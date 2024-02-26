Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області, одна людина загинула, двоє - дістали поранення. ФОТОрепортаж
Протягом вихідних російські загарбники двічі завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя, атакували з авіації Оріхів, Малу Токмачку, Новоданилівку, Малинівку, Роботине, застосували БпЛА по Вільнянську, Гуляйполю, Новоандріївці, били з артилерії та РСЗВ по інших населених пунктах Пологівського та Василівського районів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької поліції.
"За дві доби військові РФ завдали 476 ударів по території Запорізької області, є постраждалі", - зазначили у поліції.
У Вільнянську внаслідок дронової атаки побиті приватні будинки, магазини, офісні приміщення, місцева бібліотека. В результаті ракетного удару по території Широківської ОТГ пошкоджено паркан та будівлю фермерського господарства. У Таврійському, Оріхові, Гуляйполі та інших прифронтових населених пунктах знищені оселі мирного населення
В результаті обстрілу Гуляйполя загинула 61-річна місцева мешканка, ще двох громадян, 71-річну жінку та 33-річного чоловіка, доставлено до лікарні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль