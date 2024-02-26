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Невідомі вандали порізали державні прапори на Алеї пошани у центрі Дніпра. ФОТО

Навпроти будівлі міської ради у центрі Дніпра невідомі вандали порізали державні прапори та банер на Алеї пошани. Цей меморіальний комплекс був створений громадськістю на честь загиблих українських воїнів.

Про це повідомила одна з ініціаторок створення алеї, військова медикиня Олена Мосійчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, це сталося в ніч проти 26 лютого.

За словами Мосійчук, це вже третій акт вандалізму щодо алеї, створеної місяць тому. 13 лютого з неї викрали банер, а 17 лютого - зникли прапори.

"Ми створили цю алею перед міськрадою в надії на те, що там є вісім камер спостереження і що міськрада допоможе в захисті. Це вже третій акт вандалізму - сьогодні були порізані великі прапори, а це вже - наруга над державною символікою. Порізаний банер. Ми звернулися до поліції та СБУ. Це - стаття, і там є докази", - заявила вона.

Також читайте: Вандали розмалювали погруддя Шевченка у Лісабоні рашистською символікою. ФОТО

Вандалізм у Дніпрі
Вандалізм у Дніпрі

Медикиня каже, що громадськість Дніпра планує вкотре відновити алею власними силами.

В обласній поліції журналістам повідомили, що зафіксували факт наруги.

Автор: 

Дніпро (3283) прапор (485) вандалізм (430)


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Топ коментарі
+23
це друзяки тих ментов
що розформували..
В ментовку треба брати після фронта
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26.02.2024 17:04
+23
Вони не вандали. Це симпатики Росії, ті, хто руйнував, руйнує і буде руйнувати Україну зсередини, поки їх не вирвуть, як бур'ян із землі. Час для рішучих дій.
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26.02.2024 17:12
+20
Зловити й порізати на смужки.
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26.02.2024 17:04
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Польські фермери?
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26.02.2024 17:02 Відповісти
Камер для такого міста , як завжди не вистачило?
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26.02.2024 18:10 Відповісти
Не, цэ зетитушня.
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26.02.2024 19:47 Відповісти
це друзяки тих ментов
що розформували..
В ментовку треба брати після фронта
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26.02.2024 17:04 Відповісти
Зловити й порізати на смужки.
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26.02.2024 17:04 Відповісти
Дніпро доречі не пройшов процедуру санації на відміну від Харкова і Одеси.
московитив там потрібно просто загнати під плінтус , вони там не вперше голови підгімають.

дніпряни не підведіть , мало з вашого регіона начищених піздаків кацапських
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26.02.2024 17:06 Відповісти
Ці тварюки кацапські тут притихли та тихо ненавидять Україну
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26.02.2024 17:50 Відповісти
Цих підорів не під плінтус заганяти треба, а просто вирізати. А ті які залишаться втечуть самі до *****.
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26.02.2024 18:27 Відповісти
Загнати під плінтус 70% міста? Сильно! Розкажи як?
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26.02.2024 19:17 Відповісти
Це не я пропонував під плінтус заганяти. Читай уважніше.
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26.02.2024 19:24 Відповісти
Я тоже подтверждаю вашу лояльность.
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26.02.2024 19:46 Відповісти
Московит? Чи просто прокацаплений?
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26.02.2024 23:03 Відповісти
Записи відеоспостереження необхідно переглянути.
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26.02.2024 17:07 Відповісти
Мало туди від кацапів прилетіло?
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26.02.2024 17:08 Відповісти
Знайти мразот і згодувати голодним свиням! 🤬
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26.02.2024 17:09 Відповісти
"Після чого невідомі на невідомому автомобілі зникли у невідомому напрямку"
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26.02.2024 17:11 Відповісти
Вони не вандали. Це симпатики Росії, ті, хто руйнував, руйнує і буде руйнувати Україну зсередини, поки їх не вирвуть, як бур'ян із землі. Час для рішучих дій.
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26.02.2024 17:12 Відповісти
які ще симпатики, звичайна русня vulgaris...
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26.02.2024 17:18 Відповісти
Час для рішучих дій.???, -- не запізно???, --- Свого часу, рішуче почав діяти Сашко Музичко, і думаю якби тоді, його, так би мовити метод був підтриманий, то можливо сьогодні, була б зовсім інша реальність., але Його ЗУПИНИЛИ!(, напевно тоді, ЦЕ!!! було нікому непотрібно, то було не на часі,,(,,
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26.02.2024 18:45 Відповісти
Зате на синагогу в Дніпрі ніхто не посягає...
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26.02.2024 17:25 Відповісти
Те що Дніпро після Донецька саме ватне місто України це факт.
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26.02.2024 17:25 Відповісти
Факт что в 2014-ом город дал несколько добробатов и понес в тот год наибольшие потери.
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26.02.2024 17:46 Відповісти
Про це ніхто не сперечається, бо Дніпропетровська область граничить з Донбасом.
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26.02.2024 23:09 Відповісти
Та нє. Ще є Одеса-мама. Там повний треш.
Починаеш розмовляти солов'їною - дивляться як на дебіла...
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26.02.2024 18:27 Відповісти
Коли останній раз був в Одесі ?
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26.02.2024 18:50 Відповісти
Неправда. На вулиці часто чую українську саме від молоді, що тішить. В магазинах продавці вітаються українською і бажають гарного дня. Якщо ви спілкуєтеся російською, можуть відповісти рос. А деякі і не переходять на рос. і надалі відповідають українською. Я їх обожнюю.
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26.02.2024 20:09 Відповісти
З того що я знаю навіть Одеса у зрівняні з Дніпром це патріотичне українське місто.
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26.02.2024 23:10 Відповісти
Скільки скритої кацапської мразі живе серед нас,та тихо чекає приходу,,русского мира''.
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26.02.2024 17:34 Відповісти
камери спостереження де, начальники??
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26.02.2024 17:39 Відповісти
Та ставили були камери на Алеї Героїв у одному славному містечку, де дислокується одна славетна бригада.
Прийшли покидьки вночі, в темних куртках з капюшонами...
Це якби спіймали та на місці розстріляли, тоді був би виховний ефект.

