Доба на Донеччині: Під вогнем - три райони області. 1 особа загинула, 5 - дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська протягом доби 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район.

В Очеретинській громаді зруйновано 2 будинки у Желанному і 1 у Новоселівці Першій. В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка і Костянтинівка. У Курахівській громаді 1 людина загинула і 5 поранено у Гірнику, пошкоджено будинок у Курахівці, сільгосппідприємство в Острівському; обстріляна промзона Курахового. Покровськ зазнав ракетного удару — пошкоджено 3 адмінбудівлі і 15 будинків.

Краматорський район.

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В Іллінівській громаді пошкоджено 13 об'єктів у Клебан-Бику. Обстріляні околиці Лиманської та Костянтинівської громад.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Протягом доби російські окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 6603 особи, зокрема 452 дитини.

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