інших населених пунктах Пологівського та Василівського районів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької поліції.

"За дві доби військові РФ завдали 476 ударів по території Запорізької області, є постраждалі", - зазначили у поліції.

У Вільнянську внаслідок дронової атаки побиті приватні будинки, магазини, офісні приміщення, місцева бібліотека. В результаті ракетного удару по території Широківської ОТГ пошкоджено паркан та будівлю фермерського господарства. У Таврійському, Оріхові, Гуляйполі та інших прифронтових населених пунктах знищені оселі мирного населення

В результаті обстрілу Гуляйполя загинула 61-річна місцева мешканка, ще двох громадян, 71-річну жінку та 33-річного чоловіка, доставлено до лікарні.

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Запорізька область, обстріл, наслідки
Запорізька область, обстріл, наслідки
Запорізька область, обстріл, наслідки
Запорізька область, обстріл, наслідки

Автор: 

обстріл (28687) Запорізька область (3642)


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Не загинула, а кацапи вбили.
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26.02.2024 13:18 Відповісти
 
 