Доба на Харківщині: У Дергачах пошкоджено багатоповерхівку, на Куп’янщині горів будинок. ФОТОрепортаж
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів регіону, зокрема: Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Синьківка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Бологівка, Іванівка, Берестове та ін.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по Харківщині
- 28 лютого о 05:20 внаслідок обстрілу у с. Пристін Куп’янського району горів житловий будинок. Загиблих та травмованих немає.
- О 21-00 здійснено обстріл м. Куп’янськ. Пошкоджено вікна та дах приватного будинку. Інформація про потерпілих не надходила.
- Близько 18:00 ворог здійснив обстріл КАБами по с. Федорівка Куп’янського району. Влучання поблизу складських будівель приватного підприємства, розташованого за межами села. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає.
- О 15-00 у м. Ізюм під час прибирання своєї земельної ділянки на міні (попередньо міна "пелюстка") підірвався 42-річний чоловік. Із численними пораненнями доставлений до медзакладу.
- О 11:33 внаслідок обстрілу БПЛА "Shahed" м. Дергачі Харківського району пошкоджено дах багатоквартирного будинку, паркан, ворота. Без потерпілих.
- Близько 11:00 внаслідок обстрілу с. Світличне Богодухівського району горів цивільний автомобіль. Ворог використав БПЛА "Ланцет". Без постраждалих.
Також повідомляється, що упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 15,67 га території, знищили 291 вибухонебезпечний предмет. Розмінування триває.
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Vadim Vladimirovich
показати весь коментар28.02.2024 09:51 Відповісти Мені подобається 0
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