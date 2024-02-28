Захищаючи Україну, на Донеччині загинув командир бойової машини Олександр Корицький. ФОТО
Захищаючи Україну, на війні з російськими окупантами загинув воїн Корицький Олександр Васильович із села Зірне Рівненського району, Рівненської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Березнівську міську раду.
Як зазначається, Корицький Олександр 1996 року народження захищав Україну з березня 2023 року.
Командир бойової машини - командир відділення механізованої роти загинув 26 лютого 2024 року у Донецькій області.
Топ коментарі
+14 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар28.02.2024 13:16
+10 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар28.02.2024 13:19
+10 Vika Yakimashchenko
показати весь коментар28.02.2024 13:21
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Пройшла новина про нібито знищення першого Абрамса.
Я зараз не буду коментувати конкретний випадок, а скажу за проблему захисту бронетехніки від дронів.
Чомусь усі фотки абрамсів і леопардів, котрі я зустрічаю - вони без захисту від дронів. Те саме стосується і радянських танків, я вже на кажу про Бредлі та інші БМП.
Разом зі спеціалістами ми розробили конструкції з сітками, щоб прикрити самоходки від Ланцетів. Станом на зараз у війська поставлено їх більш ніж півсотні. Уже вийшло друге покоління конструкції. Є кілька випадків, коли від прильотів ФПВ ця конструкція рятувала.
Чого так мало, тільки 50? Адже у нас сотні і сотні тільки артилерійських установок, які треба накривати? Банальна відповідь - все це іде за спонсорські кошти. Держава Україна поки що свою, українську техніку накривати від БПЛА не надто поспішає.