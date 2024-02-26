УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11128 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 061 70

Четверо чоловіків затримані на березі Тиси під час спроби втекти у Румунію, - ДПСУ. ФОТО

На Закарпатті четверо чоловіків збирались перепливати Тису, щоб потрапити у Румунію, але були затримані прикордонниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

ухилянти затримані на Закарпатті

Двоє івано-франківців, львів’янин та киянин планували перепливати Тису, щоб дістатись у сусідню Румунію. Перед запливом вони віддали невідомому чоловіку по 4 тисячі доларів та власні телефони. Жодних плавзасобів, гідрокостюмів чи рятувальних жилетів чоловіки не отримали. Проте замість їх власних сенсорних телефонів, горе-дайверам видали кнопкові, надійно захищені від намокання гумовими "упаковками".

дпсу
дпсу

Чоловіків затримали вчора опівдні за 30 метрів до кордону. Побачивши, якою стрімкою та повноводною є річка, порушники шукали обіцяні переправниками мілкі місця, щоб перейти її вбрід. Проте попалися прикордонному наряду, що, ймовірно, врятувало їм життя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Група чоловіків намагалася переплисти Тису на надувних камерах для шин, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справу скеровано до суду.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) ухилянти (932) Закарпатська область (2053)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Як кумедно ті , хто ще у 2019 році кричав "гірше не буде"

А у 2022, коли кацап стояв на порозі повірив у шашлички

Зараз - намагаються форсувати річку

Але ні . Зробив помилку 2019 - спокутуй кров'ю

Шкода , лише що разом з вами страждають і нормальні українці
показати весь коментар
26.02.2024 23:19
+10
Вже писав на цю тему сьогодні, але до цих довбнів не доходить, люди вас розводять на гроші прикордонники зараз працюють на совість тому що їх дуже якісно мотивували або прихлопнуть бігунків або поїдуть на схід.
показати весь коментар
26.02.2024 23:27
+9
Думаю в цих «невідомих чоловіків» є домовленість з погранцами, це в них такий спільний бізнес…тупих довбнів, які мріють у лютому перепливти Тису сильно побільшало..
показати весь коментар
26.02.2024 23:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такі таланти пропадають...
показати весь коментар
26.02.2024 23:05 Відповісти
А в Ізраїль хоч один втік?
показати весь коментар
26.02.2024 23:08 Відповісти
В Израиле все наоборот. В Израиле ни кому не запрещают выезд. В Израиле в первых рядах идут силовики, полицейские и прочие госслужащие. В Израиле воюют все, в том числе и женщины.
показати весь коментар
27.02.2024 01:22 Відповісти
В Ізраїлі тюремний строк для осіб які не приїхали в країну у разі настання війни! У ісраїлі слідчі поліцейські, патрульні не воюють у перших рядах - для цього є армія. І саме головне ісраїль не воює з другою за чисельністю армією світу, всі ісраїльські сусіди - це ніщєсброди у яких нормальних літаків навіть немає, я вже не кажу про ппо чи про та флот
показати весь коментар
27.02.2024 08:01 Відповісти
Там на одного мешканця припаде більше 50 тис дол в рік, в нас до війни 4300. Це ВВП.
показати весь коментар
27.02.2024 09:49 Відповісти
Польша видала 2 ухилянтів Україні.

Двоє ухилянтів на велосипедах нелегально перетнули кордон і хотіли дістатися Америки. Мандрівників затримали біля Медики, - прикордонна служба Польщі.

Чоловіки (25 і 35 років) їхали до Німеччини, аби там попрацювати, виготовити документи, щоб згодом осісти у США. Українцям виписали штраф та повернули на Батьківщину.
показати весь коментар
26.02.2024 23:10 Відповісти
Vot sto dalse s takimi delajut?Strafi?Nado takim srazu dat povestku v slubu,ne vojevat s takix tolko nebudet,no civilnuju sluzbu,mozet okopi kopat>Pocemu soldati dolzni kopat te sto vojujet,vot pust takije kopajet za nix.I platyt takim takze nenado pokusat dat i vsio
показати весь коментар
26.02.2024 23:16 Відповісти
Якщо попадуть на фронт, то з ходу здадуться кацапам. А кацапи їх розстріляють. Цікаво, а в Румунії вони як збиралися жити - як біженці? І допомогу отримувати від ЄС? Так документів немає про легальний перетин кордону. Як планували влаштуватися, мені не зрозуміло. Чи вже політичний притулок надають, як жертвам зеленого режиму?
показати весь коментар
26.02.2024 23:18 Відповісти
Ну ти ж на сірійця чи африканця не тягнеш? Так що підеш окопи рити, кацапе.
показати весь коментар
27.02.2024 01:48 Відповісти
Так ти сам за країну рабів проголосував у 2019-му.
показати весь коментар
27.02.2024 06:47 Відповісти
Що ти п@здиш в кацапстані ловлять всіх і набагато якісніше ніж в Україні, малоросійський півник!
показати весь коментар
27.02.2024 09:16 Відповісти


