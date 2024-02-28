Росія скинула КАБ на вокзал у Великому Бурлуку на Харківщині, загинула 6-річна дитина. ФОТО
Вдень 28 лютого Росія завдала авіаційного удару по вокзалу в селі Великий Бурлук на Харківщині. В результаті атаки загинули дві людини.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"За нашою інформацією, дві людини загинули. Можливо, загинула дитина. Ця інформація зараз перевіряється", – сказав Синєгубов.
Він зазначив, що вокзал у Великому Бурлуку не використовувався як транспортний об’єкт, однак там перебували цивільні люди.
Також очільник ОВА наголосив, що неодноразово під час атак на Великий Бурлук травми отримували діти. Тому розглядається питання щодо евакуації неповнолітніх з цього населеного пункту.
Як згодом повідомили у поліції Харківської області, 28 лютого о 16:50 до поліції надійшла інформація про обстріл керованими авіабомбами селища Великий Бурлук Куп'янського району.
Внаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік, його шестирічна онука отримала тяжкі поранення, від яких померла.
На місце події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
а що привіз єрмак з сша???
а багато-багато *****...
а чому???
а хто він щоб вести перемовини?
яку державну посаду посідає??
чи має право підпису????
чи є в конституції посада голова ОП???
хто *****, такий єрмак в Україні?????
Тут же вбивства ради вбивств
вони так і будуть тероризувати, якщо не збити хоча б 50 су 34-35
https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokument
В стране война? Да ну, вы лучше телемарафон посмотрите, там шапито-95 давно всех победили.