Четверо чоловіків затримані на березі Тиси під час спроби втекти у Румунію, - ДПСУ. ФОТО
На Закарпатті четверо чоловіків збирались перепливати Тису, щоб потрапити у Румунію, але були затримані прикордонниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Двоє івано-франківців, львів’янин та киянин планували перепливати Тису, щоб дістатись у сусідню Румунію. Перед запливом вони віддали невідомому чоловіку по 4 тисячі доларів та власні телефони. Жодних плавзасобів, гідрокостюмів чи рятувальних жилетів чоловіки не отримали. Проте замість їх власних сенсорних телефонів, горе-дайверам видали кнопкові, надійно захищені від намокання гумовими "упаковками".
Чоловіків затримали вчора опівдні за 30 метрів до кордону. Побачивши, якою стрімкою та повноводною є річка, порушники шукали обіцяні переправниками мілкі місця, щоб перейти її вбрід. Проте попалися прикордонному наряду, що, ймовірно, врятувало їм життя.
Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справу скеровано до суду.
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Двоє ухилянтів на велосипедах нелегально перетнули кордон і хотіли дістатися Америки. Мандрівників затримали біля Медики, - прикордонна служба Польщі.
Чоловіки (25 і 35 років) їхали до Німеччини, аби там попрацювати, виготовити документи, щоб згодом осісти у США. Українцям виписали штраф та повернули на Батьківщину.
Повна маячня. Ніхто біженцям не дає громадянство і не дарує квартири/будинки. Те безкоштовне житло яке дають на проживання іноді таке зашкварне, що краще не давали б. В Нідерландах знайомий жив у тюрмі(!), кума у Норвегії отримала кімнату у будинку в таких єпєнях географії, що втікла з тієї країни.
До речі, а грошей нашим платять рівно стільки аби не здохли з голоду, причому у всіх країнах.
но в целом всё так, пособие минимально,c жильём как повезёт, да и У моих знакомых и в Норвегии и в Германии всё хорошо , бежать никуда не собираются
А у 2022, коли кацап стояв на порозі повірив у шашлички
Зараз - намагаються форсувати річку
Але ні . Зробив помилку 2019 - спокутуй кров'ю
Шкода , лише що разом з вами страждають і нормальні українці
Шукати стануть - не скоро знайдуть.
Ти будеш плакать - спливатимуть роки,
Мене до смерті не зможеш забуть.
За свободу й щастя удари прийняв.
Йдуть до школи діти: "Кіндрату - салют!"
Як із школи підуть, то зайдуть.
якщо не оприлюднюати ці випадки, то суспільство буде перебувати у небезпечній омані, що кругом одні патріоти, а це далеко не так. Тому таке самозаспокоювання шкідливе, і годиться хіба що для мирного життя в країні де нема війни.
Это всё ерунда, уклонисты были везде и всегда, и это далеко не новость..
"..Тому таке самозаспокоювання шкідливе,"
И что значит "самоуспокоение" и в чем это выражается? И как тогда понять выражение "несамоуспокоение," и в чем это выразилось бы?
Те, що їм ПОВІСТОК НЕ ВИДАЛИ!
Співчуваю. Тримайеся хлопці, концлагер треба покидати стопудово.