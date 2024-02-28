Доба на Донеччині: Під вогнем - три райони області. 1 особа загинула, 5 - дістали поранення. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська протягом доби 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район.
В Очеретинській громаді зруйновано 2 будинки у Желанному і 1 у Новоселівці Першій. В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка і Костянтинівка. У Курахівській громаді 1 людина загинула і 5 поранено у Гірнику, пошкоджено будинок у Курахівці, сільгосппідприємство в Острівському; обстріляна промзона Курахового. Покровськ зазнав ракетного удару — пошкоджено 3 адмінбудівлі і 15 будинків.
Краматорський район.
В Іллінівській громаді пошкоджено 13 об'єктів у Клебан-Бику. Обстріляні околиці Лиманської та Костянтинівської громад.
Бахмутський район.
У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Протягом доби російські окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 6603 особи, зокрема 452 дитини.
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