Доба на Харківщині: У Дергачах пошкоджено багатоповерхівку, на Куп’янщині горів будинок. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів регіону, зокрема: Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Синьківка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Бологівка, Іванівка, Берестове та ін.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по Харківщині

28 лютого о 05:20 внаслідок обстрілу у с. Пристін Куп’янського району горів житловий будинок. Загиблих та травмованих немає.

О 21-00 здійснено обстріл м. Куп’янськ. Пошкоджено вікна та дах приватного будинку. Інформація про потерпілих не надходила.

Близько 18:00 ворог здійснив обстріл КАБами по с. Федорівка Куп’янського району. Влучання поблизу складських будівель приватного підприємства, розташованого за межами села. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає.

О 15-00 у м. Ізюм під час прибирання своєї земельної ділянки на міні (попередньо міна "пелюстка") підірвався 42-річний чоловік. Із численними пораненнями доставлений до медзакладу.

О 11:33 внаслідок обстрілу БПЛА "Shahed" м. Дергачі Харківського району пошкоджено дах багатоквартирного будинку, паркан, ворота. Без потерпілих.

Близько 11:00 внаслідок обстрілу с. Світличне Богодухівського району горів цивільний автомобіль. Ворог використав БПЛА "Ланцет". Без постраждалих.









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Також повідомляється, що упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 15,67 га території, знищили 291 вибухонебезпечний предмет. Розмінування триває.