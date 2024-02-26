Невідомі вандали порізали державні прапори на Алеї пошани у центрі Дніпра. ФОТО
Навпроти будівлі міської ради у центрі Дніпра невідомі вандали порізали державні прапори та банер на Алеї пошани. Цей меморіальний комплекс був створений громадськістю на честь загиблих українських воїнів.
Про це повідомила одна з ініціаторок створення алеї, військова медикиня Олена Мосійчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Як зазначається, це сталося в ніч проти 26 лютого.
За словами Мосійчук, це вже третій акт вандалізму щодо алеї, створеної місяць тому. 13 лютого з неї викрали банер, а 17 лютого - зникли прапори.
"Ми створили цю алею перед міськрадою в надії на те, що там є вісім камер спостереження і що міськрада допоможе в захисті. Це вже третій акт вандалізму - сьогодні були порізані великі прапори, а це вже - наруга над державною символікою. Порізаний банер. Ми звернулися до поліції та СБУ. Це - стаття, і там є докази", - заявила вона.
Медикиня каже, що громадськість Дніпра планує вкотре відновити алею власними силами.
В обласній поліції журналістам повідомили, що зафіксували факт наруги.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що розформували..
В ментовку треба брати після фронта
московитив там потрібно просто загнати під плінтус , вони там не вперше голови підгімають.
дніпряни не підведіть , мало з вашого регіона начищених піздаків кацапських
Починаеш розмовляти солов'їною - дивляться як на дебіла...
Прийшли покидьки вночі, в темних куртках з капюшонами...
Це якби спіймали та на місці розстріляли, тоді був би виховний ефект.
У Харківській області відразу після звільнення пару груп мародерів по селах-дачах розстріляли на місці, і пустили інфу по селу.
Мародери зникли.
Але для цього яйця потрібні в Начальника Поліції і Міністра внутрішніх справ. А в нас зелені шмарклі при владі...
Попередніх спіймали??? Отожжжж
Країна мрій, чесне слово. До орднунга ще рочків з 500 петлять такими ***** темпами.