У Харківській області відразу після звільнення пару груп мародерів по селах-дачах розстріляли на місці, і пустили інфу по селу.
Мародери зникли.

Але для цього яйця потрібні в Начальника Поліції і Міністра внутрішніх справ. А в нас зелені шмарклі при владі...
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26.02.2024 18:33 Відповісти
Коли показово судять патріотів, завдяки яким Україна досі тримається, це виглядає дуже маленькою дрібничкою.
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26.02.2024 17:39 Відповісти
Славне місто Січеслав.. а от мєсна бидлота обізвала 'го поганялом "Днєпр".. навпочіпки, лузгаючи сємки та цвиркаючи крізь фіксу, бо лінь промовити повністю "днєпрапєтровск"
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26.02.2024 17:44 Відповісти
і скажить що це не при мовчазній згоді влади Днепра
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26.02.2024 17:47 Відповісти
З чого ти взяв? А, якщо цю сволоту завтра впіймають, ти забереш свої слова назад, чи відмовчишся, адже ти ?
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27.02.2024 11:15 Відповісти
За словами Мосійчук, це вже третій акт вандалізму щодо алеї, створеної місяць тому.

Попередніх спіймали??? Отожжжж
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27.02.2024 12:05 Відповісти
Ти у Дніпрі коли-небуть був? Це місце знаєш? Я, наприклад, не впевнений, що воно попадає у поле зору відеокамер. Зрозуміло, що робилося це вночі, або, швидше, ввечері перед настанням комендантської години, коли людей на вулиці небагато. Швидко порізали та розбіглися. Але подивимось - можливо після попередніх випадків, таки, взяли під відеонагляд цей меморіал і якусь інформацію отримають.
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27.02.2024 20:13 Відповісти
сподіваєтеся на камери міськради??? так це ж вони й порізали. Разом з днєпро-поліцаями
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26.02.2024 17:48 Відповісти
прокурва? малоймовірно.. прокурви сюди не ходять. Таки, ти поліцай, жора, а ета значіт..
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28.02.2024 10:18 Відповісти
Здоровий ґлузд - це не твоє, Толя. Три спроби - все в калюжу. Видно - ти не голову напружуєш, а кишку. Ось, що "ета значіт".
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28.02.2024 17:46 Відповісти
брешиш ти, жора, бо соромишся своєї праффесії
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28.02.2024 18:07 Відповісти
Ти, Толя, вже сам собі набрид. Тому - прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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28.02.2024 21:51 Відповісти
твоя емоційна ерекція видає тебе, жора-мєнт)
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28.02.2024 23:40 Відповісти
Прощавай, дурнику!
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29.02.2024 09:05 Відповісти
пливі-пливі, гавно зє!льоноє
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29.02.2024 09:39 Відповісти
Це не вандали, це істоти, яки повинні вісіти на навколишніх деревах.
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26.02.2024 17:49 Відповісти
якщо тамошні мєнти обзивають ЄвроМайданівців "гнідамі с майдана", то кого вони вішатимуть???
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28.02.2024 09:28 Відповісти
Я не казав за ментів. І хто казав, що це їх право?
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28.02.2024 11:32 Відповісти
полюція має монополію на насилля. Хіба не знав?
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28.02.2024 18:08 Відповісти
Вони живуть помеж нас, все може змінитися. І вони це знають, бо ми не срасія і не белсрасія.
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28.02.2024 19:57 Відповісти
Мразота процапська піднімає голову!
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26.02.2024 18:28 Відповісти
Та проблем немає, треба дивитись на москальщину, там за наругу над державними символами одразу дають 15 років.... Військовий суд (трибунал) під час дії військового стану або війни і за 3 дні вирок....
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26.02.2024 18:41 Відповісти
Йошкин бабай, тре всю мiськраду на портянки порвать - ваты поубавится. Да и по Одессе , в комендантский час молодики парами шныряют подворотнями , вдоль центральных улиц.
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26.02.2024 19:41 Відповісти
Поставить 3 копійчані камери відеонагляду - релігія не дозволяє?
Країна мрій, чесне слово. До орднунга ще рочків з 500 петлять такими ***** темпами.
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27.02.2024 09:19 Відповісти
Таких треба ловити і бити народні татухи по всьому тілу, там Бандеру, тризуби, цитати "москаляку на гілляку" а потім депортувати в рашку, яку вони так чекають. Ці люди нам не потрібні, навіщо витрачати на бюджет на їх утримання у в'язниці ?
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27.02.2024 11:41 Відповісти
 
 