Викрито в’язня Житомирської виправної установи, який видурював гроші у родичів полонених та зниклих безвісти захисників, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему виманювання грошей у родичів українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, незаконну діяльність організував в’язень однієї із виправних установ Житомира.

Зловмисник в інтернеті знаходив людей, які розшукували своїх близьких – бійців ЗСУ, що потрапили в полон або зникли під час боїв на передовій.

Потім фігурант телефонував родинам українських захисників та за гроші обіцяв знайти і повернути їх додому.

"Під час таких розмов в’язень представлявся учасником "пошукової групи" і вихвалявся "потрібними" зв’язками. Вартість "послуг" шахрая становила від 5 до 55 тис. грн. Сума залежала від платоспроможності потерпілого.

Встановлено, що гроші перераховували на банківські картки його співкамерників і спільників "на волі". Серед них були його матір та цивільна дружина", - йдеться у повідомленні.

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Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисником більше 50 тис. грн з близьких українського воїна, який вважається зниклим безвісти.

Під час обшуків у камері в’язня-шахрая та за місцем проживання його спільників виявлено декілька мобільних телефонів, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших співучасників злочину.

СБУ звертає увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади.

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Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за "визволення" родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених: