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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, на Донеччині загинув командир бойової машини Олександр Корицький. ФОТО

Захищаючи Україну, на війні з російськими окупантами загинув воїн Корицький Олександр Васильович із села Зірне Рівненського району, Рівненської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Березнівську міську раду.

Як зазначається, Корицький Олександр 1996 року народження захищав Україну з березня 2023 року.

Командир бойової машини - командир відділення механізованої роти загинув 26 лютого 2024 року у Донецькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, воїн Андрій Козинський загинув у районі Роботиного. ФОТО

Олександр Корицький

Автор: 

військовослужбовці (4765) втрати (4408)


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Топ коментарі
+14
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.02.2024 13:16
+10
ІГОР ЛУЦЕНКО
Пройшла новина про нібито знищення першого Абрамса.

Я зараз не буду коментувати конкретний випадок, а скажу за проблему захисту бронетехніки від дронів.

Чомусь усі фотки абрамсів і леопардів, котрі я зустрічаю - вони без захисту від дронів. Те саме стосується і радянських танків, я вже на кажу про Бредлі та інші БМП.

Разом зі спеціалістами ми розробили конструкції з сітками, щоб прикрити самоходки від Ланцетів. Станом на зараз у війська поставлено їх більш ніж півсотні. Уже вийшло друге покоління конструкції. Є кілька випадків, коли від прильотів ФПВ ця конструкція рятувала.

Чого так мало, тільки 50? Адже у нас сотні і сотні тільки артилерійських установок, які треба накривати? Банальна відповідь - все це іде за спонсорські кошти. Держава Україна поки що свою, українську техніку накривати від БПЛА не надто поспішає.
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28.02.2024 13:19
+10
Світла пам"ять...
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28.02.2024 13:21
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28.02.2024 13:16 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.02.2024 13:16 Відповісти
ІГОР ЛУЦЕНКО
Пройшла новина про нібито знищення першого Абрамса.

Я зараз не буду коментувати конкретний випадок, а скажу за проблему захисту бронетехніки від дронів.

Чомусь усі фотки абрамсів і леопардів, котрі я зустрічаю - вони без захисту від дронів. Те саме стосується і радянських танків, я вже на кажу про Бредлі та інші БМП.

Разом зі спеціалістами ми розробили конструкції з сітками, щоб прикрити самоходки від Ланцетів. Станом на зараз у війська поставлено їх більш ніж півсотні. Уже вийшло друге покоління конструкції. Є кілька випадків, коли від прильотів ФПВ ця конструкція рятувала.

Чого так мало, тільки 50? Адже у нас сотні і сотні тільки артилерійських установок, які треба накривати? Банальна відповідь - все це іде за спонсорські кошти. Держава Україна поки що свою, українську техніку накривати від БПЛА не надто поспішає.
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28.02.2024 13:19 Відповісти
захист нашої техніки нікого зовсім не цікавить..., навіть кацапів цікавить, ми весело сміємось з їхніх "мангалів"... а нашу нібито вже поховали...
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28.02.2024 13:23 Відповісти
А що держава Україна поспішає робити? У неї ще купа часу
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28.02.2024 13:23 Відповісти
Світла пам"ять...
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28.02.2024 13:21 Відповісти
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28.02.2024 13:29 Відповісти
Світла память воїну ! смерть рашиським окупантам.
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28.02.2024 14:55 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
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28.02.2024 15:24 Відповісти
Шана і подяка Олександру за захист рідної України. Він став у небесний стрій вічної варти, в якій тисячі наших полеглих героїв. Вічна Пам'ять і Царство Небесне! Щирі співчуття рідним 💔🙏💔
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28.02.2024 18:04 Відповісти
 
 