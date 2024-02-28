Наслідки ракетних ударів військ РФ по Покровську: Зруйновано адмінбудівлі, заклади освіти та багатоповерхівки. ФОТОрепортаж
Вночі окупанти чотирма балістичними ракетами ударили по Покровську Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає. Зруйновані та пошкоджені адміністративні будівлі, заклади освіти, багатоквартирні та приватні будинки.
"Разом з начальником Покровської військової адміністрації Сергієм Добряком оглянули руйнування. Для ліквідації наслідків обстрілу працюють всі відповідні служби - ДСНС, правоохоронці, комунальники. Місцева влада наразі проводить обстеження пошкоджених об’єктів. Людям, чиє житло зазнало пошкоджень, буде надана необхідна допомога", - пише очільник регіону.
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стають наступними цілями рашистських загарбників! Бо повне захоплення територій Донецької і Луганської (залишилося два-три незахоплених населених пунктів) областей - було одним з перших завдань їхньої так званої "сво"! А після цього - настане черга Харківської області... Така промальовується нехороша перспектива...
зараз стало 34 км,
від Покровська до Павлограда 90 км,
а від Павлограда до м. Дніпра 45 км.
Як перехід на "новые более выгодные позиции" по 4 км у добу - це меньше як на 2 місяця перезавантаження.... та будє м. Дніпро.....
Оон, хоть затурбувався, чи як?