Повна маячня. Ніхто біженцям не дає громадянство і не дарує квартири/будинки. Те безкоштовне житло яке дають на проживання іноді таке зашкварне, що краще не давали б. В Нідерландах знайомий жив у тюрмі(!), кума у Норвегії отримала кімнату у будинку в таких єпєнях географії, що втікла з тієї країни.
До речі, а грошей нашим платять рівно стільки аби не здохли з голоду, причому у всіх країнах.
показати весь коментар
27.02.2024 07:49 Відповісти
кто мешает выйти на работу , зарабатывать и жить нормально

но в целом всё так, пособие минимально,c жильём как повезёт, да и У моих знакомых и в Норвегии и в Германии всё хорошо , бежать никуда не собираются
показати весь коментар
27.02.2024 08:27 Відповісти
Який сором!!
показати весь коментар
26.02.2024 23:18 Відповісти
Сором був, коли 73% обрали клоуна президентом. Зараз ці імбіцили які ходять на вибори поржати тікають від відповідальності
показати весь коментар
27.02.2024 08:03 Відповісти
Да ты шо!А сором сидеть за границей и посылать всех на войну?
показати весь коментар
27.02.2024 13:31 Відповісти
Як кумедно ті , хто ще у 2019 році кричав "гірше не буде"

А у 2022, коли кацап стояв на порозі повірив у шашлички

Зараз - намагаються форсувати річку

Але ні . Зробив помилку 2019 - спокутуй кров'ю

Шкода , лише що разом з вами страждають і нормальні українці
показати весь коментар
26.02.2024 23:19 Відповісти
Піду втоплюся у річці глибокій,
Шукати стануть - не скоро знайдуть.
Ти будеш плакать - спливатимуть роки,
Мене до смерті не зможеш забуть.
показати весь коментар
26.02.2024 23:21 Відповісти
У буремні роки він зброї не склав,
За свободу й щастя удари прийняв.
Йдуть до школи діти: "Кіндрату - салют!"
Як із школи підуть, то зайдуть.
показати весь коментар
27.02.2024 13:55 Відповісти
Вже писав на цю тему сьогодні, але до цих довбнів не доходить, люди вас розводять на гроші прикордонники зараз працюють на совість тому що їх дуже якісно мотивували або прихлопнуть бігунків або поїдуть на схід.
показати весь коментар
26.02.2024 23:27 Відповісти
Я вже готовий задонати на fpw дрони для західного кордону, аби прикордонники ліквідовували те біосміття, яке тікає від свого вибору у 2019-му.
показати весь коментар
27.02.2024 08:07 Відповісти
А нужно ли такие новости опубликовывать, ведь враги опять запустят свою пропагандистскую машину, типа - "вот, все сбегают с Украины, не хотят за неё воевать". Зачем такие новости опубликовывать?
показати весь коментар
26.02.2024 23:27 Відповісти
Так, треба. Хоча би для того, шоб розуміти, наскільки багато ще "какойразніци". А ворожі пропагандисти і без цього будуть генерувати свої збочені пропагандонські наративи.
показати весь коментар
27.02.2024 00:54 Відповісти
А я считаю что не надо. И уклонисты сами хорошо знают что их ждет при поимке. А как понять: "наскільки багато ще "какойразніци", и для кого это?
показати весь коментар
27.02.2024 09:11 Відповісти
ви можете вважати, як вам завгодно. І по великому рахунку якось пофіг, що там знають чи не знають ці втікачі.
якщо не оприлюднюати ці випадки, то суспільство буде перебувати у небезпечній омані, що кругом одні патріоти, а це далеко не так. Тому таке самозаспокоювання шкідливе, і годиться хіба що для мирного життя в країні де нема війни.
показати весь коментар
27.02.2024 10:06 Відповісти
"..якщо не оприлюднюати ці випадки, то суспільство буде перебувати у небезпечній омані, що кругом одні патріоти"..
Это всё ерунда, уклонисты были везде и всегда, и это далеко не новость..
"..Тому таке самозаспокоювання шкідливе,"
И что значит "самоуспокоение" и в чем это выражается? И как тогда понять выражение "несамоуспокоение," и в чем это выразилось бы?
показати весь коментар
27.02.2024 10:49 Відповісти
років через п'ять чи десять частина громадян буде здивована тим, що почує сакраментальне "я вас туда нє пасилал". Тому треба бути готовим до післявоєнного розшарування суспільства, а не перебувати у країні рожевих патриотичних поні.
показати весь коментар
27.02.2024 14:47 Відповісти
Думаю в цих «невідомих чоловіків» є домовленість з погранцами, це в них такий спільний бізнес…тупих довбнів, які мріють у лютому перепливти Тису сильно побільшало..
показати весь коментар
26.02.2024 23:38 Відповісти
💯 я про це вже зранку писав це масовий лохотрон ділки получають гроші, прикордонники статистику, а довбні повістки!
показати весь коментар
26.02.2024 23:43 Відповісти
В Україні - прикордонники.
показати весь коментар
27.02.2024 09:06 Відповісти
скоро потеплішає і тисячі шашличників ломануться через західний кордон на шашлики
показати весь коментар
26.02.2024 23:38 Відповісти
Мразі - ті, що не хочуть захищати Україну. І ти теж.
показати весь коментар
27.02.2024 00:17 Відповісти
Давай посилання на 2 млн резєрва, які мають воювати. Звідки інформація. Дуже цікаво
показати весь коментар
27.02.2024 07:57 Відповісти
Ей хлопці , вам не соромно тікати з України , ви ж такі кремезні на вигляд , а насправді є відвертими боягузами
показати весь коментар
27.02.2024 00:03 Відповісти
А ты у нас очевидно с нулевой линии фронта пишешь? Расскажи, каким законом запрещено выезжать из Украины?
показати весь коментар
27.02.2024 01:16 Відповісти
Звідки інформація, що жінкам, дітям, інвалідам не можна виїжджати з країни?
показати весь коментар
27.02.2024 07:56 Відповісти
ваші звернення, якби навіть і були почутими, то вони все одно марні. Бо це або затяті "какаяразніца", або латентні колаборанти, до яких не дійшли окупанти, тому вони не встигли себе проявити. Таких скрізь https://twitter.com/i/status/1761735067175416186 просто *****.
показати весь коментар
27.02.2024 01:26 Відповісти
ЗЕблюдки не хочуть змінювати законодавство до умов війни. Цих ухилянтів треба відправляти на 0 копати окопи, а не давати адмінштраф 500 грн!
показати весь коментар
27.02.2024 00:16 Відповісти
Згоден з вашою думкою 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
показати весь коментар
27.02.2024 00:32 Відповісти
кацапський підр, згідно КУ, Україні "законами" вважають не тільки закони видані ВР, але й нормативно-правові акти преза, кабміна і тд
показати весь коментар
27.02.2024 07:53 Відповісти
Дружок якщо ти думаєш що сховався в США і ти дуже розумний ,то скоро Дональд тебе і інших загрузить в ящики і відправить в Україні захищати демократію. А на рахунок тої херні яку ти пишеш для початку приїдь в Україні і тільки після цього у тебе з'являється право відкривати хліборізку до людей які тут і зараз!
показати весь коментар
27.02.2024 09:31 Відповісти
Знаете, що більше всього дивує у цій справі?
Те, що їм ПОВІСТОК НЕ ВИДАЛИ!
показати весь коментар
27.02.2024 00:50 Відповісти
😂 ну-ну
показати весь коментар
27.02.2024 09:38 Відповісти
Я не понимаю а бесплатно нельзя переплыть речку или что? За что 4 тыс?
показати весь коментар
27.02.2024 01:11 Відповісти
це внесок Харону.
показати весь коментар
27.02.2024 01:28 Відповісти
Стратегічно влада уже втратила сотні тис. людей і рано чи пізно вони отримають бажане. І 100% що влада це розуміє, тому майбутнє буде явно не світлим і вільним
показати весь коментар
27.02.2024 02:28 Відповісти
Ха, у 2019-му ти сам обрав цю владу. Вона є віддзеркаленням твого бажання халяви і приколів. Тому жри і ржи.
показати весь коментар
27.02.2024 07:55 Відповісти
В майбутньому цих діячів будуть депортувати в Україну в Польщі процес вже пішов!
показати весь коментар
27.02.2024 09:34 Відповісти
Тепер у них буде легеньке адміністративне покарання, а потім нова спроба чкурнуть за бугор. Деяких виродків вже по другому колу затримують. А кацапи тиснуть і окупують все більше і більше українську землю.
показати весь коментар
27.02.2024 04:16 Відповісти
Так і затримують далеко не всіх ухилянтів, багато з них таки пробираються за бугор. І ці порушники сподіваються сплатити невеликий штраф, та й знову спробувати втекти.
показати весь коментар
27.02.2024 04:25 Відповісти
Вони вже нікуди не втечуть.
показати весь коментар
27.02.2024 06:49 Відповісти
А чо ти так думаєш ?
показати весь коментар
27.02.2024 09:02 Відповісти
За "бугор" - це що таке?
показати весь коментар
27.02.2024 09:14 Відповісти
Ті тєлєфони у прєзіку - в жопу собі ховали, чи що?
показати весь коментар
27.02.2024 08:05 Відповісти
Пацик у білому костюмі це ска треш, )))
Співчуваю. Тримайеся хлопці, концлагер треба покидати стопудово.
показати весь коментар
27.02.2024 08:58 Відповісти
До нового законодавства готові з тюремними строками замість штрафів? А воно вже на підході.
показати весь коментар
27.02.2024 09:36 Відповісти
Куда это они собрались?Се.атся не выйдет!Вы должны досмотреть концерт 95квартала до конца!
показати весь коментар
27.02.2024 13:29 Відповісти
 
 