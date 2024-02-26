Викрито в’язня Житомирської виправної установи, який видурював гроші у родичів полонених та зниклих безвісти захисників, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки ліквідувала ще одну схему виманювання грошей у родичів українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти на фронті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, незаконну діяльність організував в’язень однієї із виправних установ Житомира.
Зловмисник в інтернеті знаходив людей, які розшукували своїх близьких – бійців ЗСУ, що потрапили в полон або зникли під час боїв на передовій.
Потім фігурант телефонував родинам українських захисників та за гроші обіцяв знайти і повернути їх додому.
"Під час таких розмов в’язень представлявся учасником "пошукової групи" і вихвалявся "потрібними" зв’язками. Вартість "послуг" шахрая становила від 5 до 55 тис. грн. Сума залежала від платоспроможності потерпілого.
Встановлено, що гроші перераховували на банківські картки його співкамерників і спільників "на волі". Серед них були його матір та цивільна дружина", - йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисником більше 50 тис. грн з близьких українського воїна, який вважається зниклим безвісти.
Під час обшуків у камері в’язня-шахрая та за місцем проживання його спільників виявлено декілька мобільних телефонів, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності.
Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших співучасників злочину.
СБУ звертає увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади.
Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за "визволення" родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:
- +38 044 321-11-21
- +38 098 321-11-21
- Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32
- або на електронну адресу [email protected]
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Тут питання в іншому - якого дідька у в'язня вільний доступ до інтернету та телефон?
Всі зони сидять на цьому заробітку,дай на олх оголошення що ти втратив наприклад штат Колорадо,зеки задовбають тим що втрачене знайдене,неси гроші. Скільки ці уїбани автівок для ЗСУ і продають і ганяють,скільки надурених людей. І за всім стоять менти.