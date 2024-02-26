Четверо чоловіків затримані на березі Тиси під час спроби втекти у Румунію, - ДПСУ. ФОТО

На Закарпатті четверо чоловіків збирались перепливати Тису, щоб потрапити у Румунію, але були затримані прикордонниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Двоє івано-франківців, львів’янин та киянин планували перепливати Тису, щоб дістатись у сусідню Румунію. Перед запливом вони віддали невідомому чоловіку по 4 тисячі доларів та власні телефони. Жодних плавзасобів, гідрокостюмів чи рятувальних жилетів чоловіки не отримали. Проте замість їх власних сенсорних телефонів, горе-дайверам видали кнопкові, надійно захищені від намокання гумовими "упаковками".





Чоловіків затримали вчора опівдні за 30 метрів до кордону. Побачивши, якою стрімкою та повноводною є річка, порушники шукали обіцяні переправниками мілкі місця, щоб перейти її вбрід. Проте попалися прикордонному наряду, що, ймовірно, врятувало їм життя.

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Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справу скеровано до суду.