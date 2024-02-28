Наслідки ракетних ударів військ РФ по Покровську: Зруйновано адмінбудівлі, заклади освіти та багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти чотирма балістичними ракетами ударили по Покровську Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає. Зруйновані та пошкоджені адміністративні будівлі, заклади освіти, багатоквартирні та приватні будинки.

"Разом з начальником Покровської військової адміністрації Сергієм Добряком оглянули руйнування. Для ліквідації наслідків обстрілу працюють всі відповідні служби - ДСНС, правоохоронці, комунальники. Місцева влада наразі проводить обстеження пошкоджених об’єктів. Людям, чиє житло зазнало пошкоджень, буде надана необхідна допомога", - пише очільник регіону.

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