Невідомі вандали порізали державні прапори на Алеї пошани у центрі Дніпра. ФОТО

Навпроти будівлі міської ради у центрі Дніпра невідомі вандали порізали державні прапори та банер на Алеї пошани. Цей меморіальний комплекс був створений громадськістю на честь загиблих українських воїнів.

Про це повідомила одна з ініціаторок створення алеї, військова медикиня Олена Мосійчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, це сталося в ніч проти 26 лютого.

За словами Мосійчук, це вже третій акт вандалізму щодо алеї, створеної місяць тому. 13 лютого з неї викрали банер, а 17 лютого - зникли прапори.

"Ми створили цю алею перед міськрадою в надії на те, що там є вісім камер спостереження і що міськрада допоможе в захисті. Це вже третій акт вандалізму - сьогодні були порізані великі прапори, а це вже - наруга над державною символікою. Порізаний банер. Ми звернулися до поліції та СБУ. Це - стаття, і там є докази", - заявила вона.

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Медикиня каже, що громадськість Дніпра планує вкотре відновити алею власними силами.

В обласній поліції журналістам повідомили, що зафіксували факт наруги.