Захищаючи Україну, на Донеччині загинув командир бойової машини Олександр Корицький. ФОТО

Захищаючи Україну, на війні з російськими окупантами загинув воїн Корицький Олександр Васильович із села Зірне Рівненського району, Рівненської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Березнівську міську раду.

Як зазначається, Корицький Олександр 1996 року народження захищав Україну з березня 2023 року.

Командир бойової машини - командир відділення механізованої роти загинув 26 лютого 2024 року у Донецькій області.

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