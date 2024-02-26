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Викрито в’язня Житомирської виправної установи, який видурював гроші у родичів полонених та зниклих безвісти захисників, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему виманювання грошей у родичів українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, незаконну діяльність організував в’язень однієї із виправних установ Житомира.

Зловмисник в інтернеті знаходив людей, які розшукували своїх близьких – бійців ЗСУ, що потрапили в полон або зникли під час боїв на передовій.

Потім фігурант телефонував родинам українських захисників та за гроші обіцяв знайти і повернути їх додому.

"Під час таких розмов в’язень представлявся учасником "пошукової групи" і вихвалявся "потрібними" зв’язками. Вартість "послуг" шахрая становила від 5 до 55 тис. грн. Сума залежала від платоспроможності потерпілого.

Встановлено, що гроші перераховували на банківські картки його співкамерників і спільників "на волі". Серед них були його матір та цивільна дружина", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Шахраї пропонують за гроші "включити" військовополонених у списки на обмін, - Лубінець

Шахрай виманював гроші у рідних полонених
Шахрай виманював гроші у рідних полонених

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисником більше 50 тис. грн з близьких українського воїна, який вважається зниклим безвісти.

Під час обшуків у камері в’язня-шахрая та за місцем проживання його спільників виявлено декілька мобільних телефонів, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших співучасників злочину.

СБУ звертає увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади.

Також читайте: СБУ затримала ділків, які вимагали у родичів двох військовополонених 60 тис. доларів, обіцяючи обмін

Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за "визволення" родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:

  •  +38 044 321-11-21
  •  +38 098 321-11-21
  •  Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32
  •  або на електронну адресу [email protected]

Автор: 

шахрайство (1091) СБУ (12854) полонені (2267) зниклий безвісти (207)


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Топ коментарі
+10
Таких вязнів потрібно карати відрізанням язика. І хай падло мичить решту життя... Така діяльність в колонії можлива лише за сприяння начальника колонії. Всі розмови без винятку в колонії прослуховуються і начальство знає хто, що, кому і скільки до копійки. Іншими словами, основна вина лежить на начальнику колонії. Саме він найбільше падло - класичний ссучений мєнт.
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26.02.2024 16:54
+8
/Зловмисник в інтернеті знаходив людей, які розшукували своїх близьких\
Джерело:
Тут питання в іншому - якого дідька у в'язня вільний доступ до інтернету та телефон?
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26.02.2024 16:45
+4
Ловіть вертухаїв у першу чергу. І *хазяїна*. Зек - то пішак.
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26.02.2024 17:08
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Малюська ж обіцяв сидільців автоматом в армію
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26.02.2024 16:21 Відповісти
Він людей найобує з тюрми, а буде з армії.
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26.02.2024 16:23 Відповісти
Може там буде менше часу
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26.02.2024 16:26 Відповісти
Менше часу буде. В основному - збройний розбій і ґвалт.
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26.02.2024 16:53 Відповісти
у малюськи є прейскурант на все...
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26.02.2024 16:27 Відповісти
Прейскурант не головний його документ.Головним його документом є справка з Львівського псих будинку що на Кульпарківській 93.Документ цей дався йому важко,щоб його отримати він спеціально пригнув на голову у ненаповнений водою басейн з триметрової вишки.Але тепер застрахований на всі випадки життя...
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26.02.2024 16:38 Відповісти
Це ви про малюска?Якщо да....то по ньому видно.
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26.02.2024 16:49 Відповісти
і бар в його кімнаті відпочинку при кабінеті зачотний.
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26.02.2024 17:24 Відповісти
/Зловмисник в інтернеті знаходив людей, які розшукували своїх близьких\
Джерело:
Тут питання в іншому - якого дідька у в'язня вільний доступ до інтернету та телефон?
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26.02.2024 16:45 Відповісти
Зек-кешбек вже не головний спеціаліст безпеки всіх банків які можуть "блокуювати ваші картки", вони вже "рішали" по визволенню з полону.
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26.02.2024 16:27 Відповісти
Таких вязнів потрібно карати відрізанням язика. І хай падло мичить решту життя... Така діяльність в колонії можлива лише за сприяння начальника колонії. Всі розмови без винятку в колонії прослуховуються і начальство знає хто, що, кому і скільки до копійки. Іншими словами, основна вина лежить на начальнику колонії. Саме він найбільше падло - класичний ссучений мєнт.
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26.02.2024 16:54 Відповісти
На органи гниду...
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26.02.2024 17:01 Відповісти
Ловіть вертухаїв у першу чергу. І *хазяїна*. Зек - то пішак.
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26.02.2024 17:08 Відповісти
Хто скаже, що керівники колонії не організували цею щахрайську банду? Вот тільки є питання СБУшніки цього не бачили 33 роки? Залишається питання це викриття зробили щоб покінчити цю шахрайську схему? Я думаю вони прийшли щоб перенапрвити кошти собі у кішеню.
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26.02.2024 17:20 Відповісти
Ото новина,здивували.
Всі зони сидять на цьому заробітку,дай на олх оголошення що ти втратив наприклад штат Колорадо,зеки задовбають тим що втрачене знайдене,неси гроші. Скільки ці уїбани автівок для ЗСУ і продають і ганяють,скільки надурених людей. І за всім стоять менти.
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26.02.2024 18:17 Відповісти
 
 