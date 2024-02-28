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Новини Фото Війна
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Росія скинула КАБ на вокзал у Великому Бурлуку на Харківщині, загинула 6-річна дитина. ФОТО

Вдень 28 лютого Росія завдала авіаційного удару по вокзалу в селі Великий Бурлук на Харківщині. В результаті атаки загинули дві людини.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Великий Бурлук

"За нашою інформацією, дві людини загинули. Можливо, загинула дитина. Ця інформація зараз перевіряється", – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що вокзал у Великому Бурлуку не використовувався як транспортний об’єкт, однак там перебували цивільні люди.

Також очільник ОВА наголосив, що неодноразово під час атак на Великий Бурлук травми отримували діти. Тому розглядається питання щодо евакуації неповнолітніх з цього населеного пункту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару КАБами по Куп’янську: є жертви, пошкоджено 12 будинків, зруйновано кафе та церкву. ФОТОрепортаж

Розбомблений вокзал у Великому Бурлуку

Як згодом повідомили у поліції Харківської області, 28 лютого о 16:50 до поліції надійшла інформація про обстріл керованими авіабомбами селища Великий Бурлук Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік, його шестирічна онука отримала тяжкі поранення, від яких померла.

Жертва КАБу на Харківщині

На місце події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Доба на Харківщині: У Богодухівському районі частково зруйновано освітню установу, на Куп’янщині горіло ангарне приміщення. ФОТО

Автор: 

бомба (234) Харківщина (6054) бомбардування (337)


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Топ коментарі
+24
Пі-дори пішли врознос. Вбивають людей просто так. Навіть Гітлєра була якась, ******* але ідея.
Тут же вбивства ради вбивств
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28.02.2024 18:05
+18
8.‎02.‎2024 735 доба війни

34 дoби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Результати деструктивних дій у військовій сфері влади Зеленського вже видно на всіх штабних картах. З моменту звільнення Залужного ЗСУ втратило позиції на 220 кв. км . Співпадіння …від Оманських..
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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28.02.2024 18:01
+14
Кацапи не люди, це кровожерлі істоти зомбовані кремлівською пропогандою!
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28.02.2024 18:19
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8.‎02.‎2024 735 доба війни

34 дoби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Результати деструктивних дій у військовій сфері влади Зеленського вже видно на всіх штабних картах. З моменту звільнення Залужного ЗСУ втратило позиції на 220 кв. км . Співпадіння …від Оманських..
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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28.02.2024 18:01 Відповісти
при Залужному давали хоч щось
а що привіз єрмак з сша???
а багато-багато *****...
а чому???
а хто він щоб вести перемовини?
яку державну посаду посідає??
чи має право підпису????
чи є в конституції посада голова ОП???
хто *****, такий єрмак в Україні?????
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28.02.2024 18:46 Відповісти
Американцы ******** от масштабов коррупции, говорят почему наши налогоплательщики должны оплачивать ваших коррупционеров, до такой степени наглых, что смотрят в лицо и при этом лезут в карман.
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28.02.2024 21:46 Відповісти
Пі-дори пішли врознос. Вбивають людей просто так. Навіть Гітлєра була якась, ******* але ідея.
Тут же вбивства ради вбивств
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28.02.2024 18:05 Відповісти
не просто так, головний розрахунок на зневіру населення.
вони так і будуть тероризувати, якщо не збити хоча б 50 су 34-35
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28.02.2024 18:32 Відповісти
Кацапи не люди, це кровожерлі істоти зомбовані кремлівською пропогандою!
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28.02.2024 18:19 Відповісти
Як би я хотів що б кожному лаптеногому прилетіло в рило в кабу!
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28.02.2024 18:22 Відповісти
Якщо є така можливість, вивозьте дітей туди де безпечно.. чи хоча б умовно безпечно, до центру чи заходу чи за кордон.. не повинні гинути українські діти
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28.02.2024 18:24 Відповісти
хто міг - вже виїхав
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29.02.2024 00:59 Відповісти
кацапи нащупали ефективну наступальну зброю - тих кабів у них як у дурака фантіків
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28.02.2024 18:25 Відповісти
Будуть "ефки"-буде легше.
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28.02.2024 18:36 Відповісти
до тих ефок ще півроку, за цей час кацапи все лівобережжя прихоплять
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28.02.2024 19:06 Відповісти
не прихоплять,навіть на кордони Донецької та Луганської областей не вийдуть
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28.02.2024 19:57 Відповісти
Пора вже головного терориста століття позбутися, як Бен Ладена.
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28.02.2024 18:36 Відповісти
Що б ви виздихали кацапи і ця імперія зла ,варвари воюють з дітьми будьте прокляті навіки.
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28.02.2024 18:37 Відповісти
Кацапи підараси.
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28.02.2024 18:53 Відповісти
Один депутат Верховной Рады обходится Украине в более 1,5 млн гривен в год

https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokument

В стране война? Да ну, вы лучше телемарафон посмотрите, там шапито-95 давно всех победили.
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28.02.2024 19:07 Відповісти
я его с начала войны не смотрю , а ты смотришь
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28.02.2024 19:51 Відповісти
Это ирония, о просмотре телемарафона.
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28.02.2024 19:59 Відповісти
Я может непонятно выразился. Дело не в клоун-марафоне, а в том что идет 3-й год войны, а ЗЕ абсолютно не собирается хоть в чем то ущемить дармоедов, и сэкономленные средства пустить на оборону. Хотя дармоеды абсолютно не бедствуют.....
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28.02.2024 20:03 Відповісти
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28.02.2024 19:12 Відповісти
Кацапи п*дораси повні.
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28.02.2024 19:29 Відповісти
с территории РФ кидаются , а наши боятся применить Патриот
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28.02.2024 19:50 Відповісти
до границы 20 км
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28.02.2024 19:53 Відповісти
Пэтриот не прифронтовая система ПВО, и кстати мое мнение что самолеты за последнюю неделю сбивали чем то другим, что держат в секрете.
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28.02.2024 20:01 Відповісти
🤡Завтра буде звернення путіна на тлі того, що Придністров'я попросилось до рашки
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28.02.2024 19:55 Відповісти
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28.02.2024 20:14 Відповісти
Рівняти їх вокзали і все інше !Коли вже бл"дь дійде !
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28.02.2024 20:33 Відповісти
Покажите это гондону из ватикана.
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28.02.2024 20:40 Відповісти
Моя бывшая тёща там недалеко живёт, очень уж всё она русское любит, и всё равно будет говорить что это всё ё.аные хохлы сделали а не русские.
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28.02.2024 21:40 Відповісти
Пилотов брать живьем и долго резать на куски!
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29.02.2024 01:54 Відповісти
суки прокляті!!
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29.02.2024 16:07 Відповісти
 
 