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Новини Фото Війна
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Наслідки ракетних ударів військ РФ по Покровську: Зруйновано адмінбудівлі, заклади освіти та багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти чотирма балістичними ракетами ударили по Покровську Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає. Зруйновані та пошкоджені адміністративні будівлі, заклади освіти, багатоквартирні та приватні будинки.

"Разом з начальником Покровської військової адміністрації Сергієм Добряком оглянули руйнування. Для ліквідації наслідків обстрілу працюють всі відповідні служби - ДСНС, правоохоронці, комунальники. Місцева влада наразі проводить обстеження пошкоджених об’єктів. Людям, чиє житло зазнало пошкоджень, буде надана необхідна допомога", - пише очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано двох дітей, які загинули внаслідок удару РФ по Покровському району 6 січня. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська

Автор: 

обстріл (28613) Донецька область (8529) Покровськ (633)


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Покровськ, поруч з Краматорськом, Костянтинівкою та Слов'янськом,- вочевидь
стають наступними цілями рашистських загарбників! Бо повне захоплення територій Донецької і Луганської (залишилося два-три незахоплених населених пунктів) областей - було одним з перших завдань їхньої так званої "сво"! А після цього - настане черга Харківської області... Така промальовується нехороша перспектива...
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28.02.2024 11:26 Відповісти
Авдіївка теж була поруч. Але оборонялися 10 років. Краще не каркай!
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28.02.2024 11:58 Відповісти
перезавантаження менеджменту військового командування, - це від Авдіївки до Покровська було 46 км,
зараз стало 34 км,
від Покровська до Павлограда 90 км,
а від Павлограда до м. Дніпра 45 км.

Як перехід на "новые более выгодные позиции" по 4 км у добу - це меньше як на 2 місяця перезавантаження.... та будє м. Дніпро.....
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28.02.2024 11:30 Відповісти
Це так виглядає план штабу сирського -їрмака?
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28.02.2024 11:35 Відповісти
Сруськай мір таке ж робив і у Сирії, Алепо…
Оон, хоть затурбувався, чи як?
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28.02.2024 11:37 Відповісти
а зачем ты пишешь через гугл переводчик?
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28.02.2024 12:21 Відповісти
Со стороны Авдеевки идут Покровск .... Мирноград Константиновку Краматорск
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28.02.2024 12:37 Відповісти
От паскудники, только это и умеют.
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28.02.2024 12:53 Відповісти
 